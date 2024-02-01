Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ της πρότασης η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να υπάρξει μία παύση στο καθεστώς αγρανάπαυσης για εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δήλωσε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος σήμερα στην έκτακτη σύνοδο κορυφής.

«Εφόσον προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, θα μπορέσουν να αποδεσμευτούν πρόσθετες εκτάσεις για καλλιέργεια, έτσι ώστε οι αγρότες μας να έχουν πρόσθετο εισόδημα και από την πώληση των προϊόντων αλλά και από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις» πρόσθεσε.

Ειδικά για τους Έλληνες αγρότες σημείωσε: «Από κει και πέρα θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και χθες. Η ελληνική πολιτεία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων βρίσκεται κοντά στον πρωτογενή τομέα. Όπως το έκανε εδώ και τεσσερισήμισι χρόνια έτσι θα εξακολουθούμε να το κάνουμε και τώρα ώστε στο μέτρo του εφικτού να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας».

Για την Ουκρανία ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Το σημερινό έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο λαμβάνει χώρα για έναν και μόνο λόγο, διότι στο περασμένο ευρωπαϊκό συμβούλιο του Δεκεμβρίου μια χώρα, η Ουγγαρία, δεν μας επέτρεψε να επιτύχουμε την απαραίτητη ομοφωνία προκειμένου να συμφωνήσουμε στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και στην χορήγηση μιας σημαντικής οικονομικής υποστήριξης προς την δοκιμαζόμενή Ουκρανία».

«Είμαι αισιόδοξος ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταφέρουμε 27 χώρες να πετύχουμε επιτέλους μία συμφωνία η οποία να δώσει λύσεις σε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποδεσμεύσουμε τους πρόσθετους πόρους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υποστηρίξουμε εκείνες τις χώρες που δοκιμάζονται από προσφυγική κρίση αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση για την Ουκρανία η οποία δίνει έναν υπαρξιακό αγώνα για την ελευθερία της. Σε κάθε περίπτωση είμαστε αποφασισμένοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να βρούμε σήμερα μία λύση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει έστω και άτυπα το αγροτικό ζήτημα στη σύνοδο κορυφής, με δεδομένο ότι πολλά από τα αιτήματα των Ελλήνων αγροτών εξαρτώνται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

«Όπως ξέρετε, πολλές αποφάσεις που επηρεάζουν εσάς έχουν να κάνουν και με αποφάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θέλω να σας πω και κάτι ακόμη, και αυτό νομίζω πρέπει να είναι μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν γίνεται εμείς να επιβάλουμε στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας να έχουν ένα κόστος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ταυτόχρονα να εισάγουμε στην ΕΕ προϊόντα από χώρες που δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δεν βάζουν τα ίδια υψηλά στάνταρ στα προϊόντα τους. Αυτό είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα τους επόμενους μήνες» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με αγρότες στη Βόνιτσα, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σύνοδο Κορυφής.

Ραντεβού στην Agrotica

Καθ' οδόν για το κέντρο της Θεσσαλονίκης με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα βρίσκονται αγρότες από διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να μεταφέρουν στον πολιτικό κόσμο τα αιτήματά τους για την ενίσχυση του αγροτικού κλάδου, με αφορμή και τα εγκαίνια της 30ής Διεθνούς Έκθεσης «Αgrotica».

Όλοι τους εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν στο νότιο τόξο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της Θεσσαλονίκης γύρω στις 12.00 και θα παραμείνουν εκεί σε όλη τη διάρκεια της Agrotica, δηλαδή ως και τις 4 Φεβρουαρίου.

Στο ίδιο σημείο το μεσημέρι θα γίνουν ομιλίες με αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα και αργότερα οι αγρότες θα επισκεφθούν την έκθεση.

Οι αγρότες από την επαρχία Λαγκαδά και τις Σέρρες συναντήθηκαν στο Δερβένι και μέσω της οδού Λαγκαδά έφτασαν στην οδό 26ης Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, μέσω του παραλιακού μετώπου θα κατευθυνθούν στο νότιο τόξο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Αγρότες από τα Κουφάλια και τα Γιαννιτσά συναντήθηκαν στα φανάρια του Αγίου Αθανασίου και κατευθύνονται στη Θεσσαλονίκη μέσω της δυτικής εισόδου ενώ θα ακολουθήσουν και αγρότες από το Κιλκίς.

Από τη Χαλκιδική ξεκίνησαν κάποιοι αγρότες με τα τρακτέρ τους, οι περισσότεροι όμως αποφάσισαν να κινηθούν προς τη Θεσσαλονίκη με τα αγροτικά τους οχήματα.

Στη συγκέντρωση που θα γίνει το μεσημέρι στο νότιο τόξο της ΔΕΘ θα συμμετέχουν και δεκάδες μελισσοκόμοι που ξεκίνησαν το ταξίδι τους από την Νικήτη της Χαλκιδικής.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι αλιείς της Μηχανιώνας οι οποίοι βρίσκονται με τις μηχανότρατές τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκού Πύργου.

Το Σάββατο είναι προγραμματισμένο το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών στην Agrotica, στο οποίο θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων και οι αγρότες από τη Θεσσαλία.

Οι αγρότες της Θεσσαλίας στις 11 το πρωί θα κλείσουν συμβολικά το δρόμο στο Στεφανοβίκειο.

Εξάλλου για μια ώρα -από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα- αγρότες στα τέσσερα βασικά μπλόκα της Θεσσαλίας θα κλείσουν τους δρόμους της περιοχής τους.

Αγρότες της Φθιώτιδας θα κλείσουν από τις 2 ώς τις 4 την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στην Αταλάντη.

Στην Πάτρα, μελισσοκόμοι θα συγκεντρωθούν στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και από εκεί με τα επαγγελματικά τους οχήματα θα κινηθούν προς το κέντρο της Πάτρας, με σκοπό να παραδώσουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας στις τοπικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

