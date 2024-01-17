Η διμερής πολιτική και οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου, μαζί με το κοινό τους όραμα για περιφερειακή ειρήνη, ανάπτυξη και ευημερία, θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους, διαμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι, που διεξήχθη στο Κάιρο. Ο κ. Γεραπετρίτης αναδεικνύοντας τη στενή συνεργασιών των δύο χωρών, επισήμανε ότι είναι η τρίτη φορά που επισκέπτεται την Αίγυπτο με την ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας και υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι βαθιά ριζωμένη στις ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς.

Σε ό,τι αφορά την ατζέντα των συνομιλιών, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εστίασαν στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στην ανησυχία διάχυσής της στην ευρύτερη περιοχή και στους πιθανούς τρόπους συνεργασίας για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και στενή συνεργασία για τον συντονισμό της δράσης τους.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ελλάδας για την κατάσταση στη Γάζα και την αυξανόμενη ένταση στη Δυτική Όχθη, την πιθανότητα επέκτασης της κρίσης στο Λίβανο και την αυξανόμενη ανασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αποτυπώνοντας το επίπεδο των διμερών σχέσεων και το κλίμα των επαφών, ο υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν κοινή αντίληψη για την ευρύτερη περιοχή και είναι αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν τις πολυδιάστατες προκλήσεις. Ειδικότερα, υπογράμμισε πως η Ελλάδα, ως κορυφαία πλοιοκτήτρια χώρα στον κόσμο, και η Αίγυπτος που ελέγχει τον γεωστρατηγικό σύνδεσμο μεταξύ της Μεσογείου και της Ερυθράς Θάλασσας, δηλαδή τη διώρυγα του Σουέζ, είναι αποφασισμένες να συνεργαστούν και να υπερασπιστούν την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Συνάμα, απηύθυνε έκκληση για άμεση δράση λόγω της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και του μεγάλου αριθμού νεκρών, σημειώνοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε για την παράδοση περισσότερων φαρμάκων και ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες της Γάζας είναι ένα πρώτο βήμα από τα πολλά που θα έπρεπε να γίνουν. Αυτά τα βήματα, προσέθεσε, θα έπρεπε να περιλαμβάνουν την παροχή βασικών αγαθών για όσους έχουν ανάγκη, καθώς και βασικές εγκαταστάσεις για τον τοπικό πληθυσμό. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει εκτοπισμός και ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν στον τόπο τους με ειρήνη και ευημερία, χωρίς το φόβο επιθέσεων και τρομοκρατίας. Ως προς τούτο, προέταξε πως πρέπει να καταρτιστεί ένα συνολικό λεπτομερές σχέδιο με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω της Αιγύπτου και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της χώρας μας να κάνει ό,τι μπορεί για να παράσχει περισσότερα βασικά αγαθά, τρόφιμα και φάρμακα σε όσους έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες του Καΐρου για την εξεύρεση λύσεων στην παρούσα κρίσιμη κατάσταση και την πρότασή του τόσο για τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας όσο και για την επόμενη ημέρα μετά τον πόλεμο.

Επιπροσθέτως, ανέφερε πως η Ελλάδα ως κράτος-μέλος της ΕΕ και αξιόπιστος συνομιλητής όλων των μερών, είναι έτοιμη να προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες για να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποτρέψει την κλιμάκωση της κατάστασης και να συμβάλει στον τερματισμό αυτής της κρίσης.

Σε ό,τι αφορά τη διμερή συνεργασία, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τους τρόπους ισχυροποίησή της, με τον κ. Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έργο αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σηματοδοτεί άλλη μια σημαντική γέφυρα μεταξύ των δύο κρατών και εθνών, παράλληλη με την περαιτέρω συνεργασία σε τομείς, όπως το εμπόριο και ο πολιτισμός.

Τέλος, ο Γ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε τον Αιγύπτιο ομόλογό του ότι η Ελλάδα θα συνεχίζει να στηρίζει τις σχέσεις της Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, σημείωσε θα έχει την ευκαιρία να υποδεχθεί την προσεχή Δευτέρα τον Σάμεχ Σούκρι ως υπουργός Εξωτερικών ενός από τα παλαιότερα κράτη-μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου.

Μετά το πέρας του γεύματος εργασίας, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί στο Κάιρο με τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, Αμπούλ Γκέιτ.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι. Κατά τη συνάντηση που διεξήχθη σε καλό κλίμα, υπήρξαν συνομιλίες και σύγκλιση απόψεων για διμερή και περιφερειακά θέματα με έμφαση στην κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με διπλωματικές διπλωματικές πηγές. Στη συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο ήταν επίσης παρών ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Σάμεχ Σούκρι, και συζητήθηκε ο οδικός χάρτης για την περαιτέρω προώθηση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Η συζήτηση διήρκησε 45 λεπτά, πέραν του προβλεπόμενου χρόνου, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Σημειώνεται, ότι με την άφιξή του στο Κάιρο ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο, στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών:

Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να επισκέπτομαι την Αίγυπτο για τρίτη φορά με την ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Υπουργέ Shoukry, φίλε μου Sameh, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Είχαμε μία εκτενή συνομιλία με τον Πρόεδρο Sisi που υπήρξε εποικοδομητικός σε όλα τα ζητήματα.

Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πως έχουμε πολλά κοινά και είμαστε ομονοούντα κράτη. Πράγματι, η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν τόσο πολλά κοινά, πράγμα το οποίο μας επιτρέπει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το κοινό μας μέλλον και την κοινή μας συνεργασία.

Η στρατηγική μας συνεργασία εδράζεται σε ιστορικούς δεσμούς. Είμαστε δυο πυλώνες σταθερότητας στη ρευστή περιοχή μας. Μοιραζόμαστε μια κοινή αντίληψη και είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τις πολυδιάστατες προκλήσεις της εποχής και περιοχής μας. Το ίδιο ισχύει αναφορικά με την Κύπρο, με την οποία διατηρούμε μια συμπαγή τριμερή συνεργασία.

Με τον Υπουργό Shoukry συζητήσαμε για τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών μας δεσμών. Η ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, η οποία έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έργο κοινού ενδιαφέροντος, είναι χαρακτηριστικό των δεσμών μεταξύ των δύο κρατών και εθνών. Η συνεργασία μας επεκτείνεται και σε άλλους ποικίλους τομείς, όπως το εμπόριο, ο πολιτισμός και ο τουρισμός.

Βεβαίως, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις σχέσεις Αιγύπτου-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχω την ευκαιρία, ως Υπουργός Εξωτερικών ενός εκ των παλαιότερων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποδεχθώ τον Υπουργό Shoukry στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Δευτέρα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου.

Είναι κατανοητό πως ο κύριος λόγος της σημερινής μου επίσκεψης είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Προσπαθούμε να προωθήσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα από κοινού στην περιοχή. Κατανοούμε πως πρόκειται για μία ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση και πρέπει να δράσουμε άμεσα.

Η Ελλάδα ανησυχεί βαθύτατα για την κρίσιμη κατάσταση στη Γάζα και την αυξανόμενη ένταση στη Δυτική Όχθη, την πιθανότητα διάχυσης της κρίσης στο Λίβανο και την Ερυθρά Θάλασσα.

Ειδικά όσον αφορά την Ερυθρά Θάλασσα, θα ήθελα να επισημάνω πως η Ελλάδα, ως χώρα με τη μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως, και η Αίγυπτος που ελέγχει το γεωστρατηγικό σημείο σύνδεσης μεταξύ Μεσογείου και Ερυθράς Θάλασσας, έχουν κοινό συμφέρον να επιβάλουν τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα ως αξιόπιστος στρατηγικός σύμμαχος όλων των αραβικών εθνών και ιδίως της Αιγύπτου, κάνει ό,τι μπορεί για να εμποδίσει μία κλιμάκωση και να βρει πραγματικά μία λύση στο έντονο αυτό πρόβλημα.

Προς τούτο, ταξίδεψα στην περιοχή και συζήτησα με όλα τα μέρη. Βρισκόμουν σε διαρκή επικοινωνία με τον Υπουργό Shoukry, με τον οποίο εργάζομαι στενά για να συντονίσουμε τη δράση μας.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες του Καΐρου για την εξεύρεση λύσεων και για την πρότασή του επίλυσης της ανθρωπιστικής κρίσης και της δημιουργίας μίας βιώσιμης κατάστασης για την επόμενη μέρα.

Πράγματι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και ο υψηλός αριθμός απωλειών απαιτούν την ανάληψη άμεσης δράσης.

Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Θα το πράξουμε αυτό και μελλοντικά.

Η χθεσινή είδηση σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την παράδοση περισσότερων φαρμάκων και ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους της Γάζας είναι ένα καλό πρώτο βήμα. Ωστόσο, δεν είναι αρκετό.

Πρέπει να κάνουμε περαιτέρω βήματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν την παροχή βασικών αγαθών για αυτούς που το έχουν ανάγκη, όπως και βασικές υποδομές για τον τοπικό πληθυσμό.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα λάβει χώρα κανένας εκτοπισμός και ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν στις πατρίδες τους υπό καθεστώς ειρήνης και ευημερίας, χωρίς τον φόβο της επίθεσης και της τρομοκρατίας.

Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να υπάρξει ένα λεπτομερές σχέδιο στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών βάσει της λύσης των δύο κρατών. Θα εργαστούμε σκληρά από κοινού προς αυτή την κατεύθυνση.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, δεδομένης της τρέχουσας αστάθειας, πιστεύω ακράδαντα ότι η διμερής πολιτική και οικονομική συνεργασία Ελλάδας-Αιγύπτου, σε συνδυασμό με το κοινό μας όραμα για περιφερειακή ειρήνη, ανάπτυξη και ευημερία, θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους.

Υπουργέ Shoukry, Αγαπητέ Sameh,

Σας ευχαριστώ και πάλι για τη θερμή φιλοξενία και τη γενναιόδωρη υποδοχή σας εδώ στην Αίγυπτο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Γεραπετρίτη, είδαμε χθες ότι ελληνόκτητο τάνκερ δέχθηκε επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανησυχείτε για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, και τι πρέπει να γίνει από τους Δυτικούς συμμάχους για να προστατευθεί η περιοχή;

Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ: Μας ανησυχεί πολύ η κατάσταση γενικά. Ανησυχούμε για τη διάχυση της κρίσης στο νότιο Ισραήλ, στον Λίβανο, στη Δυτική Όχθη και, βέβαια, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ειδικά για την Ερυθρά Θάλασσα υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία, διότι επηρεάζεται άμεσα, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η οποία είναι υψίστης σημασίας για τη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε ιδιαίτερα προβληματισμένοι.

Όπως γνωρίζετε, σχηματίζεται επιτόπου task force για την αποτροπή εχθροπραξιών και επιθέσεων κατά του εμπορικού στόλου, οι οποίες είναι απαράδεκτες και αντιβαίνουν στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Προφανώς, δεν υποστηρίζουμε καμία μορφή επιθετικότητας και εχθρότητας.

Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν δίαυλο διαλόγου για να αποτρέψουμε όλες αυτές τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, μαζί με τους συμμάχους μας και ιδίως με την Αίγυπτο, η οποία είναι το κύριο ενδιαφερόμενο μέρος λόγω της Διώρυγας του Σουέζ. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεργασθούμε γιατί όλοι συνειδητοποιούμε ποιες θα μπορούσαν να είναι όχι μόνο οι ανθρωπιστικές αλλά και οι οικονομικές συνέπειες, σε περίπτωση ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό θα είχε περιφερειακές και παγκόσμιες επιπτώσεις. Πιστεύω, λοιπόν, ότι χρειαζόμαστε μία πολύ ισχυρή συνεργασία εθνών για να συζητήσουμε για την κατάσταση. Όπως γνωρίζετε, έχει υπάρξει σχετικό Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εμπορίου, προκειμένου να προστατεύσουμε το παγκόσμιο εμπόριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

