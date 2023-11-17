Νίκος Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται να είναι η νικηφόρα δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία»

«Ο μεγάλος μας στόχος δεν είναι να περάσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ να είναι η νικηφόρα δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένας σταθμός, οι ευρωεκλογές, που είναι πολύ κρίσιμος. Έχουμε θέσει στόχους, αλλά ο μεγάλος στρατηγικός στόχος είναι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων.

«Η Δημοκρατική Παράταξη δημιουργήθηκε μετά από μεγάλες ανακατατάξεις. Υπηρέτησε τον ελληνικό λαό. Έγιναν λάθη, αλλά παρήγαγε ένα πολύ μεγάλο έργο. Αυτή η παράταξη, με έναν σύγχρονο τρόπο, με νέα πρόσωπα, έρχεται να παίξει τον ιστορικό της ρόλο: να είναι ο πραγματικός αντίπαλος στη συντήρηση στην πατρίδα μας» ανέφερε.

Ως προς την καταψήφιση του αιτήματος του ΚΚΕ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής με πεδίο διερεύνησης από το 1997, για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη ο κ. Ανδρουλάκης αποσαφήνισε: «Δεν κάνω παζάρια ούτε ανταλλάσσω ψήφους. Δεν στηρίζουμε μια εξεταστική-κοροϊδία, που βασίζεται στο σκεπτικό ότι για το έγκλημα του 2023, που έγινε λόγω της έλλειψης τηλεδιοίκησης, την οποία πλήρωσε ο ευρωπαίος φορολογούμενος 54 εκατομμύρια ευρώ, ξεκινάμε να ψάχνουμε ψύλλους στα άχυρα από το 1997 αντί να προχωρήσουμε σε προανακριτική επιτροπή. Γιατί από το 1997; Έχετε αναρωτηθεί; Τι λέει η πρόταση του ΚΚΕ; “Ξεκινάμε από το 1997 γιατί τότε πρώτη φορά γίνεται μεταφορά ευρωπαϊκών οδηγιών για τον σιδηρόδρομο στο εθνικό δίκαιο”. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει την ιδεοληψία του ΚΚΕ να ξεκινήσουμε από τότε που μπήκαν οι ευρωπαϊκοί κανόνες ασφάλειας για τους σιδηροδρόμους».

«Η Νέα Δημοκρατία εκμεταλλεύεται την αντιευρωπαϊκή ιδεοληψία του ΚΚΕ για να μην οδηγηθεί η ιστορία σε προανακριτική. Βγαίνει ο κ. Βορίδης στη Βουλή και λέει: "ψηφίζουμε την πρόταση του ΚΚΕ, αλλά σας λέμε από τώρα ότι θα καταψηφίσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες". Ποιος θα κρίνει ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες; Ο κ. Βορίδης; Δικαστής είναι;» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Προσδιόρισε ως μείζονα προβλήματα την ακρίβεια, το κόστος στέγασης και την αποδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας επισημαίνοντας την αποτυχία των πολιτικών που έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση.

«Η ακρίβεια ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, -μετά τον κορονοϊό-, και κλιμακώθηκε με τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εάν σε 2,5 χρόνια, αποτελούν επίτευγμα τέσσερα πρόστιμα, τότε πείτε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας “μπράβο”» σχολίασε δηκτικά επιμένοντας στην ανάγκη μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά με ενίσχυση όλων των εποπτικών φορέων και ένα χειραφετημένο καταναλωτικό κίνημα.

«Επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως εφαρμόστηκε στις οικονομίες της Ιβηρικής Χερσονήσου και έφερε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Υπήρχε ένα αφήγημα στα non paper της Νέας Δημοκρατίας ότι καταρρέει ο Σάντσεθ στην Ισπανία και θα χάσει την πρωθυπουργία διότι απέτυχε στην ακρίβεια. Και ο Σάντσεθ βγήκε πάλι πρωθυπουργός και μάλιστα έχει μειώσει πάρα πολύ την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια στην Ισπανία» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Στο στεγαστικό ζήτημα, πέραν από τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας που δίνουν λύση στο πρόβλημα μακροπρόθεσμα, προτείνουμε επιπλέον την άμεση κατάργηση της golden visa και τους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ ως προς τον κρίσιμο τομέα της δημόσιας υγείας επισήμανε ότι στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας «είμαστε δεύτεροι σε όλη την Ευρώπη, μας ξεπερνά μόνο η Βουλγαρία. Καταρρέει το Ε.Σ.Υ. και αντί να αξιοποιήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης για να αναγεννηθεί το Ε.Σ.Υ., να καλυφθούν τα κενά σε ειδικότητες, να ενισχυθούν οι δομές υγείας στα νησιά, η κυβέρνηση μετατρέπει ένα κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο ιδιωτικής κερδοσκοπίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως μολονότι σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας η φοροδιαφυγή προσδιορίζεται στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση προϋπολογίζει στα 800 εκατομμύρια τα κρατικά έσοδα από το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

«Από πού θα τα πάρουν; Από αυτούς που φοροδιαφεύγουν με 200.000, 180.000. 150.000; Όχι, βέβαια. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν στοχεύει στον μεγάλο πλούτο» και υπενθύμισε τις φοροαπαλλαγές στις γονικές παροχές ως 4,8 εκατομμύρια ευρώ, που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση και ευνόησε τους οικονομικά ισχυρούς.



«Θυμάστε τι μας έλεγαν προεκλογικά; “Μην ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ, φέρνει φοροκαταιγίδα”. Γιατί έλεγα να φορολογήσουμε αυτούς που έχουν μετοχές αξίας 4 και 5 εκατομμύρια ευρώ μετοχές. Και τώρα, τι κάνουν; Χτυπούν τον πιο αδύναμο ελεύθερο επαγγελματία» κατέληξε.

Απηύθυνε προσκλητήριο στους προοδευτικούς πολίτες.

«Ό,τι κόμμα κι αν ψηφίσατε στις τελευταίες εκλογές, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα για να βελτιώσει τη ζωή σας. Με ρωτάτε αν κάνουμε συμμαχίες. Κάνουμε κοινωνικές συμμαχίες με την οικολογία, με τα κινήματα, με ανθρώπους της Αριστεράς που όμως δεν είναι λαϊκιστές και σέβονται τις ανεξάρτητες αρχές».

«Επειδή με ρώτησε κάποιος το πρωί για τη χρήση της ομπρέλας χθες στο Πολυτεχνείο, δεν έχει κανένα πολιτικό μήνυμα» έκανε το λογοπαίγνιο ερωτηθείς για τα στελέχη της Ομπρέλας και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Στη δημοσιογραφική παρατήρηση ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν έχει υπάρξει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «ο κ. Κασσελάκης ζήτησε επισήμως να με δει. Ο κ. Μητσοτάκης, αντίθετα, το έκανε μέσω δημοσιογράφων και κύκλων. Αν υπάρξει επίσημο αίτημα για συγκεκριμένο θέμα, που αφορά στην οικονομία ή τα εθνικά θέματα, δεν έχω κανένα ζήτημα να μιλήσω με οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό. Εμείς είμαστε ένα κόμμα της προόδου και της λογικής και ψάχνουμε συναινέσεις. Αλλά συναινέσεις στο προσκήνιο, με θεσμικό τρόπο, όχι με παρασκηνιακά παιχνίδια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.