Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Στηρίζει τη νέα πρόταση για το Δημοσιονομικό Πλαίσιο – «Προτεραιότητα οι πόροι για τη μετανάστευση»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα, χώρα πρώτης γραμμής και εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε., οι πόροι για τη Μετανάστευση αποτελούν προτεραιότητα 

Μητσοτάκης ΕΕ

Τη στήριξή του στη νέα πρόταση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου κατέθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης, σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη νέα πρόταση, παρότι έχει μειωθεί το γενικότερο επίπεδο φιλοδοξίας. 

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου πρέπει να εγκριθεί ως πακέτο με την χρηματοδοτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα, χώρα πρώτης γραμμής και εξωτερικό σύνορο τη Ε.Ε., οι πόροι για τη Μετανάστευση αποτελούν προτεραιότητα και τα ποσά που έχουν προστεθεί είναι το ελάχιστο που μπορεί να αποδεχθεί.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Σύνοδος Κορυφής ΕΕ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark