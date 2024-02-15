Περήφανος για την ψήφιση του νομοσχεδίου δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη Βουλή.
Πιο συγκεκριμένα με ανάρτησή του στα social media δήλωσε:
«Σήμερα η Ελλάδα γίνεται η 16η χώρα της ΕΕ που νομοθετεί την ισότητα στον γάμο. Είμαστε περήφανοι γιατί το Ν/Σ που ψηφίσαμε αποτελεί ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντικατοπτρίζει τη σημερινή Ελλάδα: μια προοδευτική, δημοκρατική χώρα, προσηλωμένη στις ευρωπαϊκές αξίες».
