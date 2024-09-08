Στα μέτρα περί στεγαστικού, ακινήτων κλπ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αναφέρεται η ΠΟΜΙΔΑ σε ανακοίνωση της.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ αναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Η ΠΟΜΙΔΑ χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη να σταθεί στο πλευρό της κοινωνίας και με μια ιστορικής σημασίας εξαγγελία, που ήταν πρόταση και επιτυχία της οργάνωσής μας, να πριμοδοτήσει φορολογικά την επανένταξη στην αγορά ενοικιαζόμενης κύριας κατοικίας της χώρας μας τόσο του μεγάλου δυναμικού ανενεργών αστικών κατοικιών, όσο και ανακαινισμένων κατοικιών που έγινε προσπάθεια να διατεθούν για βραχυχρόνια μίσθωση χωρίς επιτυχία.

Η ΠΟΜΙΔΑ είχε από έτους περίπου, υποβάλλει επισήμως την πρόταση αυτή προς την κυβέρνηση, διατυπωμένη και σε νομοθετική τροπολογία, επισημαίνοντας ότι το εν λόγω μέτρο είναι το μόνο που μπορεί να "ξεκλειδώσει" τα κλειστά ακίνητα και να προσφέρει προσιτή και ποιοτική στέγη στους ενοικιαστές.

Η αποδοχή της πρότασής μας αποτελεί απόδειξη του ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγματικά για το στεγαστικό πρόβλημα, προτάσσοντας το κοινωνικό συμφέρον, παραμερίζοντας αβάσιμους δημοσιονομικούς ενδοιασμούς και υιοθετώντας μια θαρραλέα λύση που θα φέρει αποτέλεσμα προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων: ιδιοκτητών, ενοικιαστών αλλά και του Δημοσίου.

Ευθύνη των συναρμόδιων υπουργών είναι τώρα να προχωρήσουν άμεσα στην ορθή υλοποίηση του μέτρου, χωρίς αχρείαστα "κριτήρια", εξαιρέσεις, αποκλεισμούς και "αστερίσκους" που θα ακυρώσουν στην πράξη τα αποτελέσματα που όλοι αναμένουμε, ώστε κάθε διαθέσιμη κατοικία, σε όποιον και αν ανήκει, να μπορεί να βγει στην αγορά, αξιοποιώντας το κίνητρο αυτό. Και ευθύνη φυσικά των ιδιοκτητών είναι να ανταποκριθούν θετικά, σπεύδοντας να προσφέρουν στην αγορά κάθε διαθέσιμο ακίνητο, σε καλή κατάσταση και με όρους λογικής, ώστε και αυτοί να επωφεληθούν από το σημαντικό αυτό κίνητρο, αλλά και να καλυφθούν οι ανάγκες της κοινωνίας σε διαθέσιμες και προσιτές κατοικίες.

Η ρύθμιση αυτή σε συνδυασμό με τα προγράμματα ενίσχυσης για αναβάθμιση κατοικιών, το νέο πρόγραμμα "Σπίτι μου" αλλά και ο διπλασιασμός της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες, αίτημα και αυτό της ΠΟΜΙΔΑ, αποτελούν σημαντικά μέτρα που θα βοηθήσουν την κτηματαγορά και την κοινωνία γενικότερα. Παραμένει βεβαίως πάντοτε ως πάγιο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ η εκλογίκευση των παράλογων φορολογικών συντελεστών της κλίμακας των ενοικίων, η οποία αποτελεί έναν μόνιμο αποτρεπτικό παράγοντα σε βάρος ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

Τέλος, σε σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν, επισημαίνοντας πάντοτε ότι η κατηγορία αυτή των μισθώσεων έφερε πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα για την ελληνική κοινωνία και οικονομία και ότι η λήψη μέτρων που θα οδηγούσαν στον άμεσο ή έμμεσο "στραγγαλισμό" της θα μειώσει τα εισοδήματα των ιδιοκτητών αλλά και όλων όσων ασχολούνται δορυφορικά με τη δραστηριότητα αυτή, την τουριστική κίνηση και τα έσοδα του Δημοσίου, χωρίς να βοηθήσει στο στεγαστικό, όπως κάποιοι εκ του πονηρού ισχυρίζονται ή έστω αφελώς φαντάζονται».

Πηγή: skai.gr

