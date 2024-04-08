Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε κατά τις τριήμερες διαδικασίες του συνεδρίου της ΝΔ, το κατάμεστο Ζάππειο Μέγαρο που αποτύπωσε την ενότητα και τη συμπόρευση όλων των στελεχών της παράταξης, αλλά και οι υψηλοί τόνοι κατά της αντιπολίτευσης που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, τόσο κατά το άνοιγμα όσο και κατά το κλείσιμο των εργασιών, έδωσαν τη σκυτάλη στην προεκλογική περίοδο, θέτοντας εμφατικά τα διλήμματα που θα επικρατήσουν.

Το στίγμα της προεκλογικής μάχης έδωσε με απόλυτη σαφήνεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν πέσει η αυλαία της κομματικής διαδικασίας, αποφασισμένος να μπει «μπροστάρης» και σε αυτή τη μάχη και να σηκώσει το βάρος όχι μόνο του προεκλογικού αγώνα αλλά και του αποτελέσματος που αυτός θα επιφέρει, μετατρέποντας την εκλογική μάχη σε προσωπικό του στοίχημα.

«Πίσω από τον τίτλο και τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας, κρύβονται οι δεσμεύσεις μας. Κρύβεται και κάτι ακόμα όμως, κρύβεται και το δικό μου όνομα. Κάθε ψήφος στις ευρωεκλογές μου δίνει νέα δύναμη να διεκδικήσω όσα χρειάζεται η Ελλάδα. Να πάω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιο δυνατός» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός καλώντας τα στελέχη του να στοιχηθούν από πίσω του. Αυτό, άλλωστε, κάλεσε όλα τα στελέχη να κάνουν και ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης καλώντας στο βήμα, για να κλείσει το συνέδριο, τον πρωθυπουργό με έναν έντονο συμβολισμό για την πορεία της παράταξης και για το κλίμα ενότητας στους κόλπους της.

«Τι πιο συμβολικό σε αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας, ο πρώην να καλέσει το νυν και να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας. Όλοι μαζί θα πάμε στις ευρωεκλογές, στρατιώτες, ακριβώς γιατί θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή σε μια καλύτερη Ευρώπη. Πρόεδρε, όλοι θα είμαστε στρατιώτες, όλοι θα δώσουμε τη μάχη μαζί με σένα μπροστά» τόνισε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης καταχειροκροτούμενος.

Ο πρωθυπουργός οδεύοντας προς τις ευρωκάλπες ζήτησε επαναβεβαίωση της ψήφου εμπιστοσύνης που έδειξαν οι πολίτες στη ΝΔ με την ψήφο τους στις εθνικές εκλογές, προτάσσοντας την πολιτική σταθερότητα της χώρας, η οποία αναμένεται να κυριαρχήσει στον προεκλογικό λόγο όλων των στελεχών της γαλάζιας παράταξης που ήδη ξεκίνησαν τις προεκλογικές τους δραστηριότητες και θα επιταχύνουν όσο πλησιάζει η 9η Ιουνίου. Η κινητοποίηση όλων των νεοδημοκρατών έχει ζητηθεί να είναι καθολική από τα πιο μικρά μέχρι τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου, ακόμη και πόρτα – πόρτα, να επικοινωνήσουν τις θέσεις του κόμματος και να θέσουν στους πολίτες το διακύβευμα της κάλπης.

«Η αντιπολίτευση βλέπει αυτές τις ευρωεκλογές ως τι; Ως έναν «πολιορκητικό κριό» για να κλονιστεί η πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό. Και μαζί ελπίζουν -αλλά φυσικά δεν θα τους κάνουμε το χατίρι- να παραμορφωθεί η εντολή που έλαβε αυτή η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναρωτήθηκε «Έχουμε περιθώρια ως Ελλάδα, ως Ευρώπη, για πειραματισμούς και νέες περιπέτειες σε αυτή ακριβώς τη συγκυρία;» υπογραμμίζοντας παράλληλα τους κινδύνους της χαλαρής ψήφου. «Δεν επιτρέπεται συνεπώς ούτε αποχή, ούτε αδράνεια, ούτε παθητικότητα, ούτε αδιαφορία. Τα όποια μηνύματα διαμαρτυρίας πρέπει να μεταφραστούν σε μηνύματα σοβαρής ευθύνης, προοπτικής, σιγουριάς, συνέχειας και δημοκρατίας» τόνισε.

Εκστρατεία στα πρότυπα των εθνικών εκλογών

Υπό αυτό το κλίμα και με το χρόνο να μετρά αντίστροφα πρόεδρος και στελέχη επιστρέφουν – μετά τις τριήμερες κομματικές διεργασίες του συνεδρίου- στην καθημερινότητα και τα ζητήματά της, εντείνοντας τις περιοδείες και την επαφή με τους πολίτες στα πρότυπα των εθνικών εκλογών, με όλο τον κομματικό μηχανισμό στους δρόμους και τις γειτονιές ανά την Ελλάδα, προκειμένου να αφουγκραστούν οι ίδιοι τον παλμό της κοινωνίας και να συνεχίσουν να δρομολογούν όλα τα απαραίτητα για τη βελτίωση της καθημερινότητας , που παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα βρεθεί στην ακριτική Ελλάδα επισκεπτόμενος τη Ρόδο και την Τήλο . Το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου και το Δημαρχείο του νησιού και στη συνέχεια θα ξεναγηθεί στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου δείχνοντας τη μεγάλη βάση που δίνει η κυβέρνηση στην περιβαλλοντική πολιτική και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης . Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρόδο, όπου θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της πόλης και στις 8 το βράδι θα μιλήσει στο φόρουμ "EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis".

Επόμενος σταθμός του πρωθυπουργού θα είναι η Θεσσαλονίκη, με δεδομένο ότι δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα σε νομούς, όπως η Πέλλα, το Κιλκίς και η Ημαθία, όπου διαπιστώνεται μία δημοσκοπική αστάθεια με τάση προς τα δεξιότερα της ΝΔ, κόμματα. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλωστε από το εναρκτήριο βήμα του συνεδρίου της ΝΔ έδωσε το στίγμα του έναντι των εν λόγω κομμάτων διαχωρίζοντας την πατριδοκαπηλία από τον πατριωτισμό της ευθύνης αλλά και τα εύκολα – όπως είπε – συνθήματα από τις πράξεις που χρειάζονται πολύ κόπο, σκληρή δουλειά και τα αποτελέσματα.

Με αυτά τα δεδομένα, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με τον υπουργό Παιδείας, από όπου θα παρουσιάσουν την η εθνική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το φαινόμενο της βίας στα σχολεία, ενώ η ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτήθηκε εργάζεται εντατικά για την εκπόνηση «Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και Παραβατικότητας Ανηλίκων».

Ξεκινάει η υποβολή των συνδυασμών - Τι θα γίνει με τους Σπαρτιάτες

Από αύριο επίσης, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των συνδυασμών και των υποψήφιων στον Άρειο Πάγο για τη συμμετοχή τους στις επικείμενες ευρωεκλογές και μέχρι τις 19 Απριλίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο. Εν συνεχεία, μέχρι τις 20 Απριλίου κατατίθενται οι ενστάσεις των κομμάτων και κατόπιν εξέτασής τους, στις 24 του μηνός αναμένεται η ανακήρυξη των συνδυασμών των κομμάτων.

Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση εστιάζεται στο ζήτημα που έχει ανακύψει με το κόμμα των Σπαρτιατών, μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στου βουλευτές του, και την κρίση του Αρείου Πάγου για το «πολιτικό μέλλον» τους. Αν δηλαδή θα τους ανακηρύξει μετά την παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για την άσκηση ποινικής δίωξης. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, την Πέμπτη αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία που θα αφορά τις απαγορεύσεις για τους υποψηφίους και σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών οι απαγορεύσεις θα τρέξουν από τις 24 Απριλίου.

