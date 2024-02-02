Στη Βουλή σήμερα ο πρωθυπουργός για το αγροτικό – Νέα μέτρα στήριξης

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Εν μέσω κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου σε όλη τη χώρα, με τους αγρότες να διεκδικούν τη δικαίωση των αιτημάτων τους, αλλά και επιστρέφοντας από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου και εκεί το αγροτικό ζήτημα κατέλαβε σημαντική θέση στις συζητήσεις των ευρωπαίων ηγετών, ο πρωθυπουργός επιλέγει σήμερα το βήμα της Βουλής για να ανακοινώσει τις προθέσεις του για επιπλέον νέα μέτρα και το νέο πλάνο της κυβέρνησης έναντι του αγροτικού ζητήματος.

Το στίγμα των προθέσεών του έδωσε ήδη από τη Βελγική πρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου. «Θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία και να αναπτύξω πιο αναλυτικά κάποιες σκέψεις μας για το πώς σκοπεύουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα» προανήγγειλε ο πρωθυπουργός αφήνοντας ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης.

Εδώ και ημέρες, άλλωστε, το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση προς τους αγρότες είναι σαφές και δηλώνει την πρόθεσή της να ικανοποιήσει όσα περισσότερα από τα αιτήματά τους μπορεί, με απαράβατο κανόνα να μη διασαλευτεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Κυβερνητικές πηγές εστίαζαν σε δύο από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες και αφορούν τις διεκδικήσεις τους. Το πρώτο αφορά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο, ένα μέτρο το οποίο η κυβέρνηση της ΝΔ εφάρμοσε για δύο συνεχόμενα έτη, το 2022 και το 2023 με αποτέλεσμα να έχουν επιστραφεί περί τα 160 εκατ. € σε 290.000 αγρότες και προσανατολίζεται να το εφαρμόσει κατά πάσα πιθανότητα εκ νέου και για το 2024. Το δεύτερο μέτρο που εξετάζεται αφορά τον ΕΛΓΑ και την αναπροσαρμογή του καθεστώτος αποζημιώσεων που χορηγεί στου πληγέντες αγρότες.

Όπως διευκρίνιζαν κυβερνητικές πηγές, οι καταστροφές της Θεσσαλίας ανέδειξαν, μεταξύ άλλων, και την ανάγκη που υπάρχει για τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού του ΕΛΓΑ, και τον πλήρη εναρμονισμό του με τα νέα δεδομένα της εποχής και της κλιματικής αλλαγής, ώστε να καλύπτει πλήρως τους παραγωγούς από κινδύνους που μέχρι τώρα δε συμπεριλαμβάνονταν στην ασφάλιση.

Στον νέο, σύγχρονο κανονισμό του ΕΛΓΑ, θα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, δυνατότητα συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες, για την κάλυψη ζημίας σε τμήματα που ο ΕΛΓΑ δεν καλύπτει, χωρίς ωστόσο να χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας του. Επιπλέον αναμένεται η ενίσχυση της δυνατότητας του ΕΛΓΑ για παροχή αποζημιώσεων σχετιζόμενων με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένος καύσωνας και ακραίες βροχοπτώσεις, με την θέσπιση ετήσιας επιχορήγησης του Οργανισμού από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα αιτήματα των αγροτών πάντως εκτός από τα "ευήκοα ώτα της κυβέρνησης", βρίσκουν και ανταπόκριση στην κοινή γνώμη, όπως αποτύπωσε και η νέα δημοσκόπησης της Pulse για την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σύμφωνα με την οποία το 68% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά τους λόγους διαμαρτυρίας των Ελλήνων αγροτών, και ειδικότερα το 34% απαντά "σίγουρα θετικά" και το άλλο 34% "μάλλον θετικά", ενώ μόλις το 13% απαντά αρνητικά, εκ των οποίων το 11% "μάλλον αρνητικά" και το 2% "σίγουρα αρνητικά".

