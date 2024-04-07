Σβίγκου: «Θα τολμήσουν οι υπουργοί της ΝΔ να ρωτήσουν γιατί τους παρακολουθούσε η ΕΥΠ;»

Ως «ηχηρότατο χαστούκι» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, για έναν «αντισυνταγματικό νόμο συγκάλυψης» που ψηφίστηκε όταν «η ΝΔ ξεκινούσε ένα μεθοδευμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων που ακόμα δεν έχουμε μάθει όλη του την έκταση», χαρακτήρισε την απόφαση του ΣτΕ της Παρασκευής η Ράνια Σβίγκου μιλώντας στο Open.

Σχολίασε ότι «το ΠΑΣΟΚ κακώς είχε ψηφίσει αυτή την τροπολογία το 2021 μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», υπενθυμίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την είχε καταψηφίσει». Η γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έθεσε το ερώτημα αν «οι υπουργοί της Ν.Δ. θα τολμήσουν να πάνε να ρωτήσουν και να μάθουν γιατί τους παρακολουθούσαν;». Σημείωσε ότι θα πρέπει να το κάνουν, αν έχουν στοιχειώδη αξιοπρέπεια ως πολιτικοί και ως άνθρωποι».

Σχετικά με τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια περί ανάγκης επανίδρυσης του κράτους, η κ. Σβίγκου σχολίασε ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να πείσει ούτε τους υπουργούς του». Όμως, όπως υπογράμμισε, «το βασικό είναι ότι δε μπορεί να πείσει τους Έλληνες πολίτες. Γιατί το ζήτημα των παρακολουθήσεων, των ζήτημα των Τεμπών και το ζήτημα της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων από την κυβέρνηση, δεν πείθουν τους πολίτες ότι έχουμε πραγματικά ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, το οποίο σέβεται τη δημοκρατία, τους πολίτες και τα δικαιώματά τους».

Αναφορικά με το ζήτημα της γυναικοκτονίας στους Αγ. Αναργύρους η κ. Σβίγκου σχολίασε πως «όταν φτάνει ο κ. Χρυσοχοΐδης να παραδέχεται και να εξαγγέλλει ξανά αυτά τα οποία νομοθετήθηκαν πέντε χρόνια πριν, με το Προεδρικό Διάταγμα του 2019, επί υπουργίας της Ο. Γεροβασίλη, καταλαβαίνουμε ότι δεν προχώρησε τίποτα στη χώρα μας σχετικά με της γυναικοκτονίες». Υπογράμμισε ότι θεωρεί «αυτονόητη την παραίτηση του κ. Χρυσοχοΐδη», συμπληρώνοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει καν την ενσυναίσθηση να ζητήσει παραιτήσεις έστω κάποιου από την Ελληνική Αστυνομία», αλλά, προβαίνει σε «επικοινωνιακές ενέργειες». Αναρωτήθηκε «τί ακριβώς περιμένει να γίνει, για να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, για να κατοχυρώσει νομικά τις γυναικοκτονίες, για να στελεχώσει τα Αστυνομικά Τμήματα, για να δημιουργήσει παντού, όπως λέει ο νόμος του 2019 γραφεία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

