Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι εξαγγελίες του στην 88η ΔΕΘ

Σαράντα πέντε μέτρα μόνιμης τόνωσης των εισοδημάτων, αλλά και το όραμά του για την Ελλάδα του αύριο, «ξεδίπλωσε» το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η Ελλάδα αλλάζει όχι μόνο από το 2019, από τότε που οι πολίτες ανακουφίστηκαν από 50 φόρους, και ο κατώτατος μισθός από τα 650 ευρώ πήγε στα 830 ευρώ τόνισε ο πρωθυπουργός. Ο δρόμος της Εθνικής προόδου έχει ανοίξει και θα τον τρέξουμε γρήγορα.

Διορθώσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 αυξάνονται εκ νέου περισσότερες 2 εκατ. συντάξεις με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ από 2,2% έως 2,5%. Ενώ από τον Απρίλιο αυξάνεται από τα 830 ευρώ σήμερα με στόχο να ανέλθει στα 950 ευρώ μέχρι τον Απρίλιο του 2027 τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την έκτακτη εισφορά των διυλιστηρίων, αυτά τα Χριστούγεννα, θα διατεθούν 243 εκατ. ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση σε σχεδόν 2 εκατ. ευάλωτους συμπολίτες μας. 670.000 συνταξιούχοι με εισόδημα ως 1.600 ευρώ που έχουν ακόμα προσωπική διαφορά θα λάβουν ως 200 ευρώ, ενώ 767.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιού θα εισπράξουν μια επιπλέον δόση του. 220.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ και από τον ΕΦΚΑ θα ενισχυθούν με 200 ευρώ το ίδιο θα ενισχυθούν και 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες και 205.0000 του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος θα το λάβουν το Δεκέμβριο αυξημένο κατά 50%.

Στο δημόσιο από την ερχόμενη άνοιξη σχεδόν 700.000 υπάλληλοι θα αρχίσουν να βλέπουν νέες ετήσιες αυξήσεις που σταδιακά θα φτάσουν και τα 100 ευρώ το μήνα. Στο εξής η αμοιβή των γιατρών του ΕΣΥ θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 22%, κάτι που θα αυξήσει μεσοσταθμικά τις αμοιβές των γιατρών κατά 130 ευρώ, μπορεί ακόμη και περισσότερο. Οι γιατροί σε άγονες και προβληματικές περιοχές θα παίρνουν έως και 7.200 ευρώ το χρόνο.



Αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης στις ένοπλες δυνάμεις και σε λιμενικό, ΕΛΑΣ και πυροσβεστική.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 μονάδα αντί της μισής, ένα σημαντικό μέτρο που ανακουφίζει εργαζόμενους και εργοδότες σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Καταργείται το 2025 πλήρως το τέλος επιτηδεύματος για κάθε απασχολούμενο ή ατομική επιχείρηση.

Μικρές διορθώσεις ανακοίνωσε και στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Η μείωση κατά 50% στο τεκμαρτό εισόδημα θα εφαρμόζεται σε χωριά με λιγότερους από 1.500 κατοίκους αντί των 500 που ίσχυε σήμερα, ενώ καταργείται όπως είχε ανακοινωθεί το τέλος επιτηδεύματος.

Καταργείται περαιτέρω ο φόρος σταθερής τηλεφωνίας. 5% στις συνδέσεις πάνω από 100 MbS.

Παράλληλα, ενισχύονται με 20 εκατ. τα επιδόματα για νέους γονείς, δίνονται κίνητρα για επιχειρήσεις να στηρίξουν εργαζόμενους που κάνουν παιδιά και τα δικαιώματα των τριτέκνων συγκλίνουν με αυτά των πολυτέκνων.

Για το στεγαστικό, ο πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάει άμεσα το δεύτερο πρόγραμμα «Σπίτι μου» με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τριετής απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ενοικίων για όσους μεταφέρουν στη μακροχρόνια μίσθωση βραχυχρόνιες μισθώσεις ή κλειστά ακίνητα.

Άμεσα απαγόρευση νέων Airbnb στα τρία κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας, τουλάχιστον για έναν χρόνο, και αύξηση τέλους βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Κατάργηση φόρου 15% στην ασφάλιση υγείας για παιδιά ως 18 ετών. Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας σε γυναίκες 30-35 ετών. Απλοποίηση των καλύψεων του ΕΟΠΥΥ στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Προσεκτική αναμόρφωση επιδοματικής πολιτικής

Εξήγγειλε προσεκτική αναμόρφωση επιδοματικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και του επιδόματος ανεργίας. Αν κάποιος μπορεί να βρει εργασία, δεν πρέπει να είναι εξαρτημένος από το επίδομα ανεργίας, ανέφερε.

Κάνουμε πιο δίκαια, πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα, το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Αυξάνουμε όμως και το ποσό της στήριξης, εκεί που υπάρχουν ανάγκες και πραγματικές ανισότητες.

Ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα Σπίτι Μου με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να αποκτήσουν πάνω από 15.000 νέα ζευγάρια, ως 50 ετών. Εξασφαλίσαμε 400 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να κάνουμε δάνεια ως 20.000 ευρώ, με μηδενικό επιτόκιο, για την ενεργειακή αναβάθμιση 20.000 κατοικιών.



Αυξάνεται η έκπτωση ΕΝΦΙΑ στο 20% για όσους ασφαλίζουν τα σπίτια τους έναντι φυσικών καταστροφών για ακίνητα αξίας έως 500.000 ευρώ. Για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας η έκπτωση παραμένει στο 10%, αλλά σε περίπτωση ζημιών μη ασφαλισμένα ακίνητα δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος. Καθίσταται παράλληλα υποχρεωτική η ασφάλιση κάθε επιχείρησης με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ.



Golden visa και σε όσους επενδύουν πάνω από 250.000 ευρώ σε start up επιχειρήσεις.



Οριστική μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. Τα ποσά αυτά από το 2025 θα επιστρέφονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο.

Θεσμοθετείται επίσης ένα ευέλικτο σχήμα διαχείρισης κόκκινων δανείων, αγροτών και συνεταιρισμών. «Να δρομολογήσουμε με τη στήριξη και των τραπεζών ένα γενναίο πρόγραμμα που θα φτάσει τα 600 εκατ. ευρώ για την αύξηση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας στη χώρα».

Καινοτόμο σχέδιο ανταλλαγής και αντιπαροχής αδρανών δημόσιων γαιών με επενδυτές που θα αναλάβουν να τις καλλιεργούν με θερμοκήπια, με εξαγωγικά αγροτοδιατροφικά προϊόντα.

Περαιτέρω, θα διατεθούν 250 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση δεκάδων σχολείων. «Να το ονομάσουμε ‘’Πρόγραμμα Μαριέττας Γιαννάκου’’, για να τιμήσουμε μια προσωπικότητα που υπηρέτησε την παράταξη μας με πάθος και αγάπη» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

"Η κυβέρνηση έχει καθαρό ορίζοντα τριετίας"

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε νωρίτερα ότι η κυβέρνησή του έχει καθαρό ορίζοντα τριετίας μπροστά της, και αναφέρθηκε στις κρίσεις που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο διάστημα και οι οποίες, όπως είπε, ξεπεράστηκαν με επιτυχία.

Έγιναν πράξη οι επαγγελίες της κυβέρνησης, όχι με ελλείμματα αλλά πάνω σε υγιή δημοσιονομικά θεμέλια, με 10.000 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών μόνο τον περασμένο χρόνο και 40.000 συνολικά. Έχουμε μισό εκατ. νέους απασχολούμενους από το 2019.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν δίστασε να επιβάλλει πρόστιμα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Όποτε χρειάστηκε, σημείωσε δεν διστάσαμε να φορολογήσουμε τα ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιρειών, για να προστατέψουμε τους πολίτες από την ακρίβεια. Παράλληλα, απέρριψε τα περί μεταρρυθμιστικής κόπωσης και τα περί «κατάρας της δεύτερης τετραετίας», σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προωθεί ταχύτατα την υλοποίηση του προγράμματός της.

Αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις όπως τη μεταβολή του δικαστικού χάρτη, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την επιστολική ψήφο. Από το panic button, μέχρι το ηλεκτρονικό εισιτήριο στα γήπεδα και το my coast, μικρές θα πουν κάποιοι, αλλά τολμηρές πρωτοβουλίες.

Στόχος της κυβέρνησης, τόνισε είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της ανάπτυξης, αλλά της ισόρροπης ανάπτυξης με προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας.



Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει στοχευμένα μέτρα για την ανακούφιση πολλών κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, χωρίς, όμως, να διαταράσσονται οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας όπως ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο. Λελογισμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αλλά με υπευθυνότητα είναι το κυβερνητικό μότο.

Αναλυτικά τα 45 μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:

1) Μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου κατά 1% οι ασφαλιστικές εισφορές, αντί 0,5% που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός

2) Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου από 2,2% έως 2,5% περισσότερες από 2.000.000 συντάξεις

3) Αυξάνεται από τον Απρίλιο ο κατώτατος μισθός από τα 830 ευρώ σήμερα, με στόχο να ανέλθει στα 950 ευρώ μέχρι τον Απρίλιο του 2027, συμπαρασύροντας αυτόματα προς τα πάνω τις τριετίες και πολλά επιδόματα.

4) Τον Δεκέμβριο 670.000 συνταξιούχοι με εισόδημα μέχρι 1.600 ευρώ που έχουν ακόμη προσωπική διαφορά, θα λάβουν έως και 200 ευρώ.

5) Οι 767.000 δικαιούχοι Επιδόματος Παιδιού, θα εισπράξουν τον Δεκέμβριο μια επιπλέον δόση του επιδόματος.

6) Οι 220.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων από ΟΠΕΚΑ και ΕΦΚΑ θα ενισχυθούν με 200 ευρώ, όπως και 35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες.

7) Οι 205.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος θα το λάβουν αυξημένο κατά 50%.

8) Από την άνοιξη, σχεδόν 700.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα αρχίσουν να βλέπουν νέες ετήσιες αυξήσεις οι οποίες, σταδιακά, θα φτάσουν και τα 100 ευρώ τον μήνα.

9) Η αμοιβή των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ θα φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 22%, που ισοδυναμεί με μεσοσταθμική αύξηση αποδοχών κατά 130 ευρώ τον μήνα.

10) Πρόσθετο κίνητρο έως 7.200 ευρώ ετησίως στους ιατρούς που θα στελεχώσουν δομές υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές.

11) Δωρεάν απογευματινά χειρουργεία σε 37.000 πολίτες με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης

12) Νέο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση και ανακαίνιση εκατοντάδων σχολείων ύψους 250 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με στόχο το ποσό αυτό να αυξηθεί σημαντικά μέσω ιδιωτικών χορηγιών

13) Αυξάνεται κατά 20% η αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης των ενστόλων (Ένοπλες Δυνάμεις, Λιμενικό, Αστυνομία και Πυροσβεστική)

14) Καταργείται πλήρως το Τέλος Επιτηδεύματος με ετήσιο όφελος 325 ευρώ για κάθε αυτοαπασχολούμενο ή ατομική επιχείρηση.

15) Το ελάχιστο φορολογητέο ποσό των ελεύθερων επαγγελματιών θα μειώνεται και σε περιοχές με 1.500 κατοίκους αντί των 500, ενώ το κριτήριο του μέγιστου μισθού εργαζομένου δεν θα υπολογίζεται προσθετικά αλλά μόνο συγκριτικά.

16) Καταργείται ο Ειδικός Φόρος Σταθερής Τηλεφωνίας που ανέρχεται σε 5% για συνδέσεις οπτικής ίνας με ταχύτητες άνω των 100Mbps.

17) Ενισχύονται κατά 20 εκατομμύρια τα επιδόματα προς νέους γονείς, με 173.000 vouchers και 20.000 νέες θέσεις παιδικών σταθμών.

18) Οι εργοδότες που διευκολύνουν το προσωπικό τους με παροχές έως και 5.000 ευρώ ετησίως σε νέους γονείς, θα απαλλάσσονται από τον φόρο για αυτό το ποσό, το οποίο θα προσαυξάνεται για κάθε νέο μέλος της οικογένειας.

19) Σύγκλιση των δικαιωμάτων των τρίτεκνων με των πολύτεκνων, ανεξάρτητα από εισόδημα: από τον διορισμό στο Δημόσιο και την εισαγωγή στα ΑΕΙ μέχρι τη συμμετοχή στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού.

20) Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» θα επεκταθούν με vouchers έως 500 ευρώ για κάθε παιδί.

21) Άμεση κατάργηση του φόρου 15% στην ασφάλιση υγείας για παιδιά μέχρι 18 ετών.

22) Δωρεάν έλεγχος γονιμότητας σε γυναίκες από 30 έως και 35 ετών και απλοποίηση των καλύψεων του ΕΟΠΥΥ στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

23) Αναμόρφωση των επιδομάτων ανεργίας ώστε να μην λειτουργούν ως άλλοθι αδήλωτης εργασίας στρέφοντας τις ενισχύσεις σε όσους έχουν αληθινή ανάγκη

24) Πιο δίκαια, αποτελεσματικά και στοχευμένα τα τρία βασικά κοινωνικά επιδόματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επίδομα στέγασης και παιδιού με στόχο να μειωθεί η παιδική φτώχεια στη χώρα.

25) Μονιμοποίηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, από το 2025 και για τα επόμενα χρόνια τα ποσά αυτά θα επιστρέφονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο.

26) Θεσμοθετείται ευέλικτο σύστημα διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων αγροτών και συνεταιρισμών, ώστε με βάση τις δυνατότητές τους να μειώνονται οι τόκοι και να καταργείται μέρος του οφειλόμενου κεφαλαίου ενώ σε βάθος χρόνου η αποπληρωμή θα γίνεται με δυνατότητα αναχρηματοδότησης και οριστικής διευθέτησης και εξάλειψης εμπράγματων βαρών.

27) Πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην επικράτεια.

28) Σχέδιο ανταλλαγής και αντιπαροχής των αδρανών δημόσιων γαιών που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τις εκτάσεις αυτές, επενδυτές του χώρου θα αναλάβουν να καλλιεργούν, κατασκευάζοντας θερμοκήπια μεγάλης κλίμακας αποκλειστικά με εξαγωγικά αγροδιατροφικά προϊόντα υψηλής αξίας.

29) Ξεκινά το Πρόγραμμα «Σπίτι Μου» ΙΙ, ύψους 2 δισ. με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, για να αποκτήσουν πρώτη κατοικία πάνω από 15.000 νέοι ή νέα ζευγάρια ηλικίας έως και 50 ετών, με επιτόκιο μισό από το εμπορικό.

30) Πρόγραμμα 400 εκατομμυρίων για δάνεια έως 20.000 ευρώ με μηδενικό επιτόκιο και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων παλαιών κατοικιών.

31) Απαλλαγή από τον φόρο ενοικίου για 3 χρόνια, για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν κλειστά ακίνητα ή εάν μετατρέψουν σε μακροχρόνια μία βραχυχρόνια μίσθωση.

32) Στις συμβάσεις μέσω πλατφορμών θα ισχύσει νέο, αυξημένο τέλος.

33) Απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα 3 κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας τουλάχιστον για έναν χρόνο.

34) Αυξάνεται κατά 20% η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ στους ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ από θεομηνίες.

35) Οι ακίνητες περιουσίες μεγαλύτερης αξίας θα διατηρούν την έκπτωση 10% στον ΦΠΑ αν ασφαλιστούν, αν όμως, δεν το κάνουν, από τον Απρίλιο του 2025 δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος σε περίπτωση ζημιάς.

36) Όλες οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ θα πρέπει, υποχρεωτικά να ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές. Διαφορετικά, δεν θα αποζημιώνονται. Κάτι που θα ισχύσει και για κάθε νέο συμβόλαιο, όπως και για την ανανέωση παλαιάς σύμβασης οχημάτων ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης.

37) Διευρύνονται τα κίνητρα για την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και εξαγορές με φορολογικές εκπτώσεις μέχρι και 315% για επενδύσεις στην έρευνα.

38) Περιορίζεται στις 100.000 ευρώ το ελάχιστο όριο κεφαλαίου μιας εταιρίας που προκύπτει από μετασχηματισμό μικρότερων.

39) Παρελθόν το Τέλος Χαρτοσήμου σε εκατοντάδες συναλλαγές: από τους τόκους των επιχειρηματικών δανείων ή τις ασφαλιστικές πράξεις έως τις πιστώσεις για εισαγωγές και τους προϋπολογισμούς τεχνικών έργων. Και από τη σύσταση μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων μέχρι την απλή έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

40) Χορήγηση «Golden Visa» για κεφάλαια που θα εισάγονται για την χρηματοδότηση startup εταιριών με τουλάχιστον 250.000 ευρώ

41) Ιδρύεται νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, με κεφάλαια 300 εκατομμυρίων για να παρέχει κίνητρα σε δυναμικές πρωτοβουλίες ειδικά σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία.

42) Διαμορφώνονται 12+ 1 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης με πολλά μικρά και μεγάλα έργα σε κάθε δήμο και κάθε ορεινή ή νησιωτική κοινότητα

43) Κατάργηση 15 χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών με στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους κατά 25%, κυρίως στις εξαγωγικές μας επιχειρήσεις

44) Επιβάλλεται Τέλος Κρουαζιέρας ανά επιβάτη που θα αποβιβάζεται σε ελληνικό λιμάνι. Υψηλότερο σε Σαντορίνη και Μύκονο, χαμηλότερο στα υπόλοιπα λιμάνια, με κλιμάκωση ανά περίοδο.

45) Αυξάνεται από Απρίλιο έως Οκτώβριο το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση, αναλογικά, για ξενοδοχεία, καταλύματα και ενοικιαζόμενα ακίνητα μέσω πλατφορμών. Τα συγκεκριμένα έσοδα θα επιστρέφουν στις τοπικές κοινωνίες για να οργανώσουν καλύτερα τις υποδομές τους απέναντι στο βάρος που δέχονται κάθε καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

