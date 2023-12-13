Λογαριασμός
Μητσοτάκης στη σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων: Η υπόθεση Μπελέρη δεν είναι διμερές ζήτημα, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους Δικαίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ειλικρινή διάθεση της Ελλάδας να επιλυθεί το ζήτημα

Μητσοτακης

Τη πάγια θέση της Ελλάδας ότι το θέμα ανάληψης καθηκόντων από τον Φρέντη Μπελέρη και το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη δεν αποτελεί διμερές ζήτημα Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους Δικαίου, που αποτελεί την κορωνίδα της ενταξιακής διαδικασίας επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο  κ. Μητσοτάκης ο οποίος παρέστη σε δείπνο εργασίας στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε την ειλικρινή διάθεση της Ελλάδας να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας υπήρξε και παραμένει από τους πρωτεργάτες της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

