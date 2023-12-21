Δημοσκόπηση Σκάι: Η ακρίβεια «καίει» τους πολίτες

Εντείνεται η ανησυχία των πολιτών για την ακρίβεια και τις αυξήσεις των τιμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεγάλης δημοσκόπης της Pulse για τον Σκάι, οι εννέα στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ/ αρκετά για την ακρίβεια, ενώ τα τρόφιμα, το ηλεκτρικό και η θέρμανση των σπιτιών είναι αυτά που τρομάζουν περισσότερο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσιάσθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι με τη Σία Κοσιώνη, το 69% δηλώνει ότι το απασχολούν πολύ η ακρίβεια και οι αυξήσεις των τιμών, και το 19% απαντά «αρκετά» στο ίδιο ερώτημα. Τα αντίστοιχα ποσοστά τον Νοέμβριο ήταν 63% και 23%.

Παράλληλα, ο ένας στους 2 καταναλωτές δηλώνει ότι προβληματίζεται περισσότερο από τις τιμές στα τρόφιμα, ακολουθεί το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο για τη θέρμανση και λιγότερο τα καύσιμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με την έρευνα του Νοεμβρίου οι καταναλωτές δηλώνουν ακόμη πιο ανήσυχοι και προβληματισμένοι:

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη τη δημοσκόπηση

Πηγή: skai.gr

