Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελούμενο απο τον τομεάρχη Αθλητισμού, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Τομεάρχη Προσταασίας του Πολιτη, Κώστα Μπάρκα και την Αντιστρατηγο ε.α της ΕΛ.ΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη βρέθηκε το βράδυ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας προκειμένου να συμπαρασταθεί στον νεαρό αστυνομικό που τραυματίστηκε σοβαρα κατά τη διάρκεια συμπλοκών στον αγώνα βόλεϊ μεταξυ Ολυμπιακού και ΠΑΟ.

Οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησαν και έλαβαν ενημέρωση από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του νεαρού αστυνομικού. Το κλιμάκιο συνόδευαν συνδικαλιστές αστυνομικοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.