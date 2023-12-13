Τη πάγια θέση της Ελλάδας ότι το θέμα ανάληψης καθηκόντων από τον Φρέντη Μπελέρη και το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη δεν αποτελεί διμερές ζήτημα Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους Δικαίου, που αποτελεί την κορωνίδα της ενταξιακής διαδικασίας επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος παρέστη σε δείπνο εργασίας στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε την ειλικρινή διάθεση της Ελλάδας να επιλυθεί αυτό το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας υπήρξε και παραμένει από τους πρωτεργάτες της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.
