Κικίλιας: Στην πρόληψη, όλη η σκληρή δουλειά για προστασία των πολιτών

Για τις αλλαγές που προωθούνται με το επερχόμενο νομοσχέδιο, την αναβάθμιση του «112», τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση κινδύνου από ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και για τις παρεμβάσεις που γίνονται με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην πρόληψη και στη διαχείριση φυσικών καταστροφών μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τ/σ Open.

Ερωτηθείς για το καθεστώς Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας στο οποίο κήρυξε την Περιφέρεια Αττικής και 24 δήμους για τον καθαρισμό των ρεμάτων του λεκανοπεδίου, και γιατί δεν έχουν καθαριστεί αρκετά τμήματα αυτών απάντησε: «Τι σημαίνει ειδική κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας; Σημαίνει ότι με το έκτακτο -με τρεις προσφορές- μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα και οι Δήμοι και η Περιφέρεια και να βάλουν εργολάβους να καθαρίσουν τα ρέματα από τα σκουπίδια και από τα φερτά υλικά που έρχονται με τις βροχοπτώσεις από τα βουνά. Πράγματι, και η Περιφέρεια έχει αντιδράσει και είδαμε στον Κηφισό σημαντικά έργα διάνοιξης και καθαρισμού και κάποιοι δήμαρχοι έχουν αντιδράσει, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Υπάρχουν θεσμοί στη χώρα, εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία και δικαστική εξουσία. Αν χρειαστεί θα πάω στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να συζητήσω ποιος θα είναι ο έλεγχος όλων αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχουν, όμως, και πολλοί που κάνουν τη δουλειά τους και αυτό μας ευχαριστεί και μας χαροποιεί πολύ. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω από όλα και για αυτό, όπως βλέπετε ακόμα και καταδρομικά, ακόμα και καθ' υπέρβαση των αρμοδιοτήτων μας, πηγαίνουμε και θα συνεχίσουμε να επισκεπτόμαστε σημεία τα οποία θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνα και να εφιστούμε την προσοχή και να πιέζουμε, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα βασικά, δηλαδή οι καθαρισμοί».

Σημείωσε, δε, ότι εγκρίθηκαν οι μελέτες από το υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου το υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει στην κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων τα οποία, ωστόσο, χρειάζονται χρόνο καθώς πρόκειται για έργα μεγάλα και βαριά.

Μάλιστα, ο υπουργός ευχαρίστησε για τη συνεργασία τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα με τον οποίο συναντήθηκε πριν δύο μέρες σε σύσκεψη για την αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής και πρόσθεσε: «Ο σχεδιασμός μας δεν μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμος σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές οι οποίες ανασχεδιάζονται με βάση την κλιματική κρίση. Το έκανε αυτό η κυβέρνηση για τη Θεσσαλία, παρουσίασε ένα master plan του τι απαιτείται.

Κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό που άκουσα είναι πρώτα από όλα ότι πρέπει να ξεμπαζωθούν κάποια ρέματα τα οποία έχουν μπαζωθεί στο παρελθόν. Αυτό ισχύει και για κάποιες περιοχές της Αττικής. Μείζον θέμα είναι τι δεν έχει οριοθετηθεί στο πάνω κομμάτι του Κηφισού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας, σημειώνοντας ότι πάνω σε αυτά τα ρέματα έχουν χτιστεί σπίτια, ακόμα και εργοστάσια.

Με δεδομένο ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα είναι όλο και πιο συχνά λόγω της εντεινόμενης κλιματικής κρίσης, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι η Πολιτική Προστασία εκμοντερνίζεται και αλλάζει τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο σχεδιασμού και πρόληψης.

«Ως κυβέρνηση ρίχνουμε βάρος και επενδύουμε στην πρόληψη. Θεωρούμε οτι εάν επέμβεις στην πρόληψη δίνεις τη δυνατότητα να μειωθούν οι επιπτώσεις ενός φαινομένου και άρα να σωθούν ζωές.

Θα ήθελα να ζητήσω στην προσπάθεια αυτή, σε αυτή την πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, να συνδράμουν όλοι οι πολίτες και όλοι οι φορείς για την προστασία των πολιτών» είπε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τον επόμενο μήνα προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρέωση των περιφερειών και των δήμων να στελεχώσουν τα γραφεία πολιτικής προστασίας με μόνιμο προσωπικό, το οποίο θα εκπαιδεύεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Στο νομοσχέδιο, όπως είπε, προβλέπεται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες που έχουν σπίτια με υπαίθριους χώρους, θα υποχρεώνονται να δηλώσουν ότι τα έχουν καθαρίσει για την πρόληψη πυρκαγιάς, και όπου διαπιστώνεται αμέλεια θα επιβάλλονται πρόστιμα, ενώ υποχρεώσεις θα έχουν και οι ΟΤΑ ως προς το κομμάτι του ελέγχου. Επιπροσθέτως σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανέφερε, θα διανοιχθούν επιπλέον αντιπυρικές ζώνες. Δυνατότητα για αντιπυρικές ζώνες θα έχουν και ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, όπου υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης, ενώ στα στρατόπεδα θα υπάρχει υποχρέωση καθαρισμού σε περίμετρο 100 μέτρων «για να μη βιώσουμε ξανά αυτό που ζήσαμε το καλοκαίρι», όπως τόνισε ο υπουργός.

Επιπλέον, αναβαθμίζεται το «112» το οποίο ο υπουργός χαρακτήρισε «επίτευγμα, ένα πολύτιμο εργαλείο και μέσο για να φτάσουμε στους πολίτες και να τους ενημερώνουμε μαζικά». «Μπαίνει σιγά- σιγά στην κουλτούρα μας το "112", το οποίο δεν υπήρχε. Όπως δεν υπήρχε στο Μάουι και είχαμε εκατοντάδες νεκρούς, όπως δεν υπήρχε στη Γερμανία πριν 3 χρόνια και πνίγηκαν 300 άνθρωποι. Τώρα, με το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ αναβαθμίζεται η υπηρεσία του "112", μπαίνουν και άλλες ειδοποιήσεις και λειτουργίες στο hardware και στο software. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία, πρέπει να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Δεν είναι οι εποχές που ζούσαμε πριν από κάποια χρόνια. Είναι εποχή συνεχόμενων κρίσεων», δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ τόνισε: « Η πολιτεία αποφασίζει πρώτα απ' όλα να αναβαθμίσει και να φτιάξει ένα υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, και να τρέξει με το όραμα του πρωθυπουργού, η ολοκλήρωση αυτού του Υπουργείου και το πρόγραμμα το ΑΙΓΙΣ -ύψους 2,1 δισ. ευρώ- έτσι ώστε να πάρουμε σένσορες, drones, δορυφόρους, αεροπλάνα, ελικόπτερα, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση όλου του συστήματος και να μπορούμε να προστατεύουμε τους πολίτες».

Τέλος, σχετικά με την επόμενη αντιπυρική περίοδο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η δουλειά μας για την αντιπυρική περίοδο του 2024 έχει ήδη ξεκινήσει για εμάς από τις 31 Οκτωβρίου που τελείωσε η προηγούμενη. Όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν σε αυτό το πεντάμηνο. Θα είναι ένα πεντάμηνο σκληρής δουλειάς για να ετοιμαστούμε για το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζουμε τις πλημμύρες, τα χιόνια και ό,τι άλλο προκύψει. Είναι ένα υπουργείο κρίσης, θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό. Ναι, το κράτος θα είναι πιο έτοιμο, ναι, το απόλυτο δεν υπάρχει αλλά προσπαθούμε στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση να αναβαθμιζόμαστε μόνιμα, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να γινόμαστε καλύτεροι και θέλουμε τη βοήθεια και τη στήριξη και των πολιτών σε αυτό, όπως και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Είναι μια προσπάθεια συλλογική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

