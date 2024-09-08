Αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία, και μάλιστα χωρίς να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δήλωσε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Διαψεύδοντας τα σενάρια ότι θα διεκδικήσει ευρωπαϊκό αξίωμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε στη συνέντευξη της ΔΕΘ ότι θα είναι παρών και στις εκλογές του 2027, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να κάνει πίσω στις μεταρρυθμίσεις ή να επιχειρήσει στροφή προς τα δεξιά. Ως προτεραιότητες, ο πρωθυπουργός έθεσε τις αυξήσεις των μισθών και την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας.

Αναλυτικά η συνέντευξη Μητσοτάκη στην 88η ΔΕΘ

Παρουσιάζοντας έναν «οδικό χάρτη» για την επόμενη τριετία ο κ. Μητσοτάκης έχει έναν στόχο να εμφανιστεί ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας στη χώρα, η δύναμη οποία μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών, και μάλιστα με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις σε αυτό το διάστημα. Κάνοντας εμμέσως και την αντιπαραβολή με το τι συμβαίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης, στο άλλο φάσμα της πολιτικής, όπου η αναταραχή που επικρατεί κάνει τη ΝΔ να είναι η μόνη δύναμη αυτή τη στιγμή η οποία μοιάζει και είναι αυτή που μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα μεγάλα ζητήματα τα οποία έθεσε με σαφήνεια ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του.

Στόχος η επαναπροσέγγιση της μεσαίας τάξης

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη, ο πρωθυπουργός προσπαθεί να επουλώσει πληγές και να ‘πιάσει το ‘’νήμα’’ με επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες οι οποίες στήριξαν τον ίδιο και τη ΝΔ τόσο στην εκλογική νίκη του 2019 όσο και στις εκλογές του 2023. ‘’Η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς και πηγαίνει για δουλειά’’ είναι μια φράση που είχαμε αρκετά χρόνια να ακούσουμε από τον κ. Μητσοτάκη, αλλά ήταν στον πυρήνα του αφηγήματός του την εποχή που η ΝΔ ήταν στην αντιπολίτευση πριν το 2019. Με αυτούς τους πολίτες θέλει να συνομιλήσει ξανά ο πρωθυπουργός, και να πει ότι ‘’εμείς, εγώ, η κυβέρνησή μου, είμαστε αυτοί που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία έχετε’’.

Από εκεί και πέρα, είναι σαφές πως το μεγάλο στοίχημα που ξεκινάει από αύριο για την κυβέρνηση είναι τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι να γίνουν με ταχείς ρυθμούς πράξη, και να έχουν πολύ σύντομα αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι εκεί θα κριθούν, και θα κριθούν αυστηρά, στο τέλος της τετραετίας.

Αναλυτικά τα 45 μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ένα συνεκτικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο με παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αύξηση των εισοδημάτων, την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, την άμβλυνση ανισοτήτων και την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων όπως είναι το στεγαστικό και το δημογραφικό, ανέπτυξε το Σάββατο ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ.

Οι παρεμβάσεις για το 2025, που εκτείνονται μέχρι το 2027, συνθέτουν έναν πλήρη οδικό χάρτη προς το μέλλον, υλοποιούν προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη, σημειώνει η κυβέρνηση.

Οι προτεραιότητες του Πρωθυπουργού είναι σαφείς: άνοδος του μέσου εισοδήματος τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στις συντάξεις, προστασία της οικογένειας και των ευάλωτων, παρεμβάσεις για το στεγαστικό και στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Αναλυτικά τα 45 μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

1) Μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου κατά 1% οι ασφαλιστικές εισφορές, αντί 0,5% που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός

2) Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου από 2,2% έως 2,5% περισσότερες από 2.000.000 συντάξεις

3) Αυξάνεται από τον Απρίλιο ο κατώτατος μισθός από τα 830 ευρώ σήμερα, με στόχο να ανέλθει στα 950 ευρώ μέχρι τον Απρίλιο του 2027, συμπαρασύροντας αυτόματα προς τα πάνω τις τριετίες και πολλά επιδόματα.

4) Τον Δεκέμβριο 670.000 συνταξιούχοι με εισόδημα μέχρι 1.600 ευρώ που έχουν ακόμη προσωπική διαφορά, θα λάβουν έως και 200 ευρώ.

5) Οι 767.000 δικαιούχοι Επιδόματος Παιδιού, θα εισπράξουν τον Δεκέμβριο μια επιπλέον δόση του επιδόματος.

6) Οι 220.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από ΟΠΕΚΑ και ΕΦΚΑ θα ενισχυθούν με 200 ευρώ, όπως και 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες.

7) Οι 205.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα το λάβουν αυξημένο κατά 50%.

8) Από την άνοιξη, σχεδόν 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα αρχίσουν να βλέπουν νέες ετήσιες αυξήσεις οι οποίες, σταδιακά, θα φτάσουν και τα 100 ευρώ τον μήνα.

9) Η αμοιβή των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 22%, που ισοδυναμεί με μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών κατά 130 ευρώ τον μήνα.

10) Πρόσθετο κίνητρο έως 7.200 ευρώ ετησίως στους ιατρούς που θα στελεχώσουν δομές υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές.

11) Δωρεάν απογευματινά χειρουργεία σε 37.000 πολίτες με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης

12) Νέο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση και ανακαίνιση εκατοντάδων σχολείων ύψους 250 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με στόχο το ποσό αυτό να αυξηθεί σημαντικά μέσω ιδιωτικών χορηγιών

13) Αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης των ενστόλων (Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό, Αστυνομία και Πυροσβεστική)

14) Καταργείται πλήρως το Τέλος Επιτηδεύματος με ετήσιο όφελος 325 ευρώ για κάθε αυτοαπασχολούμενο ή ατομική επιχείρηση.

15) Το ελάχιστο φορολογητέο ποσό των ελεύθερων επαγγελματιών θα μειώνεται και σε περιοχές με 1.500 κατοίκους αντί των 500, ενώ το κριτήριο του μέγιστου μισθού εργαζομένου δεν θα υπολογίζεται προσθετικά αλλά μόνο συγκριτικά.

16) Καταργείται ο Ειδικός Φόρος Σταθερής Τηλεφωνίας που ανέρχεται σε 5% για συνδέσεις οπτικής ίνας με ταχύτητες άνω των 100Mbps.

17) Ενισχύονται κατά 20 εκατομμύρια τα επιδόματα προς νέους γονείς, με 173.000 vouchers και 20.000 νέες θέσεις παιδικών σταθμών.

18) Οι εργοδότες που διευκολύνουν το προσωπικό τους με παροχές έως και 5.000 ευρώ ετησίως σε νέους γονείς, θα απαλλάσσονται από τον φόρο για αυτό το ποσό, το οποίο θα προσαυξάνεται για κάθε νέο μέλος της οικογένειας.

19) Σύγκλιση των δικαιωμάτων των τρίτεκνων με των πολύτεκνων, ανεξάρτητα από εισόδημα: από τον διορισμό στο Δημόσιο και την εισαγωγή στα ΑΕΙ μέχρι τη συμμετοχή στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού.

20) Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» θα επεκταθούν με vouchers έως 500 ευρώ για κάθε παιδί.

21) Άμεση κατάργηση του φόρου 15% στην ασφάλιση υγείας για παιδιά μέχρι 18 ετών.

22) Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας σε γυναίκες από 30 έως και 35 ετών και απλοποίηση των καλύψεων του ΕΟΠΥΥ στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

23) Αναμόρφωση των επιδομάτων ανεργίας ώστε να μην λειτουργούν ως άλλοθι αδήλωτης εργασίας στρέφοντας τις ενισχύσεις σε όσους έχουν αληθινή ανάγκη

24) Πιο δίκαια, αποτελεσματικά και στοχευμένα τα τρία βασικά κοινωνικά επιδόματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα στέγασης και παιδιού με στόχο να μειωθεί η παιδική φτώχεια στη χώρα.

25) Μονιμοποίηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, από το 2025 και για τα επόμενα χρόνια τα ποσά αυτά θα επιστρέφονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο.

26) Θεσμοθετείται ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων αγροτών και συνεταιρισμών, ώστε με βάση τις δυνατότητές τους να μειώνονται οι τόκοι και να καταργείται μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου ενώ σε βάθος χρόνου η αποπληρωμή θα γίνεται με δυνατότητα αναχρηματοδότησης και οριστικής διευθέτησης και εξάλειψης εμπράγματων βαρών.

27) Πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην επικράτεια.

28) Σχέδιο ανταλλαγής και αντιπαροχής των αδρανών δημόσιων γαιών που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τις εκτάσεις αυτές, επενδυτές του χώρου θα αναλάβουν να καλλιεργούν, κατασκευάζοντας θερμοκήπια μεγάλης κλίμακας αποκλειστικά με εξαγωγικά αγροδιατροφικά προϊόντα υψηλής αξίας.

29) Ξεκινά το Πρόγραμμα «Σπίτι Μου» ΙΙ, ύψους 2 δισ. με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να αποκτήσουν πρώτη κατοικία πάνω από 15.000 νέοι ή νέα ζευγάρια ηλικίας έως και 50 ετών, με επιτόκιο μισό από το εμπορικό.

30) Πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων για δάνεια έως 20.000 ευρώ με μηδενικό επιτόκιο και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων παλαιών κατοικιών.

31) Απαλλαγή από τον φόρο ενοικίου για 3 χρόνια, για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κλειστά ακίνητα ή εάν μετατρέψουν σε μακροχρόνια μία βραχυχρόνια μίσθωση.

32) Στις συμβάσεις μέσω πλατφορμών θα ισχύσει νέο, αυξημένο τέλος.

33) Απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα 3 κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας τουλάχιστον για έναν χρόνο.

34) Αυξάνεται κατά 20% η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ στους ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ από θεομηνίες.

35) Οι ακίνητες περιουσίες μεγαλύτερης αξίας θα διατηρούν την έκπτωση 10% στον ΦΠΑ αν ασφαλιστούν, αν όμως, δεν το κάνουν, από τον Απρίλιο του 2025 δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιάς.

36) Όλες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ θα πρέπει, υποχρεωτικά να ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές. Διαφορετικά, δεν θα αποζημιώνονται. Κάτι που θα ισχύσει και για κάθε νέο συμβόλαιο, όπως και για την ανανέωση παλαιάς σύμβασης οχημάτων ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης.

37) Διευρύνονται τα κίνητρα για την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και εξαγορές με φορολογικές εκπτώσεις μέχρι και 315% για επενδύσεις στην έρευνα.

38) Περιορίζεται στις 100.000 ευρώ το ελάχιστο όριο κεφαλαίου μιας εταιρίας που προκύπτει από μετασχηματισμό μικρότερων.

39) Παρελθόν το Τέλος Χαρτοσήμου σε εκατοντάδες συναλλαγές: από τους τόκους των επιχειρηματικών δανείων ή τις ασφαλιστικές πράξεις έως τις πιστώσεις για εισαγωγές και τους προϋπολογισμούς τεχνικών έργων. Και από τη σύσταση μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων μέχρι την απλή έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

40) Χορήγηση «Golden Visa» για κεφάλαια που θα εισάγονται για την χρηματοδότηση startup εταιριών με τουλάχιστον 250.000 ευρώ

41) Ιδρύεται νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, με κεφάλαια 300 εκατομμυρίων για να παρέχει κίνητρα σε δυναμικές πρωτοβουλίες ειδικά σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία.

42) Διαμορφώνονται 12+ 1 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης με πολλά μικρά και μεγάλα έργα σε κάθε δήμο και κάθε ορεινή ή νησιωτική κοινότητα

43) Κατάργηση 15 χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών με στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους κατά 25%, κυρίως στις εξαγωγικές μας επιχειρήσεις

44) Επιβάλλεται Τέλος Κρουαζιέρας ανά επιβάτη που θα αποβιβάζεται σε ελληνικό λιμάνι. Υψηλότερο σε Σαντορίνη και Μύκονο, χαμηλότερο στα υπόλοιπα λιμάνια, με κλιμάκωση ανά περίοδο.

45) Αυξάνεται από Απρίλιο έως Οκτώβριο το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση, αναλογικά, για ξενοδοχεία, καταλύματα και ενοικιαζόμενα ακίνητα μέσω πλατφορμών. Τα συγκεκριμένα έσοδα θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες για να οργανώσουν καλύτερα τις υποδομές τους απέναντι στο βάρος που δέχονται κάθε καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

