Δένδιας: Οι ευρωεκλογές δεν είναι μία αδιάφορη διαδικασία - Η ΝΔ ανήκει στις δυνάμεις της προόδου και της υπευθυνότητας

«Οι ευρωεκλογές δεν είναι μία αδιάφορη διαδικασία. Συγκρούονται στην Ευρώπη οι δυνάμεις της υπευθυνότητας με τις δυνάμεις του λαϊκισμού. Ιστορικά η ΝΔ ανήκει στις δυνάμεις της προόδου και της υπευθυνότητας. Θέλουμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία, να πετύχουμε και να έχουμε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές». Αυτά σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου στην επετειακή εκδήλωση που οργάνωσε στην Πάτρα η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της ΝΔ, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος.

Όπως πρόσθεσε, «προχωράμε με αίσθηση της κρισιμότητας, αλλά και με αυτοπεποίθηση», συμπληρώνοντας: «Έχουμε μία διάφανη, μία καθαρή ευρωπαϊκή ατζέντα στη ΝΔ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διατυπώνει ένα καθαρό ευρωπαϊκό λόγο, με απόλυτη πίστη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, Όχι γιατί δεν ξέρουμε τα προβλήματα της Ευρώπης, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα υπερβούμε. Γιατί ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι απαραίτητη για το κοινό μας μέλλον και συγχρόνως ξέρουμε ότι η επέλαση του λαϊκισμού και της ασυναρτησίας έχει κόστος. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε να πορευόμαστε με τις αρχές και τις αξίες μας για ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί εμείς όλοι δουλεύουμε για να πραγματοποιήσουμε ένα όραμα του ιδρυτή μας, του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μία ευρωπαϊκή δημοκρατική Ελλάδα».

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι «είναι υποχρέωση και καθήκον μας να διεξάγουμε και αυτή την προσπάθεια όλοι όσοι ανήκουμε στη ΝΔ» και συνέχισε: «Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην ιστορία της παράταξής μας, απέναντι στις οικογένειές μας και στα παιδιά μας, είναι υποχρέωσή μας απέναντι στις ερχόμενες γενιές των Ελλήνων και πάνω και πέρα από όλα είναι υποχρέωση απέναντι στην πατρίδα και στο μέλλον της. Πάμε για μία μεγάλη νίκη για να υπηρετήσουμε την παράταξή μας».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σπίτι μας, είναι η μεγαλύτερη οικογένειά μας. Και αυτό το σπίτι μας πρέπει να το προστατεύσουμε. Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικός θεσμός. Και από αυτές τις εκλογές εξαρτάται το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμών.



Δεν μπορούμε λοιπόν να… pic.twitter.com/bcdqCo7pre — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 30, 2024

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας τόνισε ότι «η Ελλάδα μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας, το αποδείξαμε πρόσφατα» και πρόσθεσε: «Ποιος θα έλεγε ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε τη διοίκηση της επιχείρησης "Ασπίδες" της μεγαλύτερης στρατιωτικής επιχείρησης που έχει ποτέ αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ευρωπαϊκή οικογένεια. Όμως, ο κόσμος γύρω μας αλλάζει γρήγορα και δεν αλλάζει για το καλύτερο. Δεν αλλάζει προς την πραγματικότητα της ειρήνης, της ηρεμίας της γαλήνης. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι για να επιβιώσουμε, να εφαρμόσουμε μία νέα στρατηγική για την εθνική μας ασφάλεια. Την έχουμε ονομάσει "Μεταρρύθμιση 2030". Μια βαθιά μεταρρύθμιση, την πιο μεγάλη μεταρρύθμιση στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που έγινε από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους. Αυτό ακριβώς είπε ο πρωθυπουργός όταν εισηγήθηκα το πρώτο νομοθέτημά της στο υπουργικό συμβούλιο».

Μιλώντας για τις Ένοπλες Δυνάμεις, σημείωσε ότι «δημιουργούμε μία νέα πραγματικότητα έχοντας τρεις διαφορετικούς άξονες» και συνέχισε:

«Ο πρώτος είναι η δομή και τα εξοπλιστικά. Θα αλλάξουμε τελείως τη δομή των ενόπλων δυνάμεων. Θα πάψουμε να έχουμε μονάδες πληρότητας στο 30%. Θα οδηγηθούμε σε νέα σχήματα πλήρους παρουσίας και θα δημιουργήσουμε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που θα στερεωθεί πάνω στα μεγάλα βήματα που ήδη έχουν γίνει, αλλά θα εκσυγχρονίσει όλο μας το οπλοστάσιο.

Επίσης, θα πάμε να δημιουργήσουμε μία νέα πραγματικότητα στον αέρα για να έχουμε την πιο ισχυρή αεροπορία που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή και στα χρόνια που έρχονται, γιατί βλέπουμε μπροστά.

Θα εκσυγχρονίσουμε τον στόλο μας, θα φέρουμε τη καινοτομία στις ένοπλες δυνάμεις, τη νέα τεχνογνωσία χρησιμοποιώντας τα νέα ελληνικά μυαλά που είναι το ίδιο ικανά με όλα τα άλλα. Θα σταματήσουμε τη λογική αγοράζουμε από τα ξένα ράφια μόνον όπλα και θα πάμε σε δικές μας προηγμένες παραγωγές πολλαπλασιαστών ισχύων».

Όσον αφορά στο στελεχιακό δυναμικό, ο Νίκος Δένδιας είπε ότι «θα αλλάξουμε καταρχήν τελείως την θητεία και από την θητεία αγγαρεία θα πάμε στη θητεία ευκαιρία και ο κάθε οπλίτης μας θα έχει ψηφιακές δεξιότητες, γιατί αυτό απαιτεί η εποχή μας» και συμπλήρωσε:

«Θα νοιαστούμε και για τα επαγγελματικά μας στελέχη, τη σπονδυλική στήλη των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Θα βελτιώσουμε το διάγραμμα της καριέρας τους, θα εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ο πρωθυπουργός μου έδωσε 100 εκατομμύρια ευρώ για την αρχή του οικιστικού πρόγραμμα για τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, ώστε ο καθένας που υπηρετεί μέσα σε ένα ορατό χρόνο από σήμερα να μπορεί να έχει δωρεάν παραχώρηση κατοικίας στον τόπο που η πατρίδα τον έστειλε να υπηρετήσει».

Αναφερόμενος στην ΝΔ, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυσή της, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «είμαστε ένα κόμμα που έχει κάθετη σχέση με την κοινωνία και τους φορείς της, με όλες τις κοινωνικές ομάδες, με όλες τις επαγγελματικές ομάδες, αλλά κυρίως, πάντα διαχρονικά, με τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου, με τους εργαζόμενους, με τους αγρότες με τους μικρομεσαίους επαγγελματίες».

Ακόμη, τόνισε ότι «ήμασταν, είμαστε και θα μείνουμε πάντα το κόμμα που στέκεται δίπλα στον αδύναμο, στον ευάλωτο, στον χαμηλόμισθο, στον χαμηλοσυνταξιούχο, στον άνεργο, διότι έχουμε βαθιά συνείδηση ότι είμαστε το λαϊκό κόμμα, το αληθινά λαϊκό κόμμα αυτό είναι το γενετικό υλικό και αυτή είναι η ταυτότητα της παράταξής μας».

Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι «πιστεύουμε σε μία φιλελεύθερη κοινωνία, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά συγχρόνως προτάξαμε και προτάσσουμε την εθνική ενότητα και την εθνική ομοψυχία, προτάσσουμε την δύναμη της αλήθειας, των επιχειρημάτων, της μετριοπάθειας».

«Εμείς» συνέχισε, «δεν είμαστε το κόμμα των φανατισμένων, δεν είμαστε το κόμμα των κραυγών», προσθέτοντας: «'Αλλωστε πάντα να το ξέρετε όταν έχεις δίκιο δεν το κραυγάζεις, διότι στην βοή χάνεται το επιχείρημα. Εμείς θέλουμε να ακούγεται το επιχείρημα, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο, είμαστε το κόμμα που πιστεύει ότι η Ελλάδα πρέπει να μπει στη χορεία των προηγμένων δυτικών χωρών, αυτό επιδιώκουμε και για αυτό αγωνιζόμαστε».

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο Νίκος Δένδιας εγκαινίασε έκθεση φωτογραφιών από την 50χρονη δράση της κομματικής οργάνωσης της ΝΔ στην Αχαΐα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.