Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι στόχοι της τετραετίας - Θα εξαντλήσω τη θητεία μου 

Τους στόχους της επόμενης τετραετίας ανέπτυξε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, τονίζοντας πως προτεραιότητα είναι η αύξηση μισθών και ένα καλύτερο σύστημα υγείας. Εκτίμησε πως δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν έχει σχέδιο μεταπήδησης σε ευρωπαϊκή θέση, τονίζοντας “είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας για μία πλήρη θητεία. Αυτή τη θητεία σκοπεύω να την εξαντλήσω ως την άνοιξη του 2027.”

Παράλληλα, έκανε λόγο για στρέβλωση στην αγορά ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη όπως είπε θα στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τις ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές. "Κάτι δεν δουλεύει σωστά στην ευρωπαϊκή αγορά" δήλωσε.

Αφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για παρεμβάσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου ενδεχομένως καταγράφονται συνθήκες κορεσμού λόγω της μεγάλης αύξησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο έργο με στόχο την καταπολέμηση της λειψυδρίας στην Αττική, το οποίο περιλαμβάνει ένωση του ταμιευτήρα Ευήνου και Μόρνου με την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών.

Μίλησε για την ακρίβεια που είναι το πρώτο που απασχολεί τους πολίτες παντού στον κόσμο, αναγνωρίζοντας την απότομη αύξηση τιμών λόγω του διεθνούς πληθωρισμού.

Τόνισε πως η ΝΔ είναι και ισχυρή και ενωμένη, σημειώνοντας πως Καραμανλής και Σαμαράς έχουν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης και άποψης.

Σχετικά με την άνοδο της ακροδεξιάς σχολίασε πως είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο.

Υπενθυμίζεται πως χθες, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της έκθεσης, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε σειρά μέτρων, όπως αυξήσεις σε συνταξιούχους και μισθωτούς, έκτακτη ενίσχυση σε ευάλωτους και μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων και σε μέτρα κατά του πληθωρισμού τροφίμων.

Αναλυτικά, τι είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου:

Ο στόχος για τη θέση της χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον

«Στην ομιλία μου έθεσα τους σαφείς στόχους πώς οραματίζομαι την Ελλάδα σε 3 χρόνια. Η κυβέρνηση θα κριθεί για τη συνολική πρόοδο της χώρας σε τρία χρόνια από τώρα. Η Ελλάδα του 2010 είναι μία Ελλάδα που χρεοκόπησε, ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητες μας. Η Ελλάδα η οποία οραματίζομαι είναι μία Ελλάδα που θα πατάει σε στέρεες βάσεις, με ανεργία που έχει πέσει κάτω από 8%, με μέσο μισθό 1.500 ευρώ και τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ, με δημόσιο πολύ πιο αξιοκρατικό, με καλύτερη ποιότητα ζωής για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Η Ελλάδα του 2027 δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2010. Όσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται η οικονομία μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο πιο εύκολα επιτεύξιμος θα είναι αυτός ο στόχος»

Αποτέλεσμα ευρωεκλογών - Δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση

Αναφερόμενος στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ο πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν κακό, ήταν ωστόσο κατώτερο των προσδοκιών. “Η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη δύναμη στη χώρα, με διαφορά 14 μονάδες από το δεύτερο κόμμα” τόνισε και σχολιάζοντας το κατά πόσο υπάρχει μεταρρυθμιστική κούραση, σημείωσε πως δεν συμφωνεί πως υπάρχει. Οπως είπε, κάποιες μεταρρυθμίσεις είχαν πολιτικό κόστος. Και κάποιες αποτυπώθηκαν στην κάλπη. Σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού όλες οι κυβερνήσεις δοκιμάζονται. Για αυτό κι επιμένω να παρουσιάζω τι κάναμε τον πρώτο χρόνο. Αλλά και για να αποδείξω τη συνέπεια λόγω και έργων.

Σε κάποιες μεταρρυθμίσεις βάζουμε τα θεμέλια και τα αποτελέσματα θα φανούν στην πορεία, σε άλλες ωστόσο, πολίτες είδαν άμεσο αποτέλεσμα, δράσεις κατά της ενδοοικογενειακής βίας, το mycoast, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ενώ άλλα θέματα χρειάζονται κάποιο χρόνο υλοποίησης.

Για σενάρια που θέλουν να αντικαθιστά τον Αντόνιο Κόστα

«Θέλετε να με βγάλετε στη σύνταξη; Έχουν μεσολαβήσει 15 μήνες από τις εκλογές του 2023. Μπορώ να σας πω ότι δεν έχω κάποιο σχέδιο απότομης μεταπήδησης σε κάποια ευρωπαϊκή θέση. Είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας για μία πλήρη θητεία. Αυτή τη θητεία σκοπεύω να την εξαντλήσω ως την άνοιξη του 2027. Πάντα όσοι είχαν προβλέψει πρόωρες εκλογές διαψεύστηκαν, έτσι θα διαψευστούν και τώρα. Η ΝΔ είναι ένα κόμμα εξουσίας και προσέρχεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για να κερδίζει»

Ακρίβεια

Το ζήτημα της ακρίβειας είναι το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες, όπως σε όλο τον κόσμο, είπε ερωτηθείς σχετικά ο Κ. Μητσοτάκης. Και συνέχισε τονίζοντας ότι: τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε μια απότομη αύξηση τιμών, στην Ελλάδα ήταν λίγο χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει όμως μια ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι το αποτέλεσμα διάφορων τάσεων σε τιμές.

Αναφερόμενος στα μέτρα κατά της ακρίβειας ο πρωθυπουργός τόνισε: Δεν διστάσαμε να φορολογήσουμε τους παραγωγούς ρεύματος στα ουρανοκατέβατα κέρδη τα οποία και επιστρέψαμε στους πολίτες. Στο ζήτημα του σούπερ μάρκετ, βλέπουμε όχι απλά μια σταθεροποίηση τιμών αλλά και αποκλιμάκωση. Ολα τα μέτρα που πήραμε, είναι άμυνα απέναντι στην ακρίβεια.

Προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα βαίνει μειούμενος, ενώ τόνισε “καταφέραμε να διατηρήσουμε υγείες ρυθμούς ανάπτυξης.”



Οι δύο στόχοι μέχρι το τέλος της τετραετίας

«Ο πρώτος στόχος είναι η αύξηση των μισθών, πρέπει ο μέσος μισθός να είναι 1500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια. θα ήθελα να κριθώ στο τέλος της τετραετίας στο βαθμό που έχουμε πετύχει την αύξηση μισθών. Είναι ο πρώτος στόχος και αφορά τον πυρήνα της οικονομικής μας πολιτικής»

«Δεύτερος στόχος είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός των πολιτών, που αναδεικνύονται αδυναμίες του ΕΣΥ. Είναι βέβαιο ότι χρειάζονται δραστικές παρεμβάσεις που σε έναν βαθμό υλοποιούνται. Το 2027 πρέπει να έχουμε πολλά κέντρα Υγείας, πολλά ανακαινισμένα νοσοκομεία, πολύ περισσότερους γιατρούς, πιο καλοπληρωμένους γιατρούς, νέα τμήματα επειγόντων στα νοσοκομεία, που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα αυτό το οποίο βλέπουν σήμερα οι πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε περιορίσει σημαντικά τις λίστες των χειρουργείων και σε αυτό θα βοηθήσουν τα 30.000 απογευματινά χειρουργεία τα οποία θα γίνουν τους επόμενους μήνες δωρεάν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Θα ήθελα να κριθώ το 2027 για το αν η χώρα έχει ένα ΕΣΥ αντάξιο των προσδοκιών των πολιτών»

Μισθοί - Κόστος ζωής

Το 2019 το πρώτο ζήτημα που έθεταν οι πολίτες ήταν της ανεργίας, τόνισε ο πρωθυπουργός. Και συνέχισε λέγοντας: "Έκτοτε έχουμε δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίας. Και σήμερα έχουμε εργοδότες που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους με αποτέλεσμα να προσφέρουν υψηλότερους μισθούς. Έτσι έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόμενων που παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ. Όχι πως αυτό είναι ικανοποιητικό.

Υπάρχουν κι άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τους εργαζόμενους. Όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Με την οποία έχουμε δει μια σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών. Επίσης, υπήρξαν παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους, οι οποίοι επέστρεψαν στην αγορά εργασίας.

Ο επόμενος στόχος ωστόσο είναι καλύτερες και πιο καλοπληρωμένες δουλειές."

«Θα δείτε αλλαγές και πρόοδο στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων»

«Όταν μιλάμε για το ΕΣΥ και βλέπουμε έναν ορίζοντα πενταετίας από το 2019 έως το 2024 δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα 2,5 χρόνια ήταν χρόνια πανδημίας και παρά τις δυσκολίες το ΕΣΥ ανταποκρίθηκε στην πανδημία. Μία μάχη που παρά τις μεγάλες δυσκολίες, την κερδίσαμε.

Αναφερόμενος στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών τόνισε ότι «οι μισθοί των γιατρών έχουν ήδη αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Ανακοίνωσα χθες ένα σημαντικό μέτρο το οποίο αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των νοσοκομειακών γιατρών, η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών τους που προσθέτει ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό στο μηνιαίο τους εισόδημα. Υλοποιούμε ένα πλαίσιο εξαιρετικά ελκυστικών κινήτρων για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε γιατρούς ειδικά στις ειδικότητες που έχουμε ελείψεις, σε παραμεθόρια νοσοκομεία. Διαπιστώσαμε ότι τα κίνητρα τα οποία δίναμε μέχρι σήμερα δεν ήταν αρκετά. Δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία και στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο στο συμπληρωματικό τους χρόνο και αυτό οδήγησε γιατρούς να επιστρέψουν στο ΕΣΥ».

Αν και όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός έχουν γίνει πολλές προσλήψεις στο ΕΣΥ, σημείωσε ότι «ακόμα υπάρχουν πολλά προβλήματα», αναφέροντας ως παράδειγμα τον τρόπο που λειτουργούν τα ΤΕΠ. «Θα δείτε τους επόμενους μήνες αλλαγές και πρόοδο στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων. Θα δείτε πραγματική αλλαγή όταν έχουν ολοκληρωθεί οι επενδύσεις στα ΤΕΠ»

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε επίσης για τα νέα σύγχρονα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, το καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο των Βαλκανίων και το νέο Θεαγένειο«του οποίου η διαγωνιστική διαδικασία προχωρά με μεγάλη ταχύτητα».

«Υποχρέωση μας οι δραστικές βελτιώσεις του ΕΣΥ», πρόσθεσε

Ενοίκια

Κληθείς να σχολιάσει τα υψηλά ενοίκια ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο πλέγμα των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε χθες. Στόχος, όπως είπε, είναι να αποκτήσουν όσοι περισσότεροι γίνεται δικό τους σπίτι, παραπέμποντας στο πρόγραμμα “Σπίτι Μου” το οποίο θα βοηθήσει 15.000-20.000 πολίτες αλλά και για 400 εκ.ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για άτοκα δάνεια για την ανακατασκευή παλαιών διαμερισμάτων. Επίσης, σημείωσε πως η αποκλιμάκωση των επιτοκίων θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο μεγάλο απόθεμα κλειστών διαμερισμάτων που υπάρχει, εξηγώντας πως η αγορά ακινήτων είναι μια αγορά προσφοράς και ζήτησης. Αν υπάρχουμε περισσότερο ακίνητα προς προσφορά, τότε θα πέσουν οι τιμές. Για αυτό και επιμένουμε στις παρεμβάσεις. Τα ζητήματα της στέγης δεν είναι μόνο ελληνικά. Είναι ζητήματα που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Και δεν το λέω ως δικαιολογία.

Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για παρεμβάσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου ενδεχομένως καταγράφονται συνθήκες κορεσμού λόγω μεγάλης αύξησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων.« Γι' αυτό επιμένουμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την βραχυχρόνια μίσθωση. Για αυτό επιμένουμε αφενός να βάλουμε φρένο στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Αθήνα, εκεί που έχει ξεπεράσει κάποιο όριο. Αν χρειαστεί, θα το κάνουμε και σε άλλες περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αξιολογούμε συνεχώς τις παρεμβάσεις και εφόσον χρειάζεται να είμαστε πιο δραστικοί, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στο project της ΧΡΩΠΕΙ το οποίο θα μετατραπεί σε κοινωνικές κατοικίες, σημειώνοντας πως θα αξιοποιηθούν κι άλλα ακίνητα του δημοσίου.

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ερωτηθείς για τις απότομες και μεγάλες αυξομειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρχικά στους στόχους της κυβέρνησης για την πράσινη μετάβαση και την πράσινη ενέργεια. Τόνισε ότι το πρόβλημα με τις ΑΠΕ είναι ότι δεν μπορούν να παράγουν ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο. Επεσήμανε παράλληλα πως υπάρχει μια βασική στρέβλωση σήμερα στην αγορά ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης. Το target model δεν λειτούργησε. Και τις προσεχείς μέρες θα αναδείξω το θέμα με επιστολή που θα στείλω στην πρόεδρο της Κομισιόν, για τις ακραίες διακυμάνσεις στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, κάτι δεν δουλεύει σωστά στην ευρωπαϊκά η αγορά και θα δώσω αγώνα για να διορθωθούν αυτές οι στρεβλώσεις.

«Εξάγουμε ενέργεια στην Ουκρανία αλλά δεν θα πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής τις στρεβλώσεις ευρωπαϊκού μοντέλου. Θα πάρουμε τα υπερκέρδη, θα τα γυρίσουμε στους καταναλωτές ώστε να έχουν τιμές κάτω από 15 λεπτά την κιλοβατώρα. Στις λιανικές τιμές η Ελλάδα αισθητά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θα δώσω αγώνα να διορθωθούν αυτές οι στρεβλώσεις. Κάναμε και άλλες παρεμβάσεις. Προσφέραμε στους αγρότες μας ένα πολύ ελκυστικό τιμολόγιο. Όπου υπάρχουν στρεβλώσεις βέβαια η ρυθμιστική αρχή έχει πάντα τη δυνατότητα να παρεμβαίνει»,ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας

Ερωτηθείς σχετικά με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός είπε ότι λυπάται για την ανακύκλωση αυτής της συζήτησης. Αυτή η συζήτηση θα γίνει τον Ιανουάριο, ανέφερε, και μέχρι τότε δεν θα πω τίποτα. «Σέβομαι και τιμώ την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεωρώ άδικο για την ίδια και για τον θεσμό το γεγονός ότι ανακυκλώνεται μία διαρκής συζήτηση γύρω από το πρόσωπο πριν από την ώρα της και ζητώ από όλους να σεβαστούμε τον θεσμό» είπε.

«θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν έρθει η ώρα της. Η πρόθεση του προτείνοντος ΠτΔ είναι να σεβαστεί το πνεύμα του Συντάγματος και να έχει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση το πρόσωπο που θα προταθεί. Από την άλλη, η συνταγματική αναθεώρηση μας απεγκλώβισε από τον εκβιασμό της αντιπολίτευσης να χρησιμοποιείται η εκλογή ΠτΔ ως εφαλτήριο για να προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές», πρόσθεσε.

Ασφάλεια πολιτών

Σε ερώτηση για το ζήτημα της ασφάλειας και της παραβατικότητας, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Η παραβατικότητα μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Υπάρχει αισθητή βελτίωση και στους αριθμούς της αστυνόμευσης. Η παραβατικότητα αφορά τις παραλίες, την αυθαίρετη δόμηση. Δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς παραβατικότητα. Οι νόμοι ισχύουν για όλους και το κράτος τους εφαρμόζει. Όταν αισθάνονται όλοι ότι η παραβατικότητα είναι ανεκτή, αυτός που είναι νόμιμος σκέφτεται να παρανομήσει. Για τις παραλίες η Ιταλία έχει παραπεμφθεί στην ευρωπαϊκή επιτροπή. Δείτε τα γήπεδα. Σήμερα έχουμε κάμερες παντού, ηλεκτρονική ταυτοποίηση εισιτηρίου, δουλεύει το σύστημα ρολόι. Αυτό δεν είναι αντιμετώπιση παραβατικότητας που ταλάνιζε για χρόνια την κοινωνία; Δείτε τι γίνεται στις φορολογικές παραβάσεις. Το αδιανόητο κύκλωμα που έβγαζε λεφτά διακινώντας ελαιόλαδο. Το mydata αποκάλυψε αυτές τις συμπεριφορές. Το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό και στην αυθαίρετη δόμηση. Θα δείτε και άλλες πρωτοβουλίες. Αυτοί που χτίζουν σήμερα αυθαίρετα, θα τους βρούμε και θα τα γκρεμίσουμε. Η έννοια της νομιμότητας παντού και της συλλογικής προσπάθειας. Να γνωρίζουν ότι για αυτούς που δεν παίζουν με τους κανόνες, θα υπάρχουν συνέπειες. Έχω ζητήσει πρόταση για το πώς θα βάλουμε 1.000 κάμερες στην Αθήνα για να ελέγχουμε την παραβατικότητα του ΚΟΚ».

Ακροδεξιά

Σχολιάζοντας την άνοδο της Ακροδεξιάς, ο πρωθυπουργός είπε πως είναι ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο το οποίο σχετίζεται με την άνοδο της μετανάστευσης. "Αυτό στην Ελλάδα το έχουμε αντιμετωπίσει με τη φύλαξη των συνόρων και τη διαχείριση εκείνων που ζητούν άσυλο. Άρα υπάρχει διαφορά του τι γίνεται στην Ευρώπη και τι στην Ελλάδα, που είναι πιο θωρακισμένη από ό,τι ήταν το 2019. Έχουμε τις Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-35 και έχουμε και την αναβάθμιση των F16 μπορεί να συνομιλεί με την Τουρκία αλλά και να ενισχύει την αποτρεπτική της δύναμη.

Η Ελλάδα έχει ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη. Έχει ενισχύσει τις συμμαχίες της. Λυπάμαι για όσους κάνουν σπέκουλα με τα εθνικά».

Το μήνυμα των ευρωεκλογών

Ερωτηθείς για το μήνυμα των ευρωεκλογών σχετικά με τη μεσαία τάξη ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Οι κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να απορροφούν το πολιτικό κόστος από πολιτικές επιλογές που είναι δυσάρεστες. Δεν κοιτάω τις δημοσκοπήσεις για να αλλάξω την πολιτική μας. Επειδή πιστεύω πολύ στη λογοδοσία και στο γεγονός ότι έχουμε στέρεο και αξιόπιστο πρόγραμμα, για αυτό εκλεγήκαμε. Κάναμε αυτά για τα οποία μας εξέλεξαν οι πολίτες. Κάποια δύσκολα. Αν στεναχωρήσαμε παραδοσιακούς ψηφοφόρους εξηγήσαμε γιατί ο πολιτικές αυτές ήταν δίκαιες. Ως προς τον πυρήνα υλοποίησης μεγάλων αλλαγών, η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη και δεν αλλάζει».

Σχολεία

Μιλώντας για τις συγχωνεύσεις των τμημάτων στα σχολεία, εξήγησε πως συγχωνεύονται περίπου 1.000 από τα συνολικά 60.000, με στόχο τον εξορθολογισμό και όχι την εξοικονόμηση.

"Η ευθύνη για τα σχολεία είναι στους δήμους. Οι οποίοι αντιλαμβανόμαστε πως δυσκολεύονται. Ετσι, θα δώσουμε 250 εκατ. ευρώ στους δήμους για τα σχολικά κτίρια. Θα γίνουν όμως κι άλλες παρεμβάσεις. Όπως για παράδειγμα, θα δημιουργήσουμε ένα ταμείο με στόχο να προσελκύσουμε ιδιωτικές δωρεές. Δεν γίνεται να έχουμε σχολεία που πέφτουν οι σοβάδες.

Θα επιμείνω πολύ στο ζήτημα του κινητού. Δεν είναι εύκολο μέτρο στην εφαρμογή. Κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Θέλουμε τα κινητά να είναι στην τσάντα. Πρέπει να σπάσουμε την εξάρτηση των παιδιών από τα κινητά, που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στα παιδιά. Είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο."

«Το 2027 η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη»

Σε ερώτηση για την πρόοδο των έργων υποδομής στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι «θα ξεκινήσουμε στις 30 Νοεμβρίου με τα εγκαίνια του μετρό. Κι επειδή έχουμε δει πολλά εγκαίνια, στις 30 Νοεμβρίου κόβουμε το πρώτο εισιτήριο», επεσήμανε.

«Αν η πρώτη τετραετία ήταν η τετραετία του σχεδιασμού, η δεύτερη τετραετία είναι της υλοποίησης των μεγάλων έργων για τη Θεσσαλονίκη». Έκανε αναφορά στα ηλεκτρικά λεωφορεία, στο flyover που έχει ορίζοντα υλοποίησης τον Απρίλιο του 2027 .«Ξέρω ότι προκαλεί μία κυκλοφοριακή δυσκολία στην πόλη γι' αυτό έχουμε στηρίξει την πόλη με σημαντικές παρεμβάσεις. Όταν λειτουργήσει το μετρό σε τρεις μήνες θα αλλάξει η εικόνα της πόλης γιατί θα απορροφήσει ένα μεγάλο κομμάτι του μεταφορικού έργου», τόνισε, επισημαίνοντας ότι με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται θα αλλάξει συνολικά η εικόνα της πόλης. «Το 2027 η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη και νομίζω ότι οι Θεσσαλονικείς θα το δουν και τους ευχαριστώ για την υπομονή τους που θα δικαιωθεί».

«Η "Γαλάζια πατρίδα" παραμένει στο τραπέζι, και θα το θέτει πάντα ο ίδιος στον κ.Ερντογάν»

Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά και την προσέγγιση μεταξύ των δυο χωρών, ο κ.Μητσοτάκης είπε ότι δεν είχε ποτέ αυταπάτες για τη δυσκολία της προσέγγισης με την Τουρκία, γιαυτό και ήταν ρεαλιστής -όπως είπε- κρατώντας τα θετικά. Είπε ότι σήμερα δεν έχουμε παραβιάσεις του εναέριου χώρου και υπάρχει καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού σε συνεργασία με Τουρκία, αλλά-σημείωσε με έμφαση ότι- ο πυρήνας του τουρκικού αναθεωρητισμού δεν έχει αλλάξει.

Τόνισε ότι η "Γαλάζια πατρίδα" παραμένει στο τραπέζι, και θα το θέτει πάντα ο ίδιος στον κ.Ερντογάν. Είναι -όπως είπε- η βασική αιτία που δυκοσλεύει να μπούμε στον πυρήνα της διαφοράς μας με την Τουρκία για την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα -σημείωσε- εξοπλίζεται μεν, αλλά κοιτάζει και τα μαθήματα πολέμου από την ρωσική εισβολή και διαπιστώνουμε ότι πολύ πιο φτηνά συστήματα μπορούν να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος. Γιαυτό αποδίδουμε -υπογράμμισε-μεγάλη σημασία στην εγχώρια καινοτομία και τεχνογνωσία όπως τα ελληνικά Drones που μπορούν να εξοπλίσουν τα πολεμικά πλοία. Θέλουμε την καινοτομία κάνουμε σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.

Αirbnb

Σε ερώτηση για την βραχυχρόνια μίσθωση σπιτιών, (Airbnb) είπε ότι ο αριθμός των κλειστών σπιτιών στην Αθήνα είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτά που δίνονται για βραχυχρόνια μίσθωση και για την ώρα δεν θα κάνει η κυβέρνηση άλλες παρεμβάσεις στον τομέα αυτό.«To να κάνουμε πιο δραστικές παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή, μπορεί να μην είχε το όφελος το οποίο προσδοκούσαμε» ανέφερε

«Αν κρίνουμε ότι απαιτούνται και άλλα, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Ενότητα στο κόμμα

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι οι πρώην πρωθυπουργοί Α. Σαμαράς και Κ. Καραμανλής απουσίαζαν από τη χθεσινή ομιλία και ερωτηθείς αν υπάρχει ζήτημα ενότητας, ο Κ. Μητσοτάκης είπε: «Η ΝΔ είναι και ισχυρή και ενωμένη. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τους πρώην πρωθυπουργούς και έχουν το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης και άποψης. Είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό που δεν επιβάλει μονοφωνία απόψεων. Είμαστε ταυτόχρονα ένα κόμμα συντεταγμένο. Άρα σε όσους ανησυχούν για την ενότητα της ΝΔ θα τους συνιστούσα να κοιτάξουν σε άλλους πολιτικούς χώρους».

ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά σε όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και για το ΠΑΣΟΚ: «Δεν βλέπω εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κατάσταση αφασίας, ούτε για το ΠΑΣΟΚ που καταψήφισε όλες τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήσαμε του πρώτους μήνες. Δεν θα δικαιωθεί αυτή η αντιπολίτευση. Να υπάρξει εναλλακτική πρόταση κοστολογημένη»

Σε ερώτηση για την ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, ο πρωθυπουργός αμφισβήτησε ότι η αυτοδυναμία στο τέλος της τετραετίας δεν είναι εφικτή λέγοντας «σε όσους προβλέπουν ότι είναι άπιαστο όνειρο η αυτοδυναμία συνιστώ υπομονή. Αν η ΝΔ κάνει όλα όσα για τα οποία έχουμε εκλεγεί, θα είμαστε μια καλή κυβέρνηση. Είναι πολλά τα τρία χρόνια που έχουμε μπροστά μας.».

Φωτιά στην Αττική

Ερωτηθείς για τη μεγάλη φωτιά στην Αττική, ο πρωθυπουργός αφού ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της προσπάθειας, πυροσβέστες και εθελοντές είπε ότι οφείλουμε να δούμε την μεγάλη εικόνα. «Φέτος, ως τώρα, έχουμε σημαντικά μειωμένο αριθμό καμένων εκτάσεων σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών και ταυτόχρονα πολύ περισσότερες πυρκαγιές με τις χειρότερες κλιματολογικά συνθήκες των τελευταίων 40 ετών» είπε. Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα μέτρα απέδωσαν αλλά είχαμε μια μεγάλη αστοχία, και μια φωτιά πέρασε στον αστικό ιστό. «Και προφανώς την μελετάμε και θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτό να μην ξανασυμβεί».

«Δεν θα δεχθώ μια μηδενιστική κριτική από την αντιπολίτευση η οποία ακυρώνει όλη τη μεγάλη προσπάθεια η οποία έγινε», είπε. «Γινόμαστε καλύτεροι. Οι συμπολίτες μας είδαν τις δυνάμεις του κράτους να είναι παρούσες και να σβήνουν φωτιές εν τη γενέσει τους» πρόσθεσε.

Κριτική στελεχών της ΝΔ μετά και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών

«Επειδή έχω το προνόμιο να είμαι πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, θα υπερασπίζομαι τις πολιτικές επιλογές τις οποίες κάνω και θα προσπαθώ πάντα να πείθω και αυτούς, μέσα στη ΝΔ, οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη. Για αυτό απορρίπτω και τις συζητήσεις περί δεξιάς στροφής. Παραμένουμε απολύτως προσηλωμένοι στον κεντρικό μας στόχο και στο πρόγραμμα για το οποίο ψηφιστήκαμε από τους Έλληνες πολίτες.

Ακούω και σέβομαι κάθε άποψη, δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν ενθαρρύνει τη διαφορετική άποψη. Μετά από ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν το προσδωκόμενο, είναι λογικό να υπάρχει μία γκρίνια. Κάναμε την αυτοκριτική μας. Καλή η αυτοκριτική αλλά προέχει και η διακυβέρνηση. Αν υλοποιήσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα θα είμαστε μία πολύ πετυχημένη κυβέρνηση και θα έχουμε διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να κάνουμε κάτι διαφορετικό»

Ένωση του ταμιευτήρα Ευηνου και Μόρνου με την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών

«Η λειψυδρία είναι ίσως η πιο θα έλεγα έντονη εκδήλωση του προβλήματος της κλιματικής κρίσης», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στο «Βελλίδειο».

«Βέβαια η χώρα έχει αντιμετωπίσει προβλήματα λειψυδρίας και στο παρελθόν, αλλά συνολικά η διαχείριση του νερού, του υδάτινου δυναμικού της χώρας είναι μια πρώτη προτεραιότητα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 85% του νερού της χώρας πηγαίνει για άρδευση και μόλις το υπόλοιπο πηγαίνει βασικά για ανάγκες ύδρευσης. Γι’ αυτό και τα σημαντικά έργα τα οποία ανακοινώσαμε στη Θεσσαλία, τα οποία δεν χρειάζεται να επαναλάβω, έχουν τόσο σημασία για την ορθή διαχείριση του νερού με σημαντικότερο να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι δεν έχουμε αχρείαστες απώλειες από το υφιστάμενο νερό το οποίο διαχειριζόμαστε»

Τόνισε πως, «έχουμε ζητήματα ύδρευσης πρωτίστως σε νησιά, κυρίως στις Κυκλάδες, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά».

Σχετικά με το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Αττική, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα νέο έργο που θα πραγματοποιηθεί μαζί με την ΕΥΔΑΠ. Οπως είπε, θα πραγματοποιηθεί ένωση του ταμιευτήρα Ευήνου και Μόρνου με την τεχνητή λίμνη Κρεμαστών. Πρόκειται για έργο που θα χρειαστεί 3-4 χρόνια για να ολοκληρωθεί και επιβάλλονται διαδικασίες γρήγορες καθώς θα θωρακίσει την Αττική. Το κόστος δεν είναι ευκαταφρόνητο αλλά δεν είναι και υπέρογκο. Θα καλυφθε από μια επιβάρυνση στους λογαριασμούς του νερού. «έχουμε πάρει μια σημαντική απόφαση, για την οποία μιλάω για πρώτη φορά σήμερα. Μαζί με την ΕΥΔΑΠ, να προχωρήσουμε σε ένα νέο εμβληματικό έργο, το οποίο θα είναι η ένωση του ταμιευτήρα του Ευηνου και του Μόρνου με την τεχνητή λίμνη των Κρεμαστών».

Μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής

Ερωτηθείς σχετικά με τη νομοθέτηση των μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρέμβαση για τους ελεύθερους επαγγελματίες και το τεκμαρτό εισόδημα που προκάλεσε αντιδράσεις.«Δεν μπορεί να είναι η προσδοκία κανενός ελεύθερου επαγγελματία να κερδίζει όσο το εισόδημα που έχει κάποιος από τον κατώτατο μισθό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, θύμισε ότι για το 2025 θα υπάρχει ένα πρόσθετο όφελος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

«Φανταζόμαστε ένα φορολογικό σύστημα που με απόλυτη διαφάνεια θα μπορεί να κάνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις για το πραγματικό του εισόδημα» είπε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στον τομέα των διασταυρώσεων στοιχείων αλλά απαιτείται και περαιτέρω πρόοδος.

Συνταγματική αναθεώρηση και σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας

Σχετικά με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ο πρωθυπουργός είπε ότι θέλει η συζήτηση αυτή να γίνει συντεταγμένα από τις αρχές του 2025 αλλά οραματίζεται μια ευρεία συνταγματική αναθεώρηση και προφανώς από το Σύνταγμα υπάρχει η υποχρέωση διερεύνησης ευρύτερων συναινέσεων. «Μακάρι η αντιπολίτευση σε αυτή τη συζήτηση όταν καταφέρει να βρει το δρόμο της να μπορέσει να προσέλθει με ένα πνεύμα δημιουργικό όπως είχε γίνει ορισμένες φορές στο παρελθόν», είπε.

Διευκρίνισε πάντως ότι δεν είναι στις προθέσεις του να αποτελέσουν αντικείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης τα βασικά ζητήματα που διέπουν τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας.

Οδική ασφάλεια και ΒΟΑΚ

Ερωτηθείς σχετικά με τον ΒΟΑΚ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι είναι το πιο σύνθετο και περίπλοκο έργο που έχει διαχειριστεί και αφού είπε ότι το κομμάτι Ηράκλειο Αγιος Νικόλαος προχωράει άμεσα , σημείωσε ότι πριν το τέλος του έτους θα έχει προχωρήσει η συμφωνία για το κομμάτι Χανιά -Ηράκλειο. Επίσης, είπε ότι έχει ζητήσει άμεσες παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια αναφέροντας ότι θα τοποθετηθούν στον δρόμο κολονάκια.

Απόστολος Τζιτζικώστας για Επίτροπο

Ερωτηθείς για το σκεπτικό της απόφασή του να προτείνει τον Απόστολο Τζιτζικώστα για τη θέση του Έλληνα επιτρόπου ανέφερε τα εξής: «Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι ένα στέλεχος που προέρχεται από την Αυτοδιοίκηση, πολύ έμπειρος και θεωρώ ότι μπορεί να είναι πολύ καλός επίτροπος και να υπηρετήσει χαρτοφυλάκια που είναι πολύ σημαντικά για την πατρίδα μας και τα οποία ταιριάζουν με τις γνώσεις του και την εμπειρία του. Δεν θα μιλήσω για τα χαρτοφυλάκια. Θα τα ανακοινώσει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι μυστικό ότι ακούγονται κάποια. Η χώρα θα έχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο που θα ταιριάζει στις δεξιότητες και στην εμπειρία του Απόστολου Τζιτζικώστα. Στο πρόσωπό του τιμώ τη Μακεδονία και στέλνω μήνυμα στις Βρυξέλλες ότι δεν μπορεί κατ'ανάγκη να είναι όλοι οι επίτροποι «τεχνοκράτες», σκληροί, οι οποίοι να μην είναι γειωμένοι στις τοπικές κοινωνίες. Η χώρα έκανε αυτή την επιλογή στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ο Απόστολος θα τιμήσει τη χώρα, θα εργαστεί για την Ευρώπη και θα βοηθήσει την πατρίδα μας».

Οπαδική βία και μετακινήσεις οπαδών

«Έχουμε λόγο να διαπιστώνουμε ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Το σύστημα λειτουργεί και μπορούμε να εντοπίσουμε παραβάτες με μεγαλύτερη ακρίβεια, το οποίο ήταν και ο βασικός σκοπός που υλοποιήσαμε το σύστημα . Έχουμε και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που αυξάνει το ενδιαφέρον και είναι υγιές για την ποιότητα του πρωταθλήματος. Έχουμε αυτοματοποιημένο ποινολόγιο που μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε εντός των ορίων. Το πόσο κοντά είμαστε στις μετακινήσεις φιλάθλων δεν μπορώ να σας πω. Θα το θέλαμε. Θέλουμε τα γήπεδα να είναι χώροι γιορτής. Το πρώτο μεγάλο τεστ θα είναι ο τελικός του Κυπέλλου το 2025 με γεμάτο ΟΑΚΑ με την ελληνική κυβέρνηση να διασφαλίζει την ασφάλεια της διεξαγωγής ενός τόσο μεγάλου αγώνα».

Υπερτουρισμός

«Ο στόχος δεν είναι οι αφίξεις, είναι τα έσοδα. Θα θέλαμε περισσότερους τουρίστες που να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα. Η Ελλάδα δεν έχει δομικό πρόβλημα υπερτουρισμού. Έχει σημειακό πρόβλημα σε ορισμένους προορισμούς κάποιες εβδομάδες ή κάποιους μήνες το χρόνο. Η κρουαζιέρα έχει επιβαρύνει τη Σαντορίνη και τη Μύκονο γι'αυτό το τέλος θα είναι 20 ευρώ. Εξίσου σημαντική η παρέμβαση για τον αριθμό των πλοίων που φτάνουν ταυτόχρονα σε έναν προορισμό. Εκεί θα είμαστε αρκετά τολμηροί. Σημαντικό να τηρούμε κανόνες βιωσιμότητας σε όσα χτίζονται από εδώ και στο εξής. Να βάλουμε φρένο σε νησιά που θεωρούμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο όπου δοκιμάζονται ουσιαστικά οι υποδομές. Χρειαζόμαστε και τη συνεργασία της αυτοδιοίκησης. Αναφερθήκαμε στα ζητήματα της ύδρευσης. Τα νησιά εχουν πρόβλημα συγκεκριμένους λίγους μήνες. Πώς θα δρομολογήσουμε πρόγραμμα λιμνοδεξαμενών. Έχουμε μεγάλο πλέγμα παρεμβάσεων. Είναι επικίνδυνο να παρουσιαστεί η Ελλάδα ως χώρα η οποία εχθρεύεται τον τουρισμό. Οι πόλεις και οι χώρες που το έκαναν θα έχουν συνέπειες από μία τέτοια υπερβολή. Η Βαρκελώνη έχει παραπάνω από 30 εκ. επισκέπτες το χρόνο και η Αθήνα έχει 8 εκ.».

Τέμπη

Για το δυστύχημα των Τεμπών, ο κ.Μητσοτάκης είπε όλες οι θεωρίες περί συγκάλυψης είναι απαράδεκτες και θα φανεί αυτό από την έρευνα της δικαιοσύνης. Η δίκη αυτή θα ξεκινήσει πριν το τέλος του έτους είπε ο κ.Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να μην ξεκινήσει η δίκη μέχρι το τέλος του έτους. «Δεν μπορούμε να φτάσουμε στη δεύτερη επέτειο, χωρίς να έχει ξεκινήσει η δίκη», γιατί -προσέθεσε- θα πληγεί το κύρος της Δικαιοσύνης εάν δεν κάνει ότι περνάει από το χέρι της να ξεκινήσει η δίκη το συντομότερο δυνατό.

Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Σε ερώτηση για τα ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα που ενδιαφέρθηκαν να δημιουργήσουν παραρτήματα στην Ελλάδα, τόνισε ότι υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για ίδρυση παραρτημάτων που θα πρέπει να περάσουν από τριπλό φίλτρο. Υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον σημείωσε, και για συμπράξεις ξένων πανεπιστημίων με το δημόσιο πανεπιστήμιο. Μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε συγκεκριμένες εξαγγελίες. «Στηρίζω ανεπιφύλακτα αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση που θα οφελήσει και το δημόσιο πανεπιστήμιο που το στηρίζει διαρκώς αυτή η κυβέρνηση» είπε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε ότι το σχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία δεν δούλεψε όπως είχε σχεδιαστεί.« Δεν θα δεχθούμε εστίες ανομίας και παραβατικότητας μέσα στα πανεπιστήμια», πρόσθεσε.

Πάντως τόνισε ότι σήμερα όποτε υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές οι πρυτάνεις ζητούν παρέμβαση της αστυνομίας.

Δαπάνες για κοινωνικό κράτος

Ερωτώμενος για τα περιθώρια κινήσεων σε δαπάνες, κοινωνικό κράτος, και το ενδεχόμενο να πάμε σε λιτότητα, ο πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο λιτότητας. Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να ξεφύγουμε από τις οροφές που υπάρχουν στην οικονομία, αλλά έχουμε ευελιξία στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, δεν έχουμε ανεξάντλητους πόρους αλλά οι βασικές μας υποχρεώσεις θα καλύπτονται απόλυτα, και όσο μεγεθύνεται το ΑΕΠ θα δαπανώνται περισσότεροι πόροι στο κοινωνικό κράτος, άμυνα κλπ. «Δεν πρόκειται ποτέ η χώρα να περάσει περίοδο λιτότητας ή να ξαναζήσει εποχές εποπτείας ή παρακολούθησης από την ΕΕ για μη επίτευξη δημοσιονομικών στόχων» είπε και τόνισε ότι «είναι αδιαπραγμάτευτο για τον ίδιο».

Ασφάλεια των πολιτών

Σε ερώτηση για την τραγωδία στη Χαλκιδική ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Γνωρίζουμε τι έγινε και που είναι η ευθύνη. 'Αλλοι δήμοι υλοποίησαν πολύ σωστά το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων. Κάποιοι δεν το έκαναν και αναλάβουν τις ευθύνες τους».

«Δεν νοείτε καμία έκπτωση σε ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών αν θέλουμε να είμαστε ένα κράτος που θα ελαχιστοποιεί ατυχήματα από κρατική αμέλεια» τόνισε.

Μεταναστευτικό

«Για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος υπάρχει ικανοποιητική συνεργασία με την Τουρκία και αποδίδει καρπούς», είπε ο κ. Μητσοτάκης

«Η χώρα μας έχει κατοχυρώσει τη δυνατότητα να προστατεύει τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορά της και με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στην αξία της ανθρώπινης ζωής» είπε, υπογραμμίζοντας ότι «έχει πολύ μεγάλη σημασία να εφαρμοστεί το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο», πρόσθεσε.

Υποδομές στη Δυτική Ελλάδα και σε πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας και Εύβοιας

Σε ερώτηση για τις υποδομές είπε ότι τα οδικά έργα είναι πιο εύκολα από τα σιδηροδρομικά υπογραμμίζοντας ότι για τον δρόμο Πατρών -Πύργου είμαστε πιο μπροστά από τα χρονοδιαγράμματα και ότι το έργο θα παραδοθεί εντός του επόμενου χρόνου.

Τόνισε επίσης ότι «Τα έργα αποκατάστασης στην Βόρεια Εύβοια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 απέδωσαν. Η Βόρεια Εύβοια πάτησε στα πόδια της γρηγορότερα από ότι το αναμέναμε».

Αναφερόμενος στη Θεσσαλία μίλησε για παρεμβάσεις που γίνονται σε τρία επίπεδα λέγοντας ότι τα έργα της πρώτης γραμμής άμυνας γίνονται ήδη. Για τα έργα ορεινής υδρονομίας είπε ότι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα. Η τρίτη κατηγορία που είναι η πιο δύσκολη και θα πάρει και τον περισσότερο χρόνο είναι τα μεγάλα έργα υποδομής της Θεσσαλίας, που δε θα γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη αλλά έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τις μελέτες.

Καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο

Σε ερώτηση για το ενεργειακό κόστος ανέφερε ότι υπάρχει η πρόθεση στήριξης της βιομηχανίας αλλά πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι τα νοικοκυριά. Η εκτίμηση όπως είπε είναι ότι αυτή η έξαρση τιμών που παρατηρήθηκε τους τελευταίου μήνες από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα αρχίσει σε κάθε περίπτωση να ισορροπεί.

Έκανε αναφορά στο καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο για το οποίο ερωτήθηκε τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό έργο κυρίως για την Κύπρο γιατί σπάει ουσιαστικά την ενεργειακή της απομόνωση και γίνονται διαπραγματεύσεις για να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του έργου προκειμένου να υλοποιηθεί. «Αν εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του έργου, το έργο θα γίνει και οι όποιοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι θα ξεπεραστούν», υπογράμμισε.

Ενστόλοι

Για την αύξηση στους ενστόλους που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είπε ότι ο ίδιος αναγνώρισε πρώτος ότι είναι μια κίνηση κατώτερη των προσδοκιών αλλά μετά από πάρα πολύ καιρό γίνεται μια αύξηση στα νυχτερινά. «Δεν είναι ενδεχομένως αυτό το οποίο κάποιοι προσδοκούσαν αλλά είναι μία αρχή. Ας κρατήσουμε αυτό», είπε.

Δικαιοσύνη

Ερωτηθείς για την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης απάντησε πως «δεν είμαστε ικανοποιημένοι και γι’αυτό και κάνουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε πολλά επίπεδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Να σταθώ στην ενοποίηση ειρηνοδικείων με τα πρωτοδικεία. Είναι μια μεταρρύθμιση που θα μπορεί να κριθεί σε μια τριετία».

Φρέντης Μπελέρης

Σε ερώτηση για τις σχέσεις του με τον Έντι Ράμα μετά την υπόθεση Μπελέρη ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής: «Θέλουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με όλους τους γείτονές μας. Συμπεριλαμβάνεται και η Αλβανία. Εκφράζω την ικανοποίησή μου που τελείωσε αυτή η περιπέτεια του Φρέντη Μπελέρη, τελείως άδικη και αχρείαστη. Οι σχέσεις της Ελλάδος με την Αλβανία που θέλουμε να είναι πολύ καλές σχέσεις περνούν μέσα από το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας. Να διασφαλίσουμε ότι τα περιουσιακά δικαιώματα των ομοεθνών μας γίνονται απολύτως σεβαστά».

