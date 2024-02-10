Μεϊμαράκης: Η ΝΔ θα είναι πρώτη και στις ευρωεκλογές και το μεγαλύτερο κόμμα στο ΕΛΚ

Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και το μεγαλύτερο κόμμα στο ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) και επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης του ΕΛΚ και της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Ο Δρόμος προς την Ανάκαμψη».

«Η Ευρώπη δεν είναι κάτι το απόμακρο. Όσο και αν δεν την βλέπουμε τόσο κοντά μας, είναι κοντά μας, έχει εμπλακεί στην καθημερινότητά μας και έχουν σημασία αυτές οι εκλογές, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε ευρωεκλογές μετά από εθνικές εκλογές», είπε ο κ. Μεϊμαράκης.

Επισήμανε ότι στις ευρωεκλογές υπάρχει ευρωπαϊκή ατζέντα και παρακάλεσε να μείνουμε σε αυτήν.

Αναφέρθηκε στα θέματα των αγροτών και υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν το μόνο που από το 2023 είπε ότι για τα αγροτικά ζητήματα θα πρέπει να υπάρξει αναστολή ως προς τις διατάξεις για την πράσινη ανάπτυξη.

Απευθυνόμενος στις νέες και στους νέους που βρίσκονταν στην αίθουσα, τους κάλεσε να συμμετέχουν ενεργά στις ευρωεκλογές και να μην αφήσουν άλλους να καθορίσουν το μέλλον τους.

Ζ. Μουρεσάν: Στις 9 Ιουνίου το ΕΛΚ η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο

«Στις 9 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, Ζίγκφριντ Μουρεσάν, και κάλεσε σε συμμετοχή στις ευρωεκλογές για να σιγουρευτεί η νίκη.

Για την Ελλάδα, είπε ότι η επιρροή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν έχει προηγούμενο και αυτό είναι έργο της κυβέρνησης στη Νέας Δημοκρατίας.

Παρατήρησε ότι σε χώρες που κυβερνούν κόμματα μέλη του ΕΛΚ η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι καλύτερη από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις.

Μαργαρίτης Σχοινάς: Η ανάκαμψη είναι δική μας υπόθεση

Η ανάκαμψη είναι υπόθεση των πολιτών και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο πλευρό τους, δίνει λύσεις και δεν είναι αντίπαλος του, επισήμανε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Από Ευρώπη των κρίσεων γίναμε Ευρώπη των λύσεων», είπε και πρόσθεσε: «Καταφέραμε όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις αλλεπάλληλες προκλήσεις, αλλά να βγούμε δυνατότεροι. Καταρρίψαμε στερεότυπα δεκαετιών όπως αυτό του κοινού δανεισμού. Και σε αυτή την επιτυχία η Ελλάδα ήταν πρωταγωνίστρια, πρωτοπόρος και συνδιαμορφώτρια», είπε ο κ. Σχοινάς και συνέχισε: «Για να ξεπεράσεις αγκυλώσεις, για να μεταρρυθμίσεις, για να ακούσεις την κοινωνία και να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των πολιτών και των εξελίξεων, χρειάζεται αποφασιστικότητα, πίστη στη σωστή πολιτική, αρχές, μεταρρυθμιστικό πνεύμα και πολιτικό σθένος. Αυτές είναι οι αρετές που ανέδειξαν τον ηγετικό μας ρόλο ως Ευρωπαϊκή κεντροδεξιά στα πολύ δύσκολα!».

Απευθυνόμενος στους Έλληνες αγρότες, τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος σύμμαχός τους και σημείωσε πως η πράσινη μετάβαση, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιτευχθεί σε βάρος της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Ο κ. Σχοινάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας: «Μιας και ο αγώνας για τις ευρωεκλογές τώρα αρχίζει, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η εκστρατεία για την ενημέρωση περνάει και από εδώ. Την Θεσσαλονίκη της εξωστρέφειας, της αυτοπεποίθησης και των νέων οριζόντων. Η πορεία αυτή, πρέπει να έχει έναν και μόνο στόχο. Να φτάσει το μήνυμα ότι η ανάκαμψη είναι δική μας υπόθεση, δική μας πρόταση, δική μας επιτυχία. Και πρέπει να αισθανόμαστε συλλογικά περήφανοι. Οι διαχρονικές αξίες που γέννησαν, γαλούχησαν και διαμόρφωσαν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και επικρίθηκαν στο παρελθόν, είναι σήμερα βασικές ευρωπαϊκές σταθερές.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί de facto το συνειδησιακό μητροπολιτικό κέντρο κάθε λαού της περιοχής. Από την βυζαντινή της αίγλη, στην οθωμανική της περίοδο, η πόλη μας άνθισε οικονομικά και εμπορικά, πολιτιστικά. Ένα τοπωνύμιο κοσμοπολιτισμού, που από την Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2003, έχει αποτυπωθεί πια ταυτοτικά ως ευρωπαϊκό υπόδειγμα και προοπτική για την γειτονιά μας».

Χρ. Σταϊκούρας: Πετύχαμε υψηλή, βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση

«Την ανάκαμψη την πετύχαμε, για αυτό ο τίτλος της εκδήλωσης θα μπορούσε να ήταν "Ο Δρόμος προς την Ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη" και ουσιαστικά πρέπει να αποδείξουμε πως η Ευρώπη βοήθησε την Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα βοήθησε την Ευρώπη έτσι ώστε να πετύχουμε τον κοινό στόχο, υψηλή και διατηρήσιμη, βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής», είπε στην ομιλία του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

Για το ΕΛΚ τόνισε ότι είναι το κόμμα του κοινωνικού φιλελευθερισμού, της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Σχετικά με τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι το Νοέμβριο του 2024 θα λειτουργήσει το Μετρό, τον Απρίλιο θα φτάσουν στην πόλη, για πρώτη φορά, 110 ηλεκτρικά λεωφορεία και το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης οι οποίες θα απαντούν σε αιτήματα της Αυτοδιοίκησης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση του για νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις ευρωεκλογές

Α. Τζιτζικώστας: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έρθει πιο κοντά στους πολίτες

«Οι ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι πολύ σημαντικές γιατί γίνονται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίως και άρα μία ισχυρή Ευρώπη, ένα ισχυρό Ευρωκοινοβούλιο, μια ισχυρή Κομισιόν, θα επιτρέψει την επόμενη μέρα να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά της μεγάλες προκλήσεις που θα έχουμε μπροστά μας», είπε στην παρέμβαση του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Α' αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Τόνισε, επίσης, την ανάγκη, μετά τις ευρωεκλογές, η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

