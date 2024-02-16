Νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια: Όσοι καταψήφισαν και οι απόντες

Είκοσι βουλευτές της συμπολίτευσης δήλωσαν «όχι» στο νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Πρόκειται για τους κ.κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, Φωτεινή Αραμπατζή, Βασίλη Γιόγακα, Στέφανο Γκίκα, Κώστα Γκιουλέκα, Αθανάσιο Δαβάκη, Αναστάσιο Δημοσχάκη, Κωνσταντίνο Καραγκούνη, Άννα Καραμανλή, Θεόδωρο Καράογλου, Ανδρέα Κατσανιώτη, Δημήτριο Κυριαζίδη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Φώντα Μπαραλιάκο, Ιωάννη Πασχαλίδη, Μάριο Σαλμά, Αντώνη Σαμαρά, Ευριπίδη Στυλιανίδη, Μάξιμο Χαρακόπουλο, Μίλτο Χρυσομάλλη.

Τριάντα ένας βουλευτές της συμπολίτευσης δεν πήραν μέρος στην ψηφοφορία. Πρόκειται για τους κ.κ. Διονύση Ακτύπη, Γιάννη Ανδριανό, Λάκη Βασιλειάδη, Κώστα Βλάσση, Γιώργο Βλάχο, Μάκη Βορίδη, Γιώργο Γεωργαντά, Γιάννη Γιάτσιο, Ανδρέα Ζαμπίλη, Θανάση Καββαδά, Γιάννη Καλιάνο, Δημ. Καλογερόπουλο, Μάρκο Καφούρο, Στ. Κελέτση, Μαρία Κεφάλα, Μάνο Κόνσολα, Γιώργο Κοτρωνιά, Δημήτρη Κούβελα, Σπύρο Κουλκουδίνα, Γιάννη Λαμπρόπουλο, Περικλή Μαντά, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Μονογυιού, Γιάννη Μπούγα, Χρήστο Μπουκώρο, Γιάννη Οικονόμου, Γιώργο Παπασωτηρίου, Στέλιο Πέτσα, Θάνο Πλεύρη, Χριστόδουλο Στεφανάδη, Άγγελο Συρίγο.

Από τους υπουργούς απουσίαζαν οι κ.κ. Μάκης Βορίδης, Ιωάννης Μπούγας, Μαρία Κεφάλα και Στ. Κελέτσης.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, απουσίαζαν οι κ.κ. Παύλος Πολάκης και Όθων Ηλιόπουλος. Η κ. Νίνα Κασιμάτη δήλωσε «παρών».

Από το ΠΑΣΟΚ απουσίαζαν Ευ. Λιακούλη, Εμ. Χνάρης, Αικ. Καζάνη, Αν. Πουλάς, Στ. Μιχαηλίδης, Παν. Παρασκευαϊδης, Χρ. Στάρακα, Οδ. Κωνσταντινόπουλος, Μπ. Μπαράν, Απ. Πάνας, Αν. Νικολαϊδης.

Από τη Νέα Αριστερά, απουσίαζαν οι κ.κ. Οζγκιούρ Φερχάτ και Χουσεϊν Ζεϊμπέκ.

Από τους ανεξάρτητους οι βουλευτές Χ. Κατσιβαρδάς, Κ. Φλώρος, Αρετή Παπαϊωάννου δήλωσαν «όχι» και «παρών» ο Μιχάλης Χουρδάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

