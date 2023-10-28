Με την επιλογή του για αποχή της Ελλάδας από την ψηφοφορία του ΟΗΕ για τη Γάζα «ο Κ.Μητσοτάκης προσβάλλει βάναυσα την ιστορία της χώρας, έρχεται, για άλλη μα φορά, σε ρήξη με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας…», αναφέρει η Ράνια Σβίγκου σε ανάρτηση της στο Facebook.

Ειδικότερα η Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει:

«Πριν από λίγες μέρες ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Ισραήλ και είπε ότι «δεν πρέπει να υπάρξουν μεγάλες ανθρωπιστικές απώλειες».

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι ανθρωπιστική εκεχειρία πρέπει να επιβληθεί "αν είναι απαραίτητη".

Χθες, η χώρα μας, με απόφασή του, απείχε στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για την κήρυξη ανθρωπιστικής εκεχειρίας. Προφανώς για αυτόν, οι απώλειες αμάχων στη Γάζα «δεν είναι μεγάλες», οπότε και η ανθρωπιστική παύση «δεν είναι απαραίτητη».

Με τη συγκεκριμένη επιλογή του, ο Κ.Μητσοτάκης προσβάλλει βάναυσα την ιστορία της χώρας, έρχεται, για άλλη μα φορά, σε ρήξη με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και βρίσκεται σε αντίθεση με τα αισθήματα ανθρωπιάς του ελληνικού λαού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

