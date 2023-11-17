Αίτημα σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με αφορμή τις τεράστιες οριζόντιες περικοπές στην προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης σε αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και για την αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, απεύθυνε ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης και οκτώ ακόμη βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στο αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής: «Με το παρόν έγγραφο, αιτούμεθα την σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με τη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αυγενάκη Ελευθέριου, των βουλευτών - μελών της Επιτροπής, για να απαντήσει και να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής στο τεράστιο θέμα της μείωσης των αγροτικών ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, μετά τη δημόσια παραδοχή από τον ΥπΑΑΤ ότι η βασική αιτία μείωσης των αγροτικών ενισχύσεων ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης της προηγούμενης ηγεσίας του ΥπΑΑΤ και συνεπώς του προταθέντος από τη χώρα μας Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, καλείται να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής και τον πρωτογενή τομέα της χώρας επί των κάτωθι ερωτημάτων:

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει άμεσα η Κυβέρνηση προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες, που αναίτια και χωρίς καμία ενημέρωση, υπέστησαν οι Έλληνες αγρότες από την εφαρμογή του συγκεκριμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 2023-2027;

Προτίθεται η Κυβέρνηση, στη βάση αυτή, να ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την τροποποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ 2023-2027 στα σημεία εκείνα που δημιούργησαν τα εν λόγω προβλήματα (π.χ. η μείωση του προϋπολογισμού της Αγρονομικής Περιφέρειας των «Βοσκοτόπων» κατά 27%, έναντι 19% και 17% των αντίστοιχων των «Μόνιμων» και των «Αρόσιμων») ή σε επιλογές που αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στο εγγύς μέλλον (π.χ. υλοποίηση των «Οικολογικών Σχημάτων»); Και αν ναι, το προς υποβολή τροποποιημένο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, θα είναι αυτή τη φορά, αποτέλεσμα μιας δημόσιας διαβούλευση, ουσιαστικής και πολυσυμμετοχικής που θα αναδείξει, τις νέες προκλήσεις, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, στη βάση βιώσιμων παραγωγικών προσεγγίσεων και αυστηρότερων όρων για την διασφάλιση της ασφάλειας, της υγιεινής και της ποιότητας των τροφίμων;

Επίσης, στην τροποποίηση αυτή, θα περιλαμβάνονται μέτρα και παρεμβάσεις, για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, του Έβρου και της Εύβοιας και αν ναι, ποια ακριβώς θα είναι αυτά;

Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την καταβολή του υπόλοιπου 30% της βασικής ενίσχυσης, των οικολογικών σχημάτων, της αναδιανεμητικής ενίσχυσης και των συνδεδεμένων ενισχύσεων, με έγκυρες και διαφανείς διαδικασίες;

Προτίθεται η Κυβέρνηση και με ποιες πρωτοβουλίες και μέτρα, να διασφαλίσει την εύρυθμη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ώστε ο Οργανισμός να καταβάλει έγκυρα, έγκαιρα και με απόλυτη διαφάνεια τις ενωσιακές επιδοτήσεις, με επαρκή τεχνική υποστήριξη, στελεχιακή επάρκεια και καλή διοικητική λειτουργία, αποτρέποντας παράλληλα το ενδεχόμενο της επιβολής δυσθεώρητων δημοσιονομικών διορθώσεων-προστίμων από την Ε.Ε.;

Σε δήλωσή τους οι εννέα βουλευτές - μέλη της Διαρκούς Επιτροπής – Εμπορίου τονίζουν πως «ο ΥΠΑΑΤ κ. Αυγενάκης οφείλει άμεσα να ενημερώσει την Βουλή των Ελλήνων και τον πρωτογενή τομέα για την Αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου, η διαπραγμάτευση του οποίου απ’ την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΑΑΤ- πάντα σύμφωνα και με την δημόσια παραδοχή του τωρινού ΥΠΑΑΤ – κόστισε δεκάδες εκατομμύρια σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ως ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. αναμένουμε την σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, προκειμένου να καταθέσουμε βιώσιμες και δίκαιες προτάσεις Αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου της Νέας ΚΑΠ.»

Το αίτημα συνυπογράφουν επίσης οι κ.κ. Αυλωνίτης Αλέκος, Βέττα Καλλιόπη, Γιαννούλης Χρήστος, Ζαμπάρας Μιλτιάδης, Κεδίκογλου Συμεών, Μαμουλάκης Χάρης, Παππάς Νίκος και Τζάκρη Θεοδώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.