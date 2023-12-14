Σε δήλωση προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες.

«Η Σύνοδος Κορυφής καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Πρώτο ζήτημα στην ατζέντα μας θα είναι το θέμα της ευρωπαϊκής διεύρυνσης. Η Ελλάδα στηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την διεύρυνση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να ξεκινήσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες αντιδράσεις, ώστε ομόφωνο το ευρωπαϊκό συμβούλιο να στείλει να ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας” τόνισε ο πρωθυπουργός.

Διαβάστε αναλυτικά: Τα σύνθετα θέματα της σημερινής, «δύσκολης» Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες - Οι θέσεις της Ελλάδας

«Ταυτόχρονα θα συζητήσουμε και την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετους πόρους για κρίσιμες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στην ανάγκη να αυξηθούν οι πόροι για την διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος” πρόσθεσε.

«Είναι δεδομένο ότι όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις χρηματοδότησης, στα πλαίσια του προηγούμενου πολυετούς δημοσιακού πλαισίου, των αποφάσεων που πήραμε πριν από τρία χρόνια, δεν είχαμε υπόψη μας την αύξηση των μεταναστευτικών πιέσεων και την ανάγκη να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση είναι απολύτως απαραίτητο να προστεθούν πόροι για την προστασία των εξαιρετικών συνόρων της ΕΕ και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα σε αυτή την κατεύθυνση» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είναι επίσης πολύ σημαντικό να προσθέσουμε περαιτέρω πόρους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και η Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν από τους προτεργάτες της προσπάθειας να πιστούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι χρειαζόμαστε περισσότερος πόρους, περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα, τα οποία να αποτυπώνουν από τη μία την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, από την άλλη όμως να αποτυπώσουμε και την αυξανόμενη ανησυχία μας για τις σημαντικότατες απώλειες αμάχων στην Λωρίδα της Γάζας.

Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να διατυπώσει μία κοινή θέση για ένα ζήτημα το οποίο αφορά την άμεση γειτονιά μας, αφορά την σταθερότητα της ανατολικής Μεσογείου»

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ευτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων στο Ντουμπάι, στα πλαίσια της COP28. Η διατύπωση η οποία επιτεύχθηκε για μία μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Η Ελλάδα θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, αυξάνοντας σημαντικά τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και χαιρόμαστε που καταφέραμε, έστω και την τελευταία στιγμή, η παγκόσμια κοινότητα να πετύχει μία πολύ σημαντική συμφωνία για το μέλλον ολόκληρου του πλανήτη μας».

