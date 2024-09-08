Σε νέες εσωκομματικές εκλογές, μόλις ένα χρόνο μετά, οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να κηρύξει «έκπτωτο» τον Στέφανο Κασσελάκη. Η πρόταση στη μυστική ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή πέρασε με 163 «ναι», 120 καταψήφισαν ενώ βρέθηκαν και 2 λευκά και 1 άκυρο.

Μετά το ρήγμα… σύρριζα, στόχος, είναι η, το συντομότερο δυνατό, ανασύνταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης που φθίνει δημοσκοπικά, χάνοντας ερείσματα στην κοινωνία. Ωστόσο, η διαίρεση στο κόμμα παραμένει και την επόμενη μέρα, όπως δείχνει και η ψηφοφορία στην ΚΕ.

Τα πρώτα σενάρια για το ποιοι θα είναι οι διεκδικητές, έχουν αρχίσει. Πέραν του Παύλου Πολάκη που έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος, υποψήφιος πιθανότατα να είναι και ο Νίκος Φαραντούρης, που έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο. «Σε περίπτωση που γίνουν εκλογές για πρόεδρο στον ΣΥΡΙΖΑ, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά να είμαι υποψήφιος» τόνισε.



«Παράθυρο» για υποψηφιότητα φέρεται να αφήνει και ο Σωκράτης Φάμελλος. Ερωτηθείς αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος ο κ. Φάμελλος είπε πως σήμερα αποφασίστηκε «το κοινό, το συλλογικό» και δήλωσε «στρατιώτης».

Ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στην 88η ΔΕΘ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Ένα καταστατικό που είναι το δικό μας Σύνταγμα. Είμαστε βέβαιο ότι με απόλυτη ομαλότητα θα γίνουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες. Ανοίγω τη διαδικασία. Η ΚΕ αποφάσισε σχεδόν ομόφωνα να συγκληθεί εκ νέου σε δύο εβδομάδες από τώρα. Στέλνουμε ένα μήνυμα ηρεμίας, ένα μήνυμα δημοκρατικού διαλόγου σε όλο τον προοδευτικό κόσμο. Στον κόσμο που πληγώθηκε από τις τελευταίες εξελίξεις» τόνισε ο κ. Παππάς.

Ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος απάντησε ότι δεν θα ανοίξει τώρα τέτοια κουβέντα. «Θα εκπροσωπήσω το κόμμα στη ΔΕΘ» είπε.

Σημειώνεται πάντως ότι ο «έκπτωτος» Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει «ανοίξει τα χαρτιά του» αν θα είναι υποψήφιος με στόχο να επανέλθει στην ηγεσία με αναβαπτισμένη λαϊκή νομιμοποίηση, ή ακόμα και αν θα ξεκινήσει μια νέα πολιτική πρωτοβουλία.

Οι διαδικασίες

Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες σύγκλησης του συνεδρίου, η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάσει άμεσα, πιθανόν τη Δευτέρα ή την Τρίτη σχετικά με τη μεθοδολογία του συνεδρίου. Η Κεντρική Επιτροπή, μέσα στο επόμενο 15ήμερο, θα συνεδριάσει για να λάβει όλες τις σχετικές αποφάσεις, βάσει καταστατικού, μεταξύ των οποίων, ο χρόνος διεξαγωγής του έκτακτου συνεδρίου, όπου θα ανακηρυχθούν επίσημα οι υποψηφιότητες για την προεδρία του κόμματος.

"Είμαι λυτρωμένος"

Μετά το αποτέλεσμα ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή. Συγκεκριμένα, είπε: «Eίμαι λυτρωμένος γιατί είδαν όλοι οι πολίτες τη μομφή που ζω από την πρώτη μέρα που εκλέχτηκα πρόεδρος.

Είναι πρωτοφανές στην πολιτική ιστορία του τόπου η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται από την πρώτη κιόλας μέρα τη ψήφο των μελών του κόμματος.



Έτσι πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα τα ξέρετε όλα. Φτάσαμε στο σημείο η γραφειοκρατία, η νομενκλατούρα του κόμματος και οι διάφορες φράξιες να επιστρατεύσουν πρακτικές που δεν ανήκουν στον χώρο της Αριστεράς καταφέρνοντας ακόμα και να εξευτελίσουν τα αξιότιμα μέλη της επιτροπής φορώντας τους κουκούλα» και κατέληξε: «Οι αποφάσεις μου θα ανακοινωθούν εκεί που λογοδοτώ και θα λογοδοτώ πάντα, στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ».

"Θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις μου - Πάντα θα ανήκω στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ"

Το γεγονός πως θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του στο περιθώριο της υπερψήφισης της πρότασης μομφής από την παράταξή του, επεσήμανε ο Στέφανος Κασσελάκης αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τόνισε πως πάντα θα ανήκει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ενώ δήλωσε λυτρωμένος γιατί είδαν όλοι οι πολίτες την μομφή που υφίσταται από την πρώτη ημέρα που εκλέχτηκε πρόεδρος.

«Είναι πρωτοφανές η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται την ψήφο των μελών του κόμματος. Έτσι πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση μίλησε για εξευτελισμό της Κεντρικής Επιτροπής «φορώντας τους κουκούλα»

Η διαδικασία συνεχίζεται με όλα τα μέλη της ΚΕ να είναι μέσα στην αίθουσα.

"Αν θέλει ο κ. Κασσελάκης, φυσικά και μπορεί να είναι υποψήφιος στον ΣΥΡΙΖΑ"

Για «επίπονη διαδικασία» που όμως, δρομολογεί τις διαδικασίες για την εκλογή του νέου αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο ο Παύλος Πολάκης.

«Εγώ δήλωσα διαθεσιμότητα για την επόμενη μέρα και εξέφρασα ένα συνολικό προγραμματικό πλαίσιο που μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας πολιτικής πρότασης της επομένης μέρας με στόχο το ρίξιμο σε σύντομο διάστημα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Μητσοτάκη», δήλωσε ο κ. Πολάκης εξερχόμενος της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Παράλληλα, κάλεσε τα μέλη και τους φίλους να «συμβάλλουν» ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες «συντεταγμένα» και «ενωτικά», «χωρίς ακραίες εκφράσεις».

«Η αριστερά ξέρει να κουβεντιάζει», υπογράμμισε και δεσμεύτηκε ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα στηρίζει την προοπτική του, ενώ ερωτηθείς σχετικά με το αν θα είναι υποψήφιος ο κ. Κασσελάκης, είπε: «αν το θέλει φυσικά, γιατί όχι».

Σημειώνεται ότι την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για την ηγεσία, έχει εκδηλώσει δημοσίως ο Παύλος Πολάκης. Επίσης ο Νικόλας Φαραντούρης σε δηλώσεις του έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα.

