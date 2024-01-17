Ομόθυμο αίτημα της ομογένειας για καθιέρωση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές

Όλοι οι εκπρόσωποι της ομογένειας που κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις της, για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα εθνικά δημοψηφίσματαε, συνεχάρησαν την κυβέρνηση για την νομοθετική της πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι η επιστολική ψήφος είναι θεμελιώδους αξίας στις σύγχρονες δημοκρατίες, γιατί θα διευκολύνει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και θα συνδέσει ακόμη περισσότερο την ομογένεια με την χώρα, θα ενισχύσει τους δεσμούς των αποδήμων με την Ελλάδα.

Ζήτησαν δε να επεκταθεί η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές, και μάλιστα ζήτησαν η κυβέρνηση να θέσει χρονοδιάγραμμα για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου από τις επόμενες κιόλας εθνικές εκλογές.

Κάποιοι εξ αυτών ζήτησαν να αναπτυχθεί και ένα αδιάβλητο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και να θεσπιστούν οι εκλογικές περιφέρειες του εξωτερικού, για την καλύτερη αντιπροσώπευση των ομογενών και για να δυναμώσει η φωνή τους.

Στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης συνεχίζεται η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», με προγραμματισμό οι τιθέμενες διατάξεις να εισαχθούν στην Ολομέλεια, την προσεχή εβδομάδα, όπου αναμένονται και οι παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών.

Το νομοσχέδιο χαιρέτισε και η ΕΣΑμεΑ, ζήτησε όμως περαιτέρω μέτρα για την διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, θέτοντας ζητήματα όπως ψηφοδέλτια στον κώδικα μπράιγ για τα άτομα με οπτική αναπηρία, ως εγγύηση της μυστικότητας της ψήφου και της ανόθευτης εκλογικής βούλησης και άλλα ζητήματα προσβασιμότητας στην αυτοπρόσωπη παρουσία.

Η ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας κατέθεσε, επίσης προτάσεις για την προσβασιμότητα στην τηλεόραση και τη διερμηνεία, με την επιβολή κυρώσεων για τους τηλεοπτικούς σταθμούς που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, αναφορικά με τον υποτιτλισμό, τη διερμηνεία με ευκρίνεια, στα προγράμματά τους.

Επί του νομοσχεδίου κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, δύο φοιτητικοί σύλλογοι.

Ο μεν φοιτητικός σύλλογος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Κώστας Βάρναλης», είπε ότι δεν πρέπει να απομακρύνονται οι νέοι από τις εκλογικές διαδικασίες ούτε να αποθαρρύνεται η συμμετοχή των νέων ανθρώπων αλλά να είναι ζώσα, και να ενθαρρύνεται.

Στο κλίμα αυτό ζήτησε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, να μένουν κλειστά τα πανεπιστημιακά τμήματα, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν τις εκλογές, για να διευκολύνεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, από τους φοιτητές.

Ο Φοιτητικός Σύλλογος Νομικής του Δημοκρίτειου τάχθηκε υπέρ της επιστολικής ψήφου ώστε να μην αποκλείεται κανείς νέος, είτε φοιτητής είτε εποχικά εργαζόμενος, από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, να μην υποβάλλονται οι νέοι σε δαπάνες μετακίνησης από τις περιοχές που φοιτούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος.

Ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνος Μενουδάκος κατέθεσε σειρά παρατηρήσεων, για τις εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για το ζήτημα της κατάργησης των εκλογικών τμημάτων στο εξωτερικό (σ.σ. οι απόδημοι θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο με επιστολική ψήφο και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία, στις ευρωεκλογές), παρενέβη στη συζήτηση ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και εξήγησε ότι η κατάργηση των εκλογικών τμημάτων στο εξωτερικό, στις ευρωεκλογές, κρίθηκε αναγκαία για να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου, στην περίπτωση που προσέλθουν λίγοι ομογενείς σε ένα εκλογικό τμήμα.

Παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε επιμέρους πρόνοιες του σχεδίου νόμου για την επιστολική ψήφο, η ακρόαση της ομογένειας κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη στάση τους, στην επί της αρχής ψηφοφορία, που θα ακολουθήσει σε λίγο, όταν θα λάβει χώρα η τρίτη συνεδρίαση με αντικείμενο την ανάλυση των άρθρων.

Η αντιπολίτευση είχε ζητήσει να κληθεί σε ακρόαση η εταιρεία Singular Logic, προκειμένου να σχηματίσουν εικόνα ως προς τις ασφαλιστικές δικλείδες για το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Το αίτημα τους απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

