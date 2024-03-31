Μητσοτάκης: Η αντιπολίτευση συνασπίζεται πίσω από τερατολογίες - Πολιτική τυμβωρυχία του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών

Στη συζήτηση στη Βουλή για Τέμπη και στην αύξηση του κατώτατου μισθού αναφέρται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, στο Facebook.

Ο κ. Μητσοτάκης κάνει λόγο για «πολιτική τυμβωρυχία του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών» από την αντιπολίτευση, για την οποία προσθέτει ότι «καταφέρνει να συνασπιστεί μόνο πίσω από τερατολογίες και όχι γύρω από μια θετική πρόταση για το μέλλον της χώρας. Αυτό είναι και το αδιέξοδο των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Επιπλέον, επαναλαμβάνει: «Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, δεν συγκυβερνούμε με κανένα συμφέρον. Ο καθένας στον ρόλο του. Όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες».

Για την αύξηση στον κατώτατο μισθό σημειώνει ότι «είναι μελετημένη, χωρίς να θίγει αντοχές της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα. Στηρίζει το εισόδημα χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τη μείωση της ανεργίας. Προφανώς, δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε. Όμως πλέον η Ελλάδα έχει τον 11ο κατώτατο μισθό στην Ευρώπη μεταξύ 22 χωρών».

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

«Καλημέρα σε όλες και όλους.

Ο Μάρτιος σήμερα «κατεβάζει αυλαία», και όπως όλα δείχνουν, αφήσαμε οριστικά πίσω τον χειμώνα. Έναν χειμώνα που ήταν ο θερμότερος στα ελληνικά χρονικά με βάση τα προκαταρκτικά δεδομένα της υπηρεσίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, και είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που φιλοδοξεί η ΕΕ να αντιμετωπίσει με την Πράσινη Συμφωνία για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Καθόλου εύκολο εγχείρημα, αντιθέτως πολύ σύνθετο, πλην όμως επιτακτικό. Και πιστεύω ότι θα πρέπει όλες -και οι εγχώριες- πολιτικές δυνάμεις να πάρουν καθαρά θέση με συγκεκριμένες προτάσεις, καθώς μας αφορά επειγόντως και ως χώρα.

Να έρθω όμως στα της σημερινής εβδομαδιαίας ανασκόπησης. Επιτρέψτε μου πρώτα όμως μόνο δυο φράσεις για την πολιτική τυμβωρυχία του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών που επιχειρείται από την αντιπολίτευση με αποκορύφωμα την -απορριφθείσα τελικά- πρόταση δυσπιστίας. Όχι, δεν πανηγυρίζουμε για την αποτυχία τους να ρίξουν την κυβέρνηση, πατώντας πάνω στον πόνο και στην οργή των οικογενειών των θυμάτων. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από την τοξικότητα και την πόλωση, τα έχουμε πληρώσει ακριβά και στο πρόσφατο παρελθόν. Αποκαλύφθηκε ωστόσο από το περιεχόμενο των τοποθετήσεων ότι μέλημα της αντιπολίτευσης δεν είναι να μην ξανασυμβούν αντίστοιχα δυστυχήματα. Δεν ακούσαμε τίποτα για τη βελτίωση των σιδηροδρόμων στη χώρα μας πάρα μόνο θεωρίες συνομωσίας. Είναι θλιβερό ότι η αντιπολίτευση καταφέρνει να συνασπιστεί μόνο πίσω από τερατολογίες και όχι γύρω από μια θετική πρόταση για το μέλλον της χώρας. Αυτό είναι και το αδιέξοδο των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και σε ό,τι αποφασίσει εκείνη. Ξαναλέω, δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, δεν συγκυβερνούμε με κανένα συμφέρον. Ο καθένας στον ρόλο του. Όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες. Και σταματώ εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ζητάει η πλειοψηφία της κοινωνίας, να αλλάζουμε προς το καλύτερο τη χώρα, να αίρουμε διαχρονικά εμπόδια που μας κρατούν πίσω από τη σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Και μια από τις δεσμεύσεις μας για καλυτέρευση της ζωής των εργαζομένων είναι η αύξηση των μισθών. Την Παρασκευή λοιπόν ανακοινώσαμε τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα ισχύσει από την 1η Απριλίου ώστε να ωφεληθούν και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Αυτή είναι η τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2022, ο οποίος τώρα ανεβαίνει στα 830 ευρώ. Δηλαδή 50 ευρώ παραπάνω τον μήνα και συνολικά 180 ευρώ παραπάνω από τα 650 του 2019, μια συνολική αύξηση 28%. Ταυτόχρονα, αυξάνουν οι τριετίες -που επανέφερε έπειτα από 12 χρόνια η κυβέρνησή μας- και 18 επιδόματα όπως το επίδομα μητρότητας που το λαμβάνουν πλέον αγρότισσες και ελεύθερες επαγγελματίες, το επίδομα γονικής άδειας και ανεργίας.

Σημαντική αύξηση έχουμε δει και στον μέσο μισθό: το 2019 ήταν στα 1046 ευρώ και σήμερα τα 1251 ευρώ. Έτσι, υπερκαλύπτουμε τις αυξήσεις στον πληθωρισμό που σωρευτικά έως σήμερα είναι στο 14-15%. Οι πληθωριστικές πιέσεις είναι παροδικές, όμως οι αυξήσεις στους μισθούς είναι μόνιμες, αφορούν εκατομμύρια νοικοκυριά και θα ισχύουν και μετά την υποχώρηση του πληθωρισμού.

Η απόφαση για νέα αύξηση στον κατώτατο είναι μελετημένη, χωρίς να θίγει αντοχές της οικονομίας και την ανταγωνιστικότητα. Στηρίζει το εισόδημα χωρίς να βάζει σε κίνδυνο τη μείωση της ανεργίας. Προφανώς, δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε. Όμως πλέον η Ελλάδα έχει τον 11ο κατώτατο μισθό στην Ευρώπη μεταξύ 22 χωρών. Άρα σταδιακά συγκλίνουμε με τα ευρωπαϊκά εισοδήματα. Να σας θυμίσω τον στόχο μας, στον οποίον είμαστε προσηλωμένοι: έως το 2027 ο κατώτατος να φτάσει τα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός τα 1500. Μόνο με υψηλούς βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης θα πετύχουμε ακόμα καλύτερα εισοδήματα για τους πολίτες και για αυτό εργαζόμαστε. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η συνολική πορεία της οικονομίας και η πορεία αύξησης των εισοδημάτων κινείται προς τη σωστή, προς τη θετική κατεύθυνση.

Βελτίωση των εισοδημάτων επέρχεται για ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών μας και μέσω της αφαίρεσης φορολογικών βαρών, όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες και τους αλιείς παράκτιας αλιείας. Αυτό προβλέπει τροπολογία που έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην ΕΕ. Η απαλλαγή αφορά τα φορολογικά έτη 2019 και εφεξής καθίσταται μόνιμη προκειμένου να στηρίξουμε αυτές τις επαγγελματικές ομάδες και μαζί τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας.

Δεν ξεχνάμε τους ανέργους και πρωτίστως τους νέους και τις νέες μας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, ώστε να αποκτήσουν αναγκαία εφόδια για την προετοιμασία της έναρξης ή της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους. Γι’ αυτό και στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027 εντάξαμε δράση για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας έως 25.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ο προϋπολογισμός της είναι 200 εκ. ευρώ και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να εξαντληθεί ή να καλυφθούν όλες οι θέσεις. Η εκπαίδευση/κατάρτιση θα γίνει με 7μηνη πλήρη απασχόληση των δικαιούχων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Στους ωφελούμενους θα καταβληθεί από τη ΔΥΠΑ μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο -αυξημένο από αύριο- κατώτατο μισθό και κατ’ αναλογία δώρα εορτών και επίδομα αδείας, ενώ για τον χρόνο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα θα έχουν τη μικτή ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

Ανάλογα προγράμματα χρηματοδοτούνται και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να διοχετεύουμε κάθε ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο που έχουμε στη διάθεσή μας για την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και την βελτίωση του επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας, πρωτίστως οι νέες και οι νέοι, να εξασφαλίσουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω το εξής: Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων της επόμενης περιόδου είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία, χρειάζεται τεχνοκρατική τεκμηρίωση προκειμένου να είναι έτοιμες στην ώρα τους και να εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σε αυτήν τη διαδικασία τα υπουργεία αξιοποιούν την τεχνική υποστήριξη της ΕΕ για την παροχή της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης. Την ζητάμε όχι μόνο εμείς αλλά όλες οι χώρες της ΕΕ και τελικά η βοήθεια δίνεται σε όσους έχουν τις πιο άρτιες προτάσεις. Για το 2024 λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 22 έργα τεχνικής βοήθειας για τη χώρα μας σε σύνολο 167 στην ΕΕ, και 11,6 εκ. ευρώ σε σύνολο 118 εκ. ευρώ. Δηλαδή η Ελλάδα απορροφά για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων το 10% των διαθέσιμων πόρων της ΕΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη! Είναι μία ακόμη απόδειξη της βούλησής μας να προχωρήσουμε σε ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις στην υγεία, στην παιδεία, στην πολιτική προστασία, στον φορολογικό μηχανισμό.

Για να περάσω όμως και σε μία άλλη μας δέσμευση - την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η κατ’ οίκον παράδοση φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς με κυστική ίνωση ώστε να μην ταλαιπωρούνται ούτε οι ίδιοι ούτε οι φροντιστές τους με πολύωρες αναμονές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Ίσως μερικοί το θεωρούν «μικρό». Για την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων και των κοντινών τους προσώπων όμως είναι πολύ μεγάλο. Οι ασθενείς το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Υπολογίζεται ότι κάθε μήνα -σε αυτή την πιλοτική φάση- θα εξυπηρετούνται 1.850 ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από πνευμονική υπέρταση, μεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία και νόσο του κινητικού νευρώνα. Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να αποστέλλονται κατ’ οίκον σε όλους τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους και τα φάρμακα που χρειάζονται αποθήκευση σε ψυγείο.

Από την Υγεία περνάω στην ενέργεια για να σας πω ότι το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» που αφορά την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού τροποποιήθηκε υπέρ των επιχειρήσεων που θέλουν να κάνουν χρήση. Συγκεκριμένα, θα καλύπτεται και η δαπάνη για τον σύμβουλο υποστήριξης για την καταχώρηση και οριστική υποβολή της αίτησης. Το ποσό ανέρχεται έως 300 ευρώ και αφορά και τις αιτήσεις που ήδη έχουν υποβληθεί. Η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» λήγει στις 14 Απριλίου. Η αξιοποίηση του προγράμματος θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και σε εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, πολύτιμων ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θα έχουμε χαμηλότερη εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.

Ξεκίνησε από χθες η ενεργοποίηση της visa express για Τούρκους επισκέπτες σε 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ενώ σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλα πέντε. Τα συνολικά 10 νησιά που αφορά το μέτρο αυτό είναι η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ρόδος, η Σύμη, το Καστελόριζο, η Σάμος, η Λέρος, η Κάλυμνος και η Κως. H visa αυτή έχει επταήμερη διάρκεια και, όπως λένε οι αρμόδιοι φορείς των νησιών, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η visa express μπορεί να εκδίδεται όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι, αυτό το μέτρο έχει σκοπό να τονώσει τον τουρισμό σε περιοχές και σε εποχές του χρόνου που η επισκεψιμότητα δεν είναι μεγάλη, τονώνοντας δηλαδή και τις τοπικές οικονομίες.

Και καθώς είμαστε σε τουριστικό περιβάλλον, να σας συστήσω τη νέα υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, τις 5 ξενόγλωσσες ενότητες στην ιστοσελίδα του υπουργείου, στις οποίες αναφέρονται πρωτοβουλίες, καινοτομίες, θετικά βήματα και επιτυχίες της Ελλάδας ώστε να είναι προσβάσιμες σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το περιεχόμενο ανανεώνεται, ακολουθώντας την επικαιρότητα, με θέματα που σχετίζονται με την πολιτική, την οικονομία, τις επενδύσεις, την εκπαίδευση, τις επιστήμες, την τεχνολογία, την έρευνα, τον αθλητισμό, και βεβαίως τον πολιτισμό.

Και αναφέροντας τον πολιτισμό, θέλω να πω πόσο εντυπωσιάστηκα από την ομορφιά της μαρμάρινης κεφαλής αγάλματος που έφερε στο φως η ανασκαφική έρευνα στους Φιλίππους της Μακεδονίας μας. Χρονολογείται από τον 2ο ή τις αρχές του 3ου αι. μ.Χ και εικάζεται πως ανήκει σε άγαλμα του θεού Απόλλωνα που πιθανώς -όπως διάβασα- κοσμούσε κρήνη της περιοχής. Το «μπράβο» ανήκει στην ομάδα που διενεργεί τις ανασκαφές στους Φιλίππους και στην οποία συμμετέχουν 3 καθηγητές και 15 φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά και μακάρι να έρθουν στο φως και άλλες σημαντικές αρχαιότητες.

Στον αθλητισμό τώρα: είχαμε υποσχεθεί ότι μέσα σε τρεις μήνες θα αλλάξουμε την θλιβερή εικόνα που παρουσίαζε το κλειστό προπονητήριο στίβου του ΟΑΚΑ, την οποία δεν χρειάζεται να περιγράψω με λεπτομέρειες. Ήταν ένας παρατημένος χώρος, απολύτως ακατάλληλος για την προπόνηση των αθλητών μας. Μέσα σε 3 μήνες, με την υπερπροσπάθεια που έγινε, μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως ανακαινισμένο προπονητήριο. Και ποιος εγκυρότερος για να το πιστοποιήσει από τον χρυσό μας Ολυμπιονίκη και παγκόσμιο πρωταθλητή στο μήκος, τον Μίλτο Τεντόγλου που το επισκέφθηκε μαζί με άλλους πρωταθλητές και τους προπονητές τους. Τα καλά τους σχόλια μας γέμισαν χαρά. Ήταν χρέος μας να το κάνουμε πράξη. Τα βελτιωτικά έργα στο ΟΑΚΑ θα συνεχιστούν. Έχει δρομολογηθεί, μεταξύ άλλων, το εργομετρικό κέντρο εντός του Εθνικού Κέντρο Αθλητικών Ερευνών, μια εκκρεμότητα 30 χρόνων, το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί έως τέλος Αυγούστου του 2024, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

Θα ήθελα να κάνω μία αναφορά σε κάτι που αφορά την επικαιρότητα, δηλαδή συγκεκριμένα δικαστικές υποθέσεις που έχουν συνταράξει το πανελλήνιο. Ελπίζω ότι γνωρίζετε πως τρέφω απεριόριστο σεβασμό στη θεμελιώδη αρχή της διάκρισης των εξουσιών και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης ως πυλώνα της Πολιτείας, ως εκ τούτου αποφεύγω να κρίνω δικαστικές αποφάσεις και αυτό θα κάνω και τώρα.

Απλώς θέλω να επισημάνω κάποια πράγματα που αποδεικνύουν ποιος ενδιαφέρεται στην πράξη για το κράτος δικαίου, την παραδειγματική τιμωρία των θυτών ειδεχθών εγκλημάτων και την πραγματική προστασία των θυμάτων, αλλά και ποιοι τα επικαλούνται μόνο στα λόγια.

Με βάση τον Ποινικό Κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, στα κακουργήματα που τιμωρούνται με πρόσκαιρη κάθειρξη, μεταξύ των οποίων αυτό του βιασμού, ως ανώτατη ποινή προβλέπονταν τα 15 χρόνια με δικαίωμα υφ’ όρον απόλυσης στα 8 χρόνια. Χάρη στις αλλαγές που έκανε στον Ποινικό Κώδικα η κυβέρνησή μας το 2021, ο βιασμός με θύμα ανήλικο τιμωρείται αποκλειστικά με ισόβια κάθειρξη.

Επιπλέον, η ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα πριν από λίγες μόλις ημέρες επέφερε αυστηροποίηση των ποινών στο σύνολο των κακουργημάτων που τιμωρούνται με πρόσκαιρη κάθειρξη και αύξησε το όριο της συνολικής ποινής που μπορεί να επιβληθεί σε όσους καταδικάζονται για περισσότερα του ενός κακουργήματα, από 20 σε 25 έτη. Με λίγα λόγια, αυτό σημαίνει ότι χάρη στις δικές μας παρεμβάσεις και αλλαγές, οι δράστες σοβαρών εγκλημάτων θα περνούν περισσότερα χρόνια στη φυλακή.

Όσοι ασχημονούν κατά του κράτους δικαίου και σπέρνουν τον σπόρο της αμφιβολίας στη δίκαιη οργή των πολιτών για υποθέσεις που μας πονάνε όλους, ας σωπάσουν. Και οι πολίτες ας βγάλουν τα συμπεράσματα τους για το ποιος εργάζεται για την κάθαρση και ποιος για τη συσκότιση. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Τα fake news που συνειδητά διακίνησαν πάλι κάποιοι περί «ΝΔ και κάλυψης βιαστών» με αφορμή μια εισαγγελική πρόταση είναι αισχρά. Και θα το κλείσω εδώ.

Θα σας αφήσω με μια διεθνή αναγνώριση που δικαίως κατέκτησε η Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στην ένταξή της στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO. Αυτή η αναγνώριση αποτελεί μια ευκαιρία για να αναδειχθεί η μακραίωνη ιστορία της πόλης αλλά και το πώς έχει εξελιχθεί πλέον σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, έναν από τους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς της Ευρώπης. Να θυμίσω ότι το Υπουργείο Τουρισμού εργάζεται για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των αγροτουριστικών και γαστρονομικών προορισμών και δραστηριοτήτων σε όλη τη χώρα και ετοιμάζει ειδική πλατφόρμα με διαδραστικό ψηφιακό χάρτη για την προβολή της εστίασης, του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Τέλος για τη σημερινή ανασκόπηση της εβδομάδας! Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και θα τα πούμε ξανά την επόμενη.

Καλή Κυριακή σε όλες και όλους!»

