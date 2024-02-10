Στη Θεσσαλία για το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκε και το σημείο που έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Τέμπη. Εδώ που πάγωσε ο χρόνος.Άφησα ένα λουλούδι και μια υπόσχεση προς τα θύματα και τους συγγενείς και τους φίλους τους, πως δε θα ξεχαστούν», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τέμπη. Εδώ που πάγωσε ο χρόνος.

Εδώ που κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι 57 συμπολίτες μας οδηγήθηκαν στον θάνατο λόγω της κακιάς της ώρας και όχι της κακιάς της χώρας.

Άφησα ένα λουλούδι και μια υπόσχεση προς τα θύματα και τους συγγενείς και τους φίλους τους, πως δε θα ξεχαστούν.

Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη. Δύσκολος αγώνας απέναντι σε ένα καθεστώς που ρίχνει τσιμέντο στην πληγή.

Η υπόσχεση ότι δε θα ξεχάσουμε ποτέ αποτυπώνεται στο έργο του Γιώργου Κόφτη, που βρίσκεται δίπλα από το σημείο του εγκλήματος των Τεμπών.

Τα καρφιά αυτά είναι καρφωμένα στην καρδιά της πατρίδας μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.