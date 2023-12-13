«Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που πιστεύει ότι μπορεί να είπα στη Βουλή ότι πρέπει να συγχωνεύσουμε τα σχολεία γιατί πρέπει να περπατάνε τα παιδιά παραπάνω καθότι αυτό λέει ο ΠΟΥ. Ακριβώς αυτή την αντίθεση ήθελα να δείξω, είναι πολύ εύκολο να δημιουργούμε εντυπώσεις, αλλά δεν είπα αυτό», δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Δόμνα Μιχαηλίδου το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ'.

«Το θέμα είναι τι είναι καλύτερο για την παιδική προστασία και την εκπαιδευτική διαδικασία, μη χάνουμε τη λογική μας», πρόσθεσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Συγχωνεύσεις σχολείων γίνονται και θα γίνουν για το καλό των παιδιών, για να έχουμε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, δασκάλους γαλλικών, γερμανικών, παιδιά που κοινωνικοποιούνται σωστα, για να έχουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να τους προσφέρουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες ενός ολοκληρωμένου σχολείου», είπε η κ. Μιχαηλίδου.

Σχετικά με την δήλωσή της στη Βουλή ως απάντηση στην Κατερίνα Νοτοπούλου πρόσθεσε: «Το παράδειγμα της βουλής ήταν ένα παράδειγμα που στη χειρότερη των περιπτώσεων παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου θα πρέπει να περπατήσουν 1,5 χλμ για να πάνε στο σχολείο. Υπάρχουν συμπολίτες μας που θεωρούν ότι σε κάθε τετράγωνο πρέπει να υπάρχει ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο, ένα νοσοκομείο αυτό δε γίνεται. Το κράτος πολύ σωστά προβλέπει ότι όταν οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες, δηλαδή 3 χλμ για παιδιά Γυμνασίου και 5 χλμ για παιδιά Λυκείου τότε βάζει μπροστά τον διαγωνισμό σε κάθε περιφέρεια έτσι ώστε να βάζει η περιφέρεια μέσα για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο».

«Οι συγχωνεύσεις γίνονται για το συμφέρον των παιδιών», διευκρίνισε η ίδια.

Τέλος η υφυπουργός Παιδείας τόνισε: «Το περισσότερο που έχει να περπατήσει ένας μαθητής Λυκείου είναι 1,5 χλμ. Κρίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερο το να βρίσκεται ένα παιδί σε σχολείο που έχει συγχωνευθεί και θα έχει πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όλη την εξωστρέφεια, όλους τους ομίλους, από το 1,5 χλμ περπατήματος».

Πηγή: skai.gr

