Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν έχει «τη στοιχειώδη ηθική να αποβάλει από την κοινοβουλευτική του ομάδα έναν ομοφοβικό βουλευτή» εξαπέλυσε μέσω social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παραθέτοντας μάλιστα σχετικό απόσπασμα με συνέντευξη του βουλευτή Δράμας, Δημήτρη Κυριαζίδη, σε κανάλι της περιφέρειας.

«Αυτόν τον κύριο τον ξέρετε; Τον ξέρει πολύ καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι βουλευτής του. Δεν ξέρει αν πρέπει να βάλει το άρθρο «ο» ή «η» μπροστά από το όνομα, όχι το δικό μου, αλλά κάθε πολίτη που έχει διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν. Και συνεχίζει να είναι βουλευτής της ΝΔ» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχίζει: «Εδώ και μία εβδομάδα, επίτηδες δε ζήτησα τη διαγραφή του. Ήθελα να δω αν ο δήθεν φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης έχει από μόνος του τη στοιχειώδη ηθική να αποβάλει από την κοινοβουλευτική του ομάδα έναν ομοφοβικό βουλευτή.

Ο Πρωθυπουργός δε χαραμίζει ούτε μία από τις 157 έδρες που διαθέτει, προκειμένου να προστατεύσει το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην ισότητα όλων των πολιτών της χώρας μας. Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός που κατεβάζει ένα ανατριχιαστικό ακροδεξιό ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές.

Ας αναρωτηθούν οι άνθρωποι του Κέντρου, τι κοινό μπορεί να έχουν με ένα κόμμα που αποτελεί φωλιά για τα πιο άγρια ένστικτα της κοινωνίας μας»

Πηγή: skai.gr

