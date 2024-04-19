Στη Μυτιλήνη βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 19 Απριλίου, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στην πύλη εισόδου στο λιμάνι της Μυτιλήνης όπου γίνονται οι αφίξεις ημερόπλοιων από την Τουρκία και όπου εφαρμόζεται με εντυπωσιακά αποτελέσματα η έκδοση της βίζα express για τους Τούρκους επισκέπτες.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα και μόλις σε επτά ημέρες τη Λέσβο επισκέφθηκαν περίπου 7.000 Τούρκοι.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος συνοδεύεται από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη και άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αφού περάσει από την αγορά της Μυτιλήνης θα μεταβεί στην Καλλονή. Εκεί, στην είσοδο της πόλης, θα σταματήσει στον κόμβο της εθνικής οδού Μυτιλήνης-Καλλονής με τον νέο δρόμο Καλλονής-Σιγρίου που σήμερα θα λειτουργήσει για πρώτη ημέρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για όλη τη δυτική Λέσβο.

Θα ακολουθήσει συνάντηση του πρωθυπουργού με τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο, στο δημαρχείο στην Καλλονή, ενώ αναμένεται να έχει συνάντηση και με πολίτες σε καφετέρια στην πλατεία της κωμόπολης.

Πριν αναχωρήσει για την Αθήνα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί το Σίγρι στο δυτικό άκρο του νησιού. Εκεί θα πραγματοποιήσει επισκέψεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, στο λιμάνι Σιγρίου και σε έναν πρότυπο ελαιώνα.

