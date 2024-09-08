Δούκας: Η κυβέρνηση βρίσκεται πια σε οπισθοχώρηση, αλλά δυστυχώς και η χώρα σε οπισθοδρόμηση

Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ απέδειξε πόσο αποκομμένος είναι από την πραγματικότητα δήλωσε ο Χάρης Δούκας.

"Σύμφωνα με τα λεγόμενά του οι τιμές πέφτουν, το εισόδημα αυξάνεται, οι γειτονιές είναι ασφαλείς και η φωτιά στην Αττική, που έφτασε μέσα στον αστικό ιστό, ήταν “μία αστοχία” Μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης, για τα νοσοκομεία του φταίνε τα χρόνια του covid, για τα σχολεία οι δήμοι και για τις τιμές των ενοικίων η… ανάπτυξη της χώρας" τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Επιμένει, σημειώνει ο κ. Δούκας, στη μνημονιακή παρέμβαση στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αρνούμενος να καθορίζεται ο κατώτατος μισθός από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση που υπογράφουν οι κοινωνικοί εταίροι.

"Η Κυβέρνηση βρίσκεται πια σε οπισθοχώρηση, αλλά δυστυχώς και η χώρα σε οπισθοδρόμηση. Όταν ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να ρίξει τις ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ για τις αποτυχίες του, μόνο θυμηδία προκαλεί. Στις 6 του Οκτώβρη σηκώνουμε ανάστημα και κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα για να αλλάξει η χώρα κατεύθυνση" καταλήγει ο κ. Δούκας.

