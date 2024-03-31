«Η απόφαση της υπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου και του υπουργού Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να ορίσουν τον κατώτατο μισθό στα 830 ευρώ, σε συνδυασμό με τον νόμο που ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες, όταν ήμουν υπουργός Εργασίας, με την ενεργοποίηση των τριετιών, δημιουργεί για πρώτη φορά συνθήκες σοβαρής αύξησης του εισοδήματος σε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα», με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πιστεύω ότι αυτές οι αυξήσεις δεν είναι πέρα των αντοχών της οικονομίας. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτή η αύξηση του μισθού είναι δίκαιη για τους εργαζόμενους. Οι αυξήσεις που έχουμε δώσει στον βασικό μισθό είναι 11% μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό μετά την πρόταση δυσπιστίας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Εδώ και μία εβδομάδα όλα έχουν αλλάξει. Αυτές οι εκλογές απέκτησαν απολύτως πολιτικό χαρακτήρα. Η πρόταση δυσπιστίας συσπειρώνει την εκλογική βάση και το κόμμα της ΝΔ. Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη και άρα, οι ευρωεκλογές θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εφαλτήριο πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Σε αυτές τις ευρωεκλογές δεν μπορούμε να πάμε χαλαρά. Το χαλαρά μας τελείωσε».

«Ενώθηκε η αντιπολίτευση. Τώρα πια δεν έχεις το ίδιο πολιτικό περιβάλλον. Ζωή Κωνσταντοπούλου, Νίκο Ανδρουλάκη στο ίδιο μαγαζί. Ψωνίζεις Ανδρουλάκη, αγοράζεις Κωνσταντοπούλου. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε στη Βουλή και έγινε ότι πιο χυδαίο πολιτικά υπάρχει. Τώρα ζούμε ΠΑΣΟΚ με Νέα Αριστερά και Ζωή Κωνσταντοπούλου», πρόσθεσε,ενώ, υποστήριξε ότι η υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ στην πρόταση δυσπιστίας, αποτελεί «έμμεση παραδοχή του κόμματος ότι προηγείται το ΠΑΣΟΚ».

Για τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στο Δήμο της Αθήνας και τη δήλωση "γκλοπ μπάτσου" του Χάρη Δούκα την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Γεωργιάδης έθεσε το ερώτημα «με την αποχή σας, την αδιαφορία, τα μηνύματα που θέλατε να στείλετε, χαίρεστε που τα Εξάρχεια κάνουν κουμάντο στον Δήμο της Αθήνας;», και υποστήριξε ότι« ο Δήμος Αθηναίων έχει καταληφθεί από την άκρα αριστερά».

«Επειδή είναι ευπρεπής, συμπαθής και μετριοπαθής στην όψη, κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κόσμος δεν κινητοποιήθηκε να βγάλει ξανά τον Μπακογιάννη και τώρα η Αθήνα θα έχει 5 χρόνια δήμαρχο την άκρα αριστερά», πρόσθεσε.

Με αφορμή τις αναρτήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι «Ο κ. Κασσελάκης, τον σεβασμό που του έχει δείξει η κυβέρνηση, τον καταπάτησε. Εξευτέλισε τις Ένοπλες Δυνάμεις».

Τέλος, με αφορμή τα απογευματινά χειρουργεία, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ενώ τον κατηγορούσαν για την λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, ότι δεν μπορούν να γίνουν, «σήμερα το 95% των νοσοκομείων κάνουν απογευματινά χειρουργεία».

