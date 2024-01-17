Σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο χώρο της Υγείας αναφέρθηκε σε συγκέντρωση πολιτών σήμερα στην Αγία Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για την Υπουργική Απόφαση που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα καταρτίζονται από εδώ και στο εξής οι ενιαίες και ψηφιακές λίστες χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία.

«Δεν γίνεται κάποιος, ο οποίος έχει μέσο ή όποιος γνωρίζει το γιατρό να περνάει πάνω από κάποιον άλλον, ο οποίος προηγείται στη λίστα. Θα φέρουμε τα χειρουργεία να γίνονται πολύ πιο γρήγορα και θα εξασφαλίσουμε απόλυτη διαφάνεια και απόλυτη αξιοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για μία «πολύ σημαντική παρέμβαση στο χώρο της υγείας», επισημαίνοντας ότι μπορεί ν' αναφερθεί και σε δεκάδες αντίστοιχες παρεμβάσεις που «όλες μαζί συνθέτουν την εικόνα μιας χώρας, η οποία αλλάζει. Αλλάζει, δυναμώνει, ενισχύεται, ενισχύει το διεθνές της αποτύπωμα και πηγαίνει προς τα εμπρός, παρά τις μεγάλες δυσκολίες», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.