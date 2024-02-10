Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα την ετήσια έκθεση HORECA, που πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo και αφορά τους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας και της τροφοδοσίας.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η ευκαιρία για ακόμη μια χρονιά να επισκεφθώ τη μεγαλύτερη κλαδική έκθεση της εστίασης και του τουρισμού, τη HORECA. Και αν κρίνω από τον αριθμό των εκθετών, αλλά κυρίως από το κλίμα το οποίο εισέπραξα, πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μια πολύ καλή τουριστική περίοδο», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του.

«Μεγάλος δυναμισμός, πολλές ελληνικές εταιρείες οι οποίες έχουν διάθεση να επενδύσουν και να αναπτυχθούν και πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη αντανάκλαση στην πραγματική οικονομία της μεγάλης προόδου που έχει κάνει η χώρα μας συνολικά στην οικονομία τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας FORUM Α.Ε., που διοργανώνει την έκθεση, Θανάσης Παναγούλιας, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την επίσκεψή του στη HORECA, την οποία χαρακτήρισε «ψήφο εμπιστοσύνης στον εκθεσιακό φορέα» και επισήμανε ότι «η τουριστική βιομηχανία έχει την προσμονή για ένα εντυπωσιακό 2024 που πιστεύουμε ότι θα έχουμε».

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης από τον Θανάση Παναγούλια και ενημερώθηκε από τους εκθέτες για τις εξελίξεις στην αγορά, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με επισκέπτες της έκθεσης.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν κατά την επίσκεψη του ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης και η Υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη

Πηγή: skai.gr

