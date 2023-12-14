Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμμετέχει σήμερα και αύριο ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, με τη διεύρυνση της ΕΕ στα βασικά θέματα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής.

Νωρίτερα, σήμερα το πρωί, θα συμμετέχει στη Σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ξεκινήσει 10:30 (τοπική).

«Η Ελλάδα είναι υπέρ της διεύρυνσης ως στρατηγική επιλογή της Ε.Ε. και ως επένδυση στο μέλλον, υπό τη γνωστή αιρεσιμότητα», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Προσθέτουν ότι η χώρα μας συντάσσεται με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ε.Ε. με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενώ είναι υπέρ της χορήγησης καθεστώτος υποψηφίου στη Γεωργία.

Ο πρωθυπουργός διεκδικεί ακόμα ενισχυμένους πόρους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Η Ελλάδα είχε στηρίξει εξαρχής την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερα κονδύλια στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης, επισημαίνοντας ότι οι πόροι που διατίθενται σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, ενώ πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση είχε αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 τον περασμένο Σεπτέμβριο, όσο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, με σχετική επιστολή προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την οποία συνυπέγραφαν και άλλοι ηγέτες της Ε.Ε..

Ελληνικό «φρένο» στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας λόγω Μπελέρη

Αμετακίνητη στη θέση της παραμένει η ελληνική κυβέρνηση, να μην συναινέσει στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας, εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας, Φρέντι Μπελέρη.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση και τη συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2021-27), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επισημάνει ότι μια λύση δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει μόνο χρηματοδότηση για την Ουκρανία και έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να προβλέπονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αυξημένοι πόροι για το μεταναστευτικό -ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά ολόκληρη την Ε.Ε.- ειδικά για τις χώρες πρώτης γραμμής.

Πηγή: skai.gr

