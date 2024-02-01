Στην ανάγκη στήριξης του αγροτικού κόσμου και επανεξέτασης των στρατηγικών στόχων της πράσινης ανάπτυξης, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, κατά τη συζήτηση που έγινε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη στη Βουλή, παρουσία του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά.

«Εμείς είπαμε ότι ο πόλεμος είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό είπαμε, ορισμένα από τα θέματα της πράσινης ανάπτυξης να ψηφιστούν τώρα και να τρέξουν, και ορισμένα να περιμένουν και άλλα να μείνουν ως έχουν. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε το 20% από τους αγρότες στην αγρανάπαυση. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθωρισμός μπορεί να πέφτει σε όλη την Ευρώπη σε όλα τα άλλα αγαθά εκτός από τα τρόφιμα», είπε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

«Πρέπει να το πούμε και στον ελληνικό λαό και στις ευρωεκλογές αυτές θα έλεγα, ότι δεν είναι μια χαλαρή ψήφος, είναι πάρα πολύ σημαντική ψήφος για το μέλλον», είπε ο κ. Μεϊμαράκης και πρόσθεσε: «Η ατζέντα θα είναι ξανά συζήτηση για την πράσινη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή - δεν σταματάει αυτό - θα είναι σαφώς το μεταναστευτικό, εφόσον έχουμε τέτοια προβλήματα, θα είναι η διεύρυνση σχετικά με την ομοφωνία, θα είναι σαφώς η άμυνα και ο Ευρωστρατός, γιατί αν θες να είσαι παίκτης διεθνής στη διεθνή σκηνή πρέπει να έχεις και στρατό. Δεν γίνεται να μην έχεις. Θα είναι επίσης η αλλαγή συνθηκών που έχουμε συζητήσει μέσα από τη Διάσκεψη της Ευρώπης - και εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να τονίσω ότι έχουμε δύο στρατηγικούς στόχους πολύ μεγάλους. Ο ένας είναι αυτονομία της Ευρώπης σε ενέργεια και ο δεύτερος είναι αυτονομία της Ευρώπης σε τρόφιμα. Εάν, λοιπόν, θέλουμε αυτονομία της Ευρώπης σε τρόφιμα, σε μια γεωπολιτική κατάσταση, η οποία έχει αβεβαιότητα, οφείλουμε όλα αυτά που έχουμε πει τον τελευταίο καιρό για την πράσινη ανάπτυξη, να τα επανεξετάσουμε και να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο να έχει την αγροτική παραγωγή και να μας εξασφαλίσει με τη νέα γενιά το στρατηγικό στόχο που είναι η αυτονομία τροφίμων στην Ευρώπη ολόκληρη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.