Αχτσιόγλου: Η στρατηγική της Κομισιόν ενισχύει την άκρα δεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

«Η στρατηγική της Κομισιόν επιμένει σε πολιτικές προτεραιότητες που δεν μπορούν να επιλύσουν με ένα θετικό τρόπο τα προβλήματα για τους πολίτες, τις συγκρούσεις που υφίστανται, τις κρίσεις που περνάνε. Ίσως ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο ενισχύονται και οι φυγόκεντρες τάσεις, και γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε να υπάρχει αυτή η ενίσχυση της άκρας δεξιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι πολίτες δεν μπορούν να δουν πως αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τους αφορά και, τελικά, βελτιώνει την καθημερινότητά τους» ανέφερε η Έφη Αχτσιόγλου, κατά τη συζήτηση που έγινε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά.

«H επιβάρυνση ενός ή δύο ή τριών, από τα κράτη μέλη της Ευρώπης, δυσβάσταχτα, με την ευθύνη της διαχείρισης του μεταναστευτικού βάρους - και μιλάω για τα κράτη της Μεσογείου - σε σημείο που να μετατρέπονται σε αποθήκες, είναι κατά τη γνώμη σας στοιχείο της αλληλεγγύης που θα έπρεπε να διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση του ζητήματος; Ο μη αναλογικός επιμερισμός αυτής της ευθύνης, μεταξύ των κρατών μελών, είναι στοιχείο ορθής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Οι πολιτικές των αποτροπών που έχουν ολέθριες συνέπειες για τις ανθρώπινες ζωές, είναι στοιχείο της αξίας του ανθρωπισμού, που υποτίθεται βρίσκεται στον πυρήνα και των ιδρυτικών συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επαναλαμβάνεται από τότε; Η καταβολή αντιτίμου από κάποιες χώρες, προκειμένου να μην αναλάβουν μια ευθύνη που θα τους αναλογούσε, δεδομένου του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, είναι κατά τη γνώμη σας στοιχείο μιας πολιτικής αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση αυτού του μείζονος ζητήματος; Το ναυάγιο της Πύλου, στο οποίο δεν αναφερθήκατε καθόλου, δεν αναφέρεται πουθενά, πώς καταγράφεται στην ιστορική μνήμη της Ευρώπης, πώς καταγράφεται στη δική σας ιστορική μνήμη; Ως μια τεράστια επιτυχία; Ως ένα αδιάφορο γεγονός; Επικροτούμε τελικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Κομισιόν, πολιτικές που καταδικάζονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και μιλώ για τις πολιτικές αποτροπών;», είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, απευθυνόμενη στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως εξάλλου υπογράμμισε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, εκκωφαντική είναι και η σιωπή της Κομισιόν για όσα συμβαίνουν στη Γάζα. «Xθες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είπε για τον πληθυσμό στη Γάζα πως «είναι ένας πληθυσμός που πεθαίνει, ένας πληθυσμός που οδηγείται στο χείλος του γκρεμού. Περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι της Γάζας είναι νεκροί ή αγνοούμενοι. Υπάρχει κίνδυνος μαζικής επιδημίας στα παιδιά». Έχει κάτι να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό; Μου έκανε πρωτόγνωρη εντύπωση το γεγονός ότι στο Action Plan της Commission - για το επόμενο εξάμηνο ουσιαστικά, αφού θα έχουμε τις εκλογές - δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ζήτημα. Απολύτως καμία. Εκκωφαντική σιωπή», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα του εξαμήνου το κόστος ζωής και τα εργαλεία που πρέπει να ενεργοποιηθούν και το σχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί επιφέρει δραματικές αλλαγές στην εργασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

