Ο Αντικαγκελάριος στην DW για επενδύσεις και μεταναστευτικό

Ανταπόκριση από τη Θεσσαλονίκη

Σε δηλώσεις του στην Deutsche Welle από την φετινή ΔΕΘ, όπου τιμώμενη χώρα είναι η Γερμανία, o αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ αναφέρθηκε στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, που πλέον αποτελεί πολύ ενδιαφέρον πεδίο για τις γερμανικές επενδύσεις μεγάλου αλλά και μικρομεσαίου μεγέθους. «Κερδίζουμε κι εμείς από την ελληνική εμπειρία στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας και στον τομέα της ενέργειας», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας:



«Επενδυτές από τον ενεργειακό τομέα επενδύουν επίσης στη γερμανική ενεργειακή υποδομή. Έτσι μπορούμε να επωφεληθούμε ο ένας από τον άλλον. Οι συζητήσεις που είχα με τους Έλληνες υπουργούς και τον Έλληνα Πρωθυπουργό ξεκίνησαν ακριβώς σε αυτό το επίπεδο και γρήγορα έφτασαν στα σημεία εκείνα, όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη καλύτερα αυτό που ήδη πήγαινε καλά».



Στη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θέμα συζήτησης ήταν και το προσφυγικό. «Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τη μεγαλύτερη υποδοχή μεταναστών» ανέφερε, την ώρα που η γερμανική κυβέρνηση εξετάζει γενική μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής της επί το αυστηρότερο.

Περί των προτάσεων Μερτς για το μεταναστευτικό

Σε σχόλιό του για τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς για άμεση αυστηροποίηση της γερμανικής μεταναστευτικής πολιτικής και επιστροφή μεταναστών στις χώρες πρώτης εισόδου στην ΕΕ, όπως είναι η Ελλάδα, βάσει του πλαισίου που θέτει το «Δουβλίνο», δήλωσε:





«Φυσικά ρώτησα τι γνώμη θα είχαν στην Ελλάδα, αν φέρναμε όλους (τους αιτούντες) πίσω. Το θέμα αυτό, με τη σειρά του, μου φαίνεται ότι δεν έχει συζητηθεί ποτέ μεταξύ -αν μπορώ να το πω- του Έλληνα πρωθυπουργού και του επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γερμανία, oι οποίοι ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια», είπε ο Ρόμπερτ Χάμπεκ αναφερόμενος στις πρόσφατες προτάσεις αλλά και πιέσεις του Φρίντριχ Μερτς.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνάντηση του Ρόμπερτ Χάμπεκ με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας αλλά και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις κρίσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή καθώς και για τη συνεργασία σε ενέργεια, ΑΠΕ και επενδύσεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. Κρίσιμες διμερείς συναντήσεις είχαν με τους ομόλογους τους ο Γερμανός υπ. Τροφίμων και Γεωργίας Τζεμ Έζντεμιρ και ο Ζέρεν Μπάρτολ, υφυπ. Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Δόμησης.

Μητσοτάκης-Xάμπεκ με AC/DC, Led Zeppelin και Γκαίτε

Στη χθεσινοβραδινή (Σάββατο) ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο κατάμεστο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο κ. Χάμπεκ επιστράτευσε το χιούμορ του. Με το απαιτητικό του πρόγραμμα στην παραμονή στη Θεσσαλονίκη σίγουρα το χρειαζόταν. Στο χαιρετισμό «ανέλαβε την ευθύνη» για τη βροχή που «έφερε» από τη Βόρεια Γερμανία και αστειεύτηκε λέγοντας ότι νιώθει λίγο σαν «support band» του Έλληνα Πρωθυπουργού. «Και οι AC/DC κάποτε ήταν η υποστηρικτική μπάντα των Led Zeppelin» είπε χαριτολογώντας.



Τόνισε ότι οι αναδυόμενες προκλήσεις για το επιχειρείν είναι ακόμα πιο δύσκολες, ειδικά με την τάση να κλείνουν οι αγορές και την αύξηση των ορίων του προστατευτισμού. «Πέρα από τις όποιες διαφορές μας και τα διαφορετικά προβλήματα, υπάρχει η προθυμία συνεργασίας και η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία για νέες εμπορικές συμφωνίες», είπε επισημαίνοντας τον «παράγοντα άνθρωπο» που κάνει τη διαφορά. «Εμείς αποφασίζουμε για το μέλλον των κοινωνιών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο Πρόεδρος της ΔΕΘ, Τάσος Τζήκας, εξήρε τη γερμανική συμμετοχή στη φετινή ΔΕΘ κι ευχήθηκε η Ελλάδα θα γίνει μια προνομιακή περιοχή γερμανικών επενδύσεων. Μιλώντας εκτός κειμένου και απευθυνόμενος στον αντικαγκελάριο Χάμπεκ , ο κ. Τζήκας μετέφερε ως παλιός απόφοιτος του Ινστιτούτου Γκαίτε το αίτημα των Θεσσαλονικέων το Ινστιτούτο να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και να παίξει το σημαντικό ρόλο στον πολιτισμό της πόλης.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες επίκειται ειδική νομοθετική ρύθμιση, που ανοίγει τον δρόμο για την οριστική παραμονή του Ινστιτούτου στην πόλη. Τα ακίνητα των μη κερδοσκοπικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών-μελών της ΕΕ θα απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και από άλλα φορολογικά βάρη που βαρύνουν τον προϋπολογισμό τους.



Η γερμανική πλευρά φέρεται να δείχνει ικανοποίηση από τη σχετική ρύθμιση. Μένει να φανεί αν θα έχουμε ευχάριστα νέα με την οριστική παραμονή του Ινστιτούτου Γκαίτε στη Θεσσαλονίκη και τη συνέχιση της μεγάλης προσφοράς του στην πόλη.

