Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Δευτέρα 8 Απριλίου θα μεταβεί στην Τήλο και τη Ρόδο.
Το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Τήλου και το Δημαρχείο του νησιού.
Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεναγηθεί στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας της Τήλου.
Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Ρόδο, όπου θα έχει συνάντηση με πολίτες στο κέντρο της πόλης.
Στις 20:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο φόρουμ «EU Tourism: Resilience in the Era of the Climate Crisis».
Πηγή: skai.gr
