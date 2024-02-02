«Ώρα του Πρωθυπουργού»: Live η συζήτηση στη Βουλή για τους αγρότες και τα μέτρα στήριξης

Ανακοινώσεις για μέτρα στήριξης των αγροτών κάνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Νέα Αριστερά» Αλέξη Χαρίτση. Η ερώτηση έχει θέμα «το παρόν της Θεσσαλίας απαιτεί άμεση αποκατάσταση για τους πληγέντες. Το μέλλον της Θεσσαλίας απαιτεί ολιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης».

«Δεν σύρθηκε στην κυβέρνηση στην Βουλή ως αποτέλεσμα της ερώτησής σας για να απαντήσουμε στα φλέγοντα ζητήματα από την κακοκαιρία Daniel» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής απαντώντας στον Αλέξη Χαρίτση.

Χαρίτσης: Δυστυχώς για τους πολίτες το επιτελικό κράτος πνίγηκε στις λάσπες - Tο κομβικό ζήτημα είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση για να θωρακίσει τη Θεσσαλία

«Όταν η αντιπολίτευση πιέζει, όταν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι κινητοποιούνται, όπως συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στη Θεσσαλία, τότε η κυβέρνηση αναγκάζεται να εμφανιστεί», δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης που έχει καταθέσει στον πρωθυπουργό για την κατάσταση και το μέλλον της Θεσσαλίας.

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στην επίσκεψη που πραγματοποίησε ο ίδιος στις αρχές του χρόνου στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές, όπου, όπως είπε, «το πολυδιαφημισμένο "επιτελικό κράτος" πνίγηκε στις λάσπες» και σημείωσε ότι μεταφέρει στη Βουλή «την κραυγή αγωνίας και απόγνωσης αυτών των ανθρώπων, των ανθρώπων της Θεσσαλίας».

«Εκείνες τις τέσσερις μέρες της νεροποντής αποκαλύφθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο η ολοκληρωτική απουσία κυβερνητικού σχεδίου για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Η ανεπάρκεια αντιπλημμυρικής θωράκισης και έργων υποδομής της Θεσσαλίας που εσείς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχατε εξαγγείλει και υποτίθεται χρηματοδοτήσει λίγα χρόνια πριν. Τέσσερις μήνες μετά την καταστροφή διαπίστωσα ότι οι πληγές παραμένουν ανοιχτές», τόνισε επισημαίνοντας πως στο διάστημα που μεσολάβησε «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι όλης της χώρας είναι στα μπλόκα διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα για το συνεχώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, για τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και για την τροποποίηση της νέας ΚΑΠ».

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των αγροτών απαντά «αρχικά με ΜΑΤ, χημικά και κρότου λάμψης» και «με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να μιλάει για "κομματικά υποκινούμενες" κινητοποιήσεις», κάτι που χαρακτήρισε «προσβολή» προς τους «ανθρώπους που τα σπίτια τους πλημμύρισαν, που καταστράφηκαν οι καλλιέργειές τους, η παραγωγή τους, τα μηχανήματα, χάθηκαν τα ζώα τους, τα μέσα βιοπορισμού τους».

«Και η αγωνία τους μετατρέπεται σε οργή. Δίκαιη οργή», υπογράμμισε, ενώ αναφερόμενος στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για βοήθεια στους αγρότες, σχολίασε πως πρόκειται για «επικοινωνιακή διαχείριση», καθώς ούτε ο πρώτος κύκλος της αρωγής έχει φτάσει σε όλους τους δικαιούχους, ούτε έχει γίνει γνωστό το τελικό ύψος της επιχορήγησης με αποτέλεσμα να μη μπορούν «να ξεκινήσουν την αντικατάσταση του εξοπλισμού ή επιδιόρθωση των ζημιών».

Όσον αφορά την τροπολογία για το αγροτικό ρεύμα σημείωσε πως «χρειάστηκε να βγουν οι αγρότες της Θεσσαλίας στα μπλόκα για να έρθει επιτέλους στη Βουλή το αυτονόητο». «Στο μεταξύ, όμως, έχουν πραγματοποιηθεί γύρω στις 200 διακοπές ρεύματος λόγω οφειλών», πρόσθεσε.

Ως εκ τούτου, ο κ. Χαρίτσης κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντήσει και να «δεσμευτεί» για «τον ρυθμό καταβολής των αποζημιώσεων» αλλά και «για τη στεγαστική συνδρομή».

Επίσης, του απευθύνει ερώτημα για «τις άμεσες παρεμβάσεις που πρότειναν οι Ολλανδοί εμπειρογνώμονες», καθώς, όπως λέει, «δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση» ούτε για τα άμεσα αρδευτικά έργα ούτε όμως και για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

«Να απαντήσετε αν θα υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων των πλημμυροπαθών. Για απαλλαγή από δημοτικά τέλη και τέλη άρδευσης», συμπλήρωσε, ενώ ρώτησε και για την επαναλειτουργία των σχολείων.

Ωστόσο, πέρα από τα «πιεστικά» και τα «επείγοντα» όπως τόνισε, «το κομβικό ζήτημα είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση για να θωρακίσει τη Θεσσαλία».

«Το καιρικό φαινόμενο Daniel μέσα σε λίγα 24ωρα άλλαξε τον χάρτη ολόκληρου του θεσσαλικού κάμπου μετατρέποντάς τον σε μία τεράστια λίμνη, εξαφανίζοντας χιλιάδες στρέμματα φυτικής και αγροτικής παραγωγής, ζωικό κεφάλαιο, καταστρέφοντας σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις. Σαρώνοντας τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό ολόκληρων περιοχών», επεσήμανε και πρόσθεσε:

«Η αγωνία των κατοίκων είναι πώς και αν η περιοχή της Θεσσαλίας, ο "σιτοβολώνας της Ελλάδας", θα μπορέσει να ορθοποδήσει μετά την απόλυτη καταστροφή. Πώς και αν θα αντιστραφούν οι τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες που υπονομεύουν όχι μόνο τις τρέχουσες, αλλά και τις μελλοντικές συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων της Θεσσαλίας».

«Οι πολίτες της Θεσσαλίας βιώνουν μια κατάσταση συνεχούς ανασφάλειας. Αγωνίζονται να επιβιώσουν στο σήμερα και δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει αύριο. Και η κυβέρνηση αδυνατεί να καθησυχάσει τις αγωνίες τους. Ποιο είναι το σχέδιό σας για τη Θεσσαλία; Για τη θωράκιση και την ανασυγκρότησή της; Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή; Θα καταστήσετε κοινωνούς τους πολίτες και τους φορείς της Θεσσαλίας για να συνδιαμορφωθεί δημοκρατικά το μέλλον τους;», κατέληξε ο κ. Χαρίτσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.