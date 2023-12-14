Τη στήριξή του στη νέα πρόταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου κατέθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.
Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης, σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη νέα πρόταση, παρότι έχει μειωθεί το γενικότερο επίπεδο φιλοδοξίας.
Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου πρέπει να εγκριθεί ως πακέτο με την χρηματοδοτική βοήθεια προς την Ουκρανία.
Υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα, χώρα πρώτης γραμμής και εξωτερικό σύνορο τη Ε.Ε., οι πόροι για τη Μετανάστευση αποτελούν προτεραιότητα και τα ποσά που έχουν προστεθεί είναι το ελάχιστο που μπορεί να αποδεχθεί.
