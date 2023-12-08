Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Με ανακούφιση γυρίσαμε σελίδα στα ελληνοτουρκικά ύστερα από 2,5 χρόνια έντασης

Την ικανοποίησή της για την επίσκεψη Ερντογάν και την αισιοδοξία ότι η Ελλάδα «γύρισε σελίδα» ύστερα από 2,5 χρόνια κρίσης με τη Τουρκία, εξέφρασε η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Μετά τους σεισμούς φαινόταν αλλαγή στη ρητορική της Τουρκίας με τη μείωση των υπερπτήσεων που έχουν τεράστιο κόστος για τον ελληνικό λαό. Κάθε μέρα βρίσκονταν στον αέρα τα αεροσκάφη και οι πιλότοι σε 24ωρη βάση ενώ τα υποβρύχια είχαν φτάσει μήνα κάτω από το νερό», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: « Δεν ήταν αστεία η περίοδος. Χθες γυρίσαμε σελίδα. δικαιώθηκαν όσοι έλεγαν ότι και μια χαραμάδα να βρεις πρέπει να συνεχίσεις τον διάλογο. Ο Τούρκος πρόεδρος ήρθε αποφασισμένος μη δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα».

Η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ακόμα πως τα 20 χρόνια που είναι πρόεδρος ο Ερντογάν δεν είχε δημιουργηθεί κρίση με την Τουρκία. «Ο Ερντογάν βρίσκεται σε δύσκολη θέση διεθνώς και πρέπει να ισορροπήσει σε ένα τεντωμένο σχοινί, με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ ενώ έχει ανοιχτά μέτωπα με Συρία, Λιβύη», είπε και εκτίμησε ότι έχει κάθε λόγο να δείξει ότι με μια ευρωπαϊκή χώρα έχει καλές σχέσεις.

Αναφορικά για τη Διακήρυξη που υπέγραψαν Ελλάδα - Τουρκία σημείωσε ότι πρόκειται για μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει επί Κωνσταντίνου Καραμανλή. «Δεν έχει δομική αλλά έχει πολιτική αξία καθώς περιλαμβάνει όλες τις θέσεις της Ελλάδας», ενώ όσον αφορά τη βίζα στους Τούρκους πολίτες είπε ότι πρόκειται για μια «τονωτική ένεση για τα νησιά» και πρόσθεσε «Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας, δεν σημαίνει ότι λήξαμε τα θέματά μας με την Τουρκία αλλά κάναμε σημαντικό βήμα μπρος τα εμπρός.

Αναφορικά με την θέση του Αντώνη Σαμαρά για την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στη χώρα μας, η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι όταν ήταν πρωθυπουργός ακολουθούσε την ίδια τακτική με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. «Ηταν λάθος η εκτίμηση που έκανε. Σέβομαι τις απόψεις όλων», ανέφερε και κατέληξε ότι «εμείς δεν είπαμε ποτέ Ερντογάν γιοκ. Αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι για το καλό και το καλο σενάριο».

Για τους γάμους των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, παραδέχθηκε ότι η ίδια άλλαξε γνώμη, υπενθυμίζοντας πως πριν 20 χρόνια είχε καταψηφίσει σχετική ρύθμιση στο συμβούλιο της Ευρώπης. «Ασχολήθηκα με το θέμα και άλλαξα γνώμη. Ξέρω πόσα παιδάκια ζουν με μειωμένα δικαιώματα», κατέληξε

Πηγή: skai.gr

