Αμετακίνητη στη θέση της παραμένει η ελληνική κυβέρνηση, να μην συναινέσει στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας, εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας, Φρέντι Μπελέρη. Θέση και πρόθεση η οποία διατυπώθηκε και κατά τη Σύνοδος Ε.Ε. - Δυτικών Βαλκανίων όπου σύμφωνα με κυβενρητικές πηγές, επαναλήφθηκε η πάγια θέση της Ελλάδας για τη στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, ως επένδυση στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής, υπό την αίρεση πάντα ότι οι υποψήφιες χώρες εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις και υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Οι ίδιες πηγές εξηγούσαν ότι «είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία που εξαρτάται από τις ίδιες επιδόσεις των υποψηφίων χωρών. Και, πάντως, βασικό προαπαιτούμενο αποτελεί ο σεβασμός των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών και οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν το κράτος Δικαίου και ιδιαίτερα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων».

Υπό αυτό το πρίσμα, η θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, είναι σαφής και έχει διαμηνυθεί στην αλβανική πλευρά. «Η Ελλάδα δεν θα συναινέσει στην ενταξιακή διαδικασία αν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Ελλάδα συναίνεσε μεν στην αποστολή της επιστολής της Ε.Ε στα Τίρανα για το πρώτο βήμα έναρξης των διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι μέχρι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας θα υπάρξει σαφής κίνηση ώστε ο Φρέντι Μπελέρης να αναλάβει καθήκοντα και να γίνει σεβαστό το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη, καθώς και το τεκμήριο αθωότητας. Διαφορετικά, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στα επόμενα στάδια της ενταξιακής διαδικασίας, διεμήνυσαν. Σχολίαζαν μάλιστα πως η υπόθεση Μπελέρη δεν αποτελεί θέμα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αλλά πρόκειται για μια καθαρά πολιτική-διοικητική απόφαση. Εξ ού και η ελληνική πλευρά δε ζητά δικαστική απόφαση ούτε παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, παρά εστιάζει στο να δοθεί στον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρας η άδεια να ορκιστεί και να μπορεί να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

Οι θέσεις της χώρας μας για τη διέυρυνση της ΕΕ θα διατυπωθούν και κατά τη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τον Έλληνα πρωθυπουργό σύμφωνα με πληροφορίες να αναμένεται να τονίζει ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της διεύρυνσης ως στρατηγική επιλογή της Ε.Ε και ως επένδυση στο μέλλον, υπό τη γνωστή αιρεσιμότητα.

Πέρα της Αλβανίας πάντως, κυβερνητικές πηγές διευκρυνίζουν πως η Eλλάδα συντάσσεται με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ε.Ε. με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενώ είναι υπέρ της χορήγησης καθεστώτος υποψηφίου στη Γεωργία.

Εξάλλου, κατά τη σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2021-27), ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει ότι μια λύση δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει μόνο χρηματοδότηση για την Ουκρανία και έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να προβλέπονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αυξημένοι πόροι για το Μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά ολόκληρη την Ε.Ε.και ειδικά για τις χώρες πρώτης γραμμής.

Ο έλληνας πρωθυπουργός διεκδικεί ακόμα ενισχυμένους πόρους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η Ελλάδα είχε στηρίξει εξαρχής την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερα κονδύλια στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, επισημαίνοντας ότι οι πόροι που διατίθενται σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, ενώ πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση είχε αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 τον περασμένο Σεπτέμβριο, όσο και στο Ευρωπα'ι'κό Συμβούλιο του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία σχετικής επιστολής προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την οποία συνυπέγραφαν και άλλοι ηγέτες της Ε.Ε.

