Μητσοτάκης: Φάρος που φωτίζει τον δρόμο προς μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία η εξέγερση του Πολυτεχνείου

«Πενήντα χρόνια μετά, η εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένει σημαντική σελίδα της σύγχρονης ιστορίας μας, αλλά και καταλύτης της εξέλιξής της» αναφέρει σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός συνεχίζει: «Φάρος που φωτίζει τον δρόμο προς μια πιο ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία. Γιατί μπορεί εδώ και μισόν αιώνα το πολίτευμα να ρίζωσε και να προόδευσε όσο ποτέ. Δεν έλειψαν, όμως, ούτε αυτοί που το επιβουλεύονται, ούτε οι νέοι κίνδυνοι που το απειλούν.

Ο Νοέμβρης του ‘73, λοιπόν, συνεχίζει να εμπνέει μέσα από τη διαρκή ανανέωση των αιτημάτων του. Με το σύνθημα «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία» να τροφοδοτεί, σήμερα, την προσπάθεια για μία πιο σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα. Μια χώρα με ενωμένη την κοινωνία της, που διεκδικεί μία καλύτερη καθημερινότητα και αναπτύσσεται προς όφελος όλων των πολιτών της».

