Υπέρ των αγροτών σε ποσοστό 68% εμφανίζεται η ελληνική κοινωνία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ η εταιρεία Pulse.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε 1.120 ατόμων, στο διάστημα από 28 έως 30 Ιανουρίου.

Αντίθετο με τα αιτήματα των αγροτών εμφανίζεται μόλις το 13% των πολιτών.

Σε .άμεση συνάρτηση με τα αιτήματα των αγροτών για τη μείωση του κόστους παραγωγής βρίσκεται και το θέμα της ακρίβειας, το οποίο θεωρείται ως βασικό για το 93% των πολιτών, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Στο ερώτημα για το ποιος έχει την κύρια ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημίων, το μεγαλύτερο ποσοστό (37%) συγκέντρωσε η κυβέρνηση, ενώ το 21% δήλωσε οι πρυτανικές αρχές.

Όσον αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια, η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει ότι η πλειοψηφία, έστω και οριακή (51%), συμφωνεί με τα σχέδια της κυβέρνησης, ενώ το 35% εμφανίζεται αρνητικό.

Υψηλή είναι η αποδοχή των πολιτών στην απόφαση της κυβέρνησης για την απόκτηση των F-35 και του δωρεάν εξοπλιστικού πακέτου από τις ΗΠΑ.

Το 62% είναι υπέρ της ενόσχυσης των οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα, ενώ αρνητικά απάντησε το 29%.

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τη διαφορά των 18 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δείχνει να «καθιερώνεται» δημοσκοπικά στη δεύτερη θέση, με τον ΣΥΡΙΖΑ να υποχωρεί στην τρίτη θέση.

