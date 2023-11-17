Για την ακρίβεια που αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες, κλήθηκε να τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε μεταξύ των μέτρων της κυβέρνησης φαίνεται να αποδίδει η πρωτοβουλία που αφορά τη σταθερή μείωση τιμής 5% ενώ εκτός των άλλων παρεμβάσεων, σημαντικό μέτρο αποδεικνύεται η ανάρτηση των τιμών καθώς κι οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν συνολικά επιβληθεί πρόστιμα 8 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις προσφορές 1+1 στα σούπερ μάρκετ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει θέμα κατάργησης των προσφορών. «Εμείς ελέγχουμε αν οι προσφορές είναι πραγματικές και δεν υπάρχει παραπλάνηση. Αλίμονο αν καταργούσαμε μια προσφορά. Εμείς θέλουμε πραγματικές εκπτώσεις, ελέγχουμε αν οι προσφορές είναι προσφορές», τόνισε.

Επίσης σημείωσε ότι από τα 8 εκατ. ευρώ που έχουν επιβληθεί ως πρόστιμα στις επιχειρήσεις έχουν εισπραχθεί 5 εκατ. ευρώ.

«Σε δύο γνωστές εταιρίες που επιβλήθηκαν πρόστιμα, την επόμενη η μια εταιρία έβαλε 50 νέους κωδικούς στην σταθερά τιμή 5%».

Ένα ακόμα μέτρο είναι οι παρεμβάσεις για την αύξηση τους εισοδήματος των πολιτών, όπως αυξήσεις στους συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων κ.α.

Κληθείς να σχολιάσει τη συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Στη δημοκρατία μας, τους πολιτικούς τους κρίνουν οι πολίτες. Προτιμούμε πάνω σε αυτό να κτίσουμε την πολιτική παρά να σχολιάζουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους» και συνέχισε «ίσως επειδή έλειπαν από τη χώρα -δεν το λέω ως μομφή- δεν έχουν ενημερωθεί πόσο κακό έκανε αυτή η αντιπολιτευτική λογική, της τοξικότητας. Καλύτερα να μας πει τι θέλει να κάνει για τη χώρα, γιατί όλους αυτούς τους μήνες βλέπουμε μια εσωκομματική αντιπαράθεση».

Αναφορικά με τη δημοσκόπηση που φέρνει δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη που μίλησε περί συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε πρόταση για συζήτηση των παθογενειών από το 1997 και μετά με μια διαδικασία που τρέχει παράλληλα από τη δικαιοσύνη».

