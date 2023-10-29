«Η Ελλάδα είναι ένας ισότιμος, αξιόπιστος συνομιλητής μέσα σε μία ακόμα κρίση στη Μέση Ανατολή» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο ΣΚΑΪ στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά «Καλημέρα».

Σχολιάζοντας τον πόλεμο στο Ισραήλ και την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη χώρα, σχολίασε ότι ο «Ο Κυριακός Μητσοτάκης ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, ισόρροπη πολιτική» τονίζοντας πως «η Ελλάδα ισχυροποιείται διπλωματικά, αμυντικά και οικονομικά».

Επίδομα θέρμανσης για ρεύμα

Ερωτηθείς σχετικά με το επίδομα θέρμανσης που θα δοθεί στους πολίτες που ζεσταίνονται με ρεύμα ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «ήταν οι μόνοι που δεν καλύπτονταν» γι΄αυτό και έπρεπε με κάποιο τρόπο να τους καλύψει η κυβέρνηση. Υπογράμμισε πως συνολικά η επιδότηση σε αυτή την κατηγορία έχει ξεπεράσει τα 9,5 δισ.

Αυξήσεις μισθούς και συντάξεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε επίσης ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αύξηση φόρου» για τους πολίτες. «Για δεύτερη συνεχομένη χρονιά έχει αυξηθεί το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Τα χρήματα των πολιτών έχουν φτάσει σε επίπεδα προ 2011» τόνισε.

Αυτό συμβαίνει όπως είπε:

-με την υιοθέτηση του 50% του οικονομικού προγράμματος

-με την αύξηση του αφορολόγητου σε όλες τις οικογένειες και παιδιά.

- τις σημαντικές παρεμβάσεις στο επίδομα μητρότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και με

- τις παρεμβάσεις στους συνταξιούχους

Ακρίβεια

Όσον αφορά την ακρίβεια ανέφερε πως πρόκειται για μια «εισαγόμενη κρίση». Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει «να την αντιμετωπίσει με καλύτερο τρόπο και με λιγότερες συνέπειες σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης». Παράλληλα, ο πληθωρισμός είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πρόκειται όπως είπε για τρεις πυλώνες της πολιτικής:

- Αύξηση των εισοδημάτων

-Έκτακτες στηρίξεις

-Έλεγχοι

Πηγή: skai.gr

