«Τέταρτη διαδοχική αύξηση στον κατώτατο μισθό, 50 ευρώ παραπάνω στην τσέπη του νοικοκυριού. Ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνει τις ανάγκες των νοικοκυριών, ό,τι και εμείς είμαστε στο διεθνές κομμάτι των υψηλών τιμών, της ακρίβειας. Το νοικοκυριό χρειάζεται ενίσχυση, η οικογένεια που δουλεύει με τον κατώτατο μισθό χρειάζεται ενίσχυση. Γι' αυτό έχουμε την τέταρτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό σημαίνει τρεις μισθοί παραπάνω στην τσέπη από το 2019». Αυτό υποστήριξε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα», με τον Γιώργο Αυτιά.

«Αν το υπολογίσεις με 14 μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, είναι τέσσερις επιπλέον μισθοί στην τσέπη σε σχέση με το 2019. Από εκεί που ήμασταν ουραγοί, αυτό μας φέρνει στη μέση της Ε.Ε.. Από τη νέα αύξηση, εκτός από τους 560.000 εργαζόμενους που είναι στον κατώτατο μισθό, επωφελείται και μισό εκατομμύριο κόσμος που παίρνει τα επιδόματα τακτικής ανεργίας και δύο ακόμη κατηγορίες: οι μαμάδες που παίρνουν το επίδομα μητρότητας και οι ευάλωτοι πολίτες», πρόσθεσε.

Αναφερόμενοι στους συνταξιούχους που εξακολουθούν να εργάζονται, η κ. Μιχαηλίδου τίνισε ότι «είμαστε στις 55.000 εργαζόμενους συνταξιούχους που έχουν κάνει αίτηση στην πλατφόρμα μέσα σε έναν μήνα. Πριν έναν μήνα είχαμε 26.000».

Για τις εκκρεμείς συντάξεις, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δήλωσε ότι «πριν από 28 μήνες είχαμε 750.000 εκκρεμείς συντάξεις, τώρα έχουμε 22.000 κύριες συντάξεις», επισημαίνοντας:«Τώρα, την ειδική δύναμη που βάλαμε στις κύριες συντάξεις ώστε να αποφορτιστούν και να μείνουν στις 22 χιλιάδες, την έχουμε βάλει στις διεθνείς και τις επικουρικές συντάξεις που είναι ο μεγάλος όγκος των συντάξεων που μένει, έτσι ώστε σε δύο μήνες, όπως είναι και το στοίχημά μας, να βγαίνουν και αυτές οι συντάξεις».

