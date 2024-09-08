ΣΥΡΙΖΑ: Ο Απόστολος Γκλέτσος δηλώνει παρών για την ηγεσία

«Παρών» στη διαδικασία εκλογής προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο Απόστολος Γκλέτσος μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

«Δηλώνω παρών στη διαδικασία για την εκλογή προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με μεγάλη συγκίνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης, για την αριστερά και την Πατρίδα» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Απόστολος Γκλέτσος στις αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενώ έχει διατελέσει δήμαρχος Στυλίδας.

Σημειώνεται ότι ο Παύλος Πολάκης έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νικόλας Φαραντούρης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, ενώ ο αποπεμφθείς Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του.

Πηγή: skai.gr

