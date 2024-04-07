Βελόπουλος: Η νέα «παρέμβαση» του πρωθυπουργού είναι ο ορισμός της πολιτικής εξαπάτησης

«Η νέα "παρέμβαση" του πρωθυπουργού, είναι ο ορισμός της πολιτικής εξαπάτησης. Ο Κ. Μητσοτάκης φτάνει στο έσχατο σημείο να υπερηφανεύεται για την "αντιμετώπιση της πανδημίας" την οποία ο ίδιος μετέτρεψε σε εθνική τραγωδία με 37.000 νεκρούς. Όταν μάλιστα τόσο η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν όσο και ο Αλμπέρ Μπουρλά διερευνώνται για το τεράστιο σκάνδαλο των εμβολίων, που ο ίδιος προώθησε αναίσχυντα με την "υποχρεωτικότητα"», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Η δε "ενεργειακή κρίση" στην οποία αναφέρεται», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, «έχει την υπογραφή του: Ο ίδιος υποχρέωσε τους Έλληνες να αγοράζουν το (ρωσικό κυρίως) φυσικό αέριο στην επταπλάσια τιμή, καταστρέφοντας οικονομία και κοινωνία, για να θησαυρίζουν οι "εκλεκτοί" του εφοπλιστές και ολιγάρχες με τις μεταγγίσεις πετρελαίου στον Λακωνικό κόλπο και το λαθρεμπόριο καυσίμων».

Όσον αφορά το μεταναστευτικό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «θα έρθει η στιγμή που θα λογοδοτήσει, καθώς με την αντεθνική, αντισυνταγματική του ενέργεια να νομιμοποιήσει αναδρομικά χιλιάδες παράνομους μετανάστες, εκτίναξε τις μεταναστευτικές ροές, μετατρέποντας τη χώρα σε ξέφραγο αμπέλι. Ενώ "αγωνίστηκε" όχι για να προστατεύσει, αλλά για να διαρρήξει τα Ευρωπαϊκά Σύνορα, μοιράζοντας βίζες σε δεκάδες χιλιάδες Τούρκους! Την ίδια στιγμή μάλιστα που η Τουρκία εγκαταλείπει την συνθήκη για τις Συμβατικές Ένοπλες Δυνάμεις στην Ευρώπη (CFE), προκειμένου να εξοπλίζεται ανεξέλεγκτη έναντι της Ελλάδας».

