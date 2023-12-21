Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δημοσκόπηση Σκάι: Η ακρίβεια «καίει» τους πολίτες

Μεγάλη ανησυχία για τις αυξήσεις στα τρόφιμα, το ηλεκτρικό και τη θέρμανση

ακρίβεια- αγορά

Εντείνεται η ανησυχία των πολιτών για την ακρίβεια και τις αυξήσεις των τιμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεγάλης δημοσκόπης της Pulse για τον Σκάι, οι εννέα στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι ανησυχούν πολύ/ αρκετά για την ακρίβεια, ενώ τα τρόφιμα, το ηλεκτρικό και η θέρμανση των σπιτιών είναι αυτά που τρομάζουν περισσότερο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσιάσθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σκάι με τη Σία Κοσιώνη, το 69% δηλώνει ότι το απασχολούν πολύ η ακρίβεια και οι αυξήσεις των τιμών, και το 19% απαντά «αρκετά» στο ίδιο ερώτημα. Τα αντίστοιχα ποσοστά τον Νοέμβριο ήταν 63% και 23%.

ακρίβεια- τιμές

Παράλληλα, ο ένας στους 2 καταναλωτές δηλώνει ότι προβληματίζεται περισσότερο από τις τιμές στα τρόφιμα, ακολουθεί το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο για τη θέρμανση και λιγότερο τα καύσιμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με την έρευνα του Νοεμβρίου οι καταναλωτές δηλώνουν ακόμη πιο ανήσυχοι και προβληματισμένοι:

έξοδα- προβληματισμός

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη τη δημοσκόπηση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: δημοσκόπηση Δημοσκόπηση Pulse ακρίβεια Σία Κοσιώνη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark