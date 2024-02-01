Λογαριασμός
Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: Η ακρίβεια το βασικό πρόβλημα για το 93% των πολιτών - Προβάδισμα 18 μονάδων για τη ΝΔ

Συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών το 68% - Δεύτερο κόμμα στην πρόθεση ψήφου το ΠΑΣΟΚ, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ - Υπέρ της απόκτησης των F-35 και του εξοπλιστικού πακέτου από τις ΗΠΑ το 62% δείχνει η έρευνα της Pulse

Σούπερ μάρκετ

Υπέρ των αγροτών σε ποσοστό 68% εμφανίζεται η ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ η εταιρεία Pulse.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε 1.120 ατόμων, στο διάστημα από 28 έως 30 Ιανουρίου.

Αντίθετο με τα αιτήματα των αγροτών εμφανίζεται μόλις το 13% των πολιτών.

Pulse

Σε .άμεση συνάρτηση με τα αιτήματα των αγροτών για τη μείωση του κόστους παραγωγής βρίσκεται και το θέμα της ακρίβειας, το οποίο θεωρείται ως βασικό για το 93% των πολιτών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

pulse

pulse

Στο ερώτημα για το ποιος έχει την κύρια ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων, το μεγαλύτερο ποσοστό (37%) συγκέντρωσε η κυβέρνηση, ενώ το 21% δήλωσε οι πρυτανικές αρχές.

pulse

pulse

Όσον αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια, η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι η πλειοψηφία, έστω και οριακή (51%), συμφωνεί με τα σχέδια της κυβέρνησης, ενώ το 35% εμφανίζεται αρνητικό.

pulse

pulse

Υψηλή είναι η αποδοχή των πολιτών στην απόφαση της κυβέρνησης για την απόκτηση των F-35 και του δωρεάν εξοπλιστικού πακέτου από τις ΗΠΑ.

Το 62% είναι υπέρ της ενόσχυσης των οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα, ενώ αρνητικά απάντησε το 29%.

pulse

pulse

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τη διαφορά των 18 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δείχνει να «καθιερώνεται» δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να υποχωρεί στην τρίτη θέση.

pulse

pulse

Πηγή: skai.gr

TAGS: Δημοσκόπηση Pulse ακρίβεια F-35 Αγρότες
