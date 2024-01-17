Στο «στρατηγείο» της έκδοσης συντάξεων η Δόμνα Μιχαηλίδου

Για να ενημερωθεί για την πορεία απονομής των συντάξεων, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφτηκε σήμερα τον Πύργο Ελέγχου, του e-ΕΦΚΑ.

Την υπουργό, συνόδευσε ο διοικητής του φορέα, Αλέξανδρος Βαρβέρης και ο υπεύθυνος της ομάδας έργου, Μιχάλης Κεφαλογιάννης.

Στον "Πύργο Ελέγχου", που εδρεύει στο «Πράσινο Κτήριο» του e-ΕΦΚΑ, γίνεται 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, η παρακολούθηση της ροής και της ταχύτητας απονομής συντάξεων σε όλη την Ελλάδα.

Πλέον δίνεται άμεση πληροφόρηση, για όλα τα ποιοτικά και αριθμητικά δεδομένα που αφορούν στις συντάξεις.

Με την 24ωρη παρακολούθηση του συστήματος, ο e-ΕΦΚΑ έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξάλειψη του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων.

Ενδεικτικό είναι ότι μέσα στους τελευταίους 28 μήνες, εκδόθηκαν 750.000 συντάξεις, οι οποίες στο παρελθόν χρειάζονταν μέχρι και τέσσερα έτη για να εκδοθούν.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Το "Πράσινο Κτήριο" του e-ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο κέντρο απονομής συντάξεων, αποτελεί πρότυπο οργανωτικής επιτυχίας και επιτρέπει την ταχύτητα και την αμεσότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Χάρη στην εντατική δουλειά τα τρία τελευταία χρόνια, το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων οδεύει προς οριστική επίλυσή. Είναι χρέος μας ως Πολιτείας να διαφυλάξουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει τα τελευταία χρόνια στον e-ΕΦΚΑ, για να μην συσσωρευθούν ξανά εκκρεμείς συντάξεις. Για να μη βρεθούν ποτέ στη δύσκολη θέση οι πολίτες να ζητούν το αυτονόητο, δηλαδή αξιοπρέπεια και σεβασμό στα χρόνια που εργάστηκαν και προσέφεραν στην ελληνική κοινωνία. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε ο e-ΕΦΚΑ να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και συνέπεια στις ανάγκες ασφαλισμένων του».

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης δήλωσε: «Αφήνοντας πίσω τις παθογένειες του παρελθόντος, σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα του e-ΕΦΚΑ. Έχουμε εκκινήσει έργα-πυλώνες για τη μετεξέλιξη του φορέα σε έναν μοντέρνο οργανισμό με στόχο την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.

Η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, η προσθήκη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελούν μόνον την αρχή για έναν e-ΕΦΚΑ φιλικό προς τον πολίτη, ευέλικτο και προσαρμοσμένο στη δυναμική των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

