Τουρκικός Τύπος: Ιστορικής σημασίας η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα

Από 55 οχήματα αποτελούνταν το κονβόι του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Η σημαντική είδηση που βγήκε από την χθεσινή συνάντηση ήταν η υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες, καθώς δείχνει την πρόθεση της Άγκυρας για «ήρεμα νερά» και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Αθήνα.

Στο πλαίσιο της καλύτερης επικοινωνίας που συμφώνησαν οι δύο ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδέχτηκε πρόσκληση του Τούρκου προέδρου να επισκεφθεί την Άγκυρα την άνοιξη, πιθανότατα τον Απρίλιο.

Δεύτερο σημαντικό θέμα η διευκόλυνση προς τους Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται με βίζα-εξπρές όλο το χρόνο για επτά ημέρες δέκα ελληνικά νησιά που είτε διαθέτουν προσφυγικές δομές, είτε έχουν άμεσες πορθμιακές συνδέσεις με την Τουρκία.

Διαβάστε ακόμη:

Πρώτο θέμα στον τουρκικό Τύπο

Πρώτο θέμα στον τουρκικό Τύπο η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και η υπογραφή της Διακήρυξης Καλής Γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,

Η Hurriyet αναφέρει «100 χρόνια μετά τη Λωζάνη υπογράφηκε η Διακήρυξη Καλής Γειτονίας», ενώ η Sabah γράφει «Για την ειρήνη, ας γίνουμε παράδειγμα στον κόσμο».

Η Milliyet γράφει «Άνεμος ειρήνης στο Αιγαίο» ενώ η Aksam «Ας γίνει θάλασσα ειρήνης το Αιγαίο».

Τα αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ συνεχίζουν την κριτική για αλλαγή στη ρητορική του Ερντογάν: «Ο Ερντογάν έλεγε 'θα πάμε στην Ελλάδα μια νύχτα ξαφνικά', τώρα πήγε μέρα, όπως του είχε απαντήσει ο Μητσοτάκης».

Ο Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής του SOZCU TV, σχολίασε: «Έτσι συναντήθηκαν. Στην πραγματικότητα η σχέση τους είχε ξεκινήσει με κακό τρόπο. Ο Ερντογάν είχε δηλώσει πως 'θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα', όπως 'για μένα δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης'. Ενώ ο Μητσοτάκης περίπου το 2020 του είχε απαντήσει λέγοντας 'μην έρθεις νύχτα αλλά να έρθεις την ημέρα'. Και ο Ερντογάν πήγε την ημέρα και χαμογέλασαν ξαφνικά! Μη μου κάνετε απότομες κινήσεις με την κάμερα, εδώ μιλάμε για μαλάκωμα κινήσεων. Λοιπόν συναντήθηκαν μέρα, και αποφάσισαν να συναντιουνται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο. Αυτό είναι!».

Τα τουρκικά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν ιστορικής σημασίας την επίσκεψη, ενώ πανηγυρίζουν για την χαλάρωση της βίζας στους τούρκους πολίτες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο SHOW TV ανέφερε: «H νέα σελίδα στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας άνοιξε με την ιστορικής σημασίας επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν στην Αθήνα. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως 'δεν υπάρχει ζήτημα μεταξύ μας το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί'. Και από τον Μητσοτάκη ήρθε η δήλωση πως αποφασίσαμε να ξαναζωντανεψουμε τις σχέσεις μας. Οι δυο ηγέτες αποφάσισαν να να συαντιούνται τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο. Ηρθε και ευχάριστο νέο σε όσους Τούρκους θέλουν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα

Οι δυο ηγέτες αναφέρθηκαν και στο ζήτημα της βίζα; Οι τούρκοι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν σε 10 ελληνικά νησιά και θα παίρνουν βίζα στην είσοδο με διάρκεια 7 ημερών».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.